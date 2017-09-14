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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11663116641166511666

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 73
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
20
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
9
Виснаження однієї зі сторін
15%
11
Ізраїльський варіант
4%
3
Інший варіант
11%
8
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:55

  Wirująświatła написав: сейчас на секунду 2025. Что тогда было нормой сейчас криминал. Что тогда было криминалом сейчас норма ( некоторые наркотики, лгбт). Общество за 50 лет изменилось с ног на голову.

Саме тому я одразу! спеціально!, знаючи!, що буде отака зауваження, підкреслив -- навіть сотої долі.

Звісно змінилося... але не настільки.
Я згоден, що зміна на 100% -- це табличка *армія* над дитячим садочком. Натурально і повністю за всіма параметрами. Впритул до нянь і усю-усю-каній.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:58

  Hotab написав:whois2010

Цигарки видавали солдатам у всі часи.


Та ні, років 25 як відмінили.
Та і дивно якось стимулювати куріння. Бо чел не курить, а тут дають. Чому б не викурити

Я ще застав, значить. Прилуцька "Прима" у м"якій пачці без фільтра. Не палив, але "норми довольствія", віддавав товаришам
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:59

  Wirująświatła написав:
  whois2010 написав:У вас є можливість підписати контракт і підтвердити (з відео) чи не підтвердити слова мого родича.
я не говорил что вы или он врёт, бывают от злобы/обиды сгущают краски. Кроме того, должны же быть еще недовольные с постами в тг, мордокниге и где там еще люди общаются? Если сказанное правда то это (нецензурная брань). Кокс на зону поставляется в промышленных объемах. Были бы у сидельцев деньги. И не только кокс, а вообще всё что есть на воле.
  detroytred написав:Людям притаманні нелогічні вчинки.
логика у человечества появилась относительно недавно - 2,5 тыс. лет назад. В нелогичном мышлении нет ничего удивительного.

Кто-то думает, что это нормально. Кто-то "спасибо что хоть в яму не садят". Кто-то -- "занимает очередь с пятницы" :)
-- там не настолько много народу, чтобы оно прямо по всей мордокниге разнеслось...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:59

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав: сейчас на секунду 2025. Что тогда было нормой сейчас криминал. Что тогда было криминалом сейчас норма ( некоторые наркотики, лгбт). Общество за 50 лет изменилось с ног на голову.

Саме тому я одразу! спеціально!, знаючи!, що буде отака зауваження, підкреслив -- навіть сотої долі.

Звісно змінилося... але не настільки.
Я згоден, що зміна на 100% -- це табличка *армія* над дитячим садочком. Натурально і повністю за всіма параметрами. Впритул до нянь і усю-усю-каній.

психические процессы хоть и гибкие, но всё же инертны. наиболее очевидна гибкость и инертность - в конфликте поколений, молодое поколение - гибкое, пожилое - инертное. У каждого индивидуально тоже есть свое соотношение гибкости и инертности. Поэтому такие изменения о которых вы говорите за 50 лет невозможны, или у всех людей должна быть сверхгибкость. А за 100-200 лет вполне.
  _hunter написав:там не настолько много народу, чтобы оно прямо по всей мордокниге разнеслось...
одного человека убили в тцк и уже в половине тг каналов эта новость. Им нужен контент, насрать кто там пострадал и кому не досталось сигарет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 03 січ, 2025 23:03, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 23:03

  fox767676 написав:ТЦК я ругаю в последнюю очередь, т.к. стараюсь мыслить системно

https://t.me/kiev_levyy_bereg/36237

Это просто мелкий чиряк на нахабній дупі влади України , тобто це не влада , це мародери...
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 23:05

  Wirująświatła написав:
  whois2010 написав:У вас є можливість підписати контракт і підтвердити (з відео) чи не підтвердити слова мого родича.
я не говорил что вы или он врёт, бывают от злобы/обиды сгущают краски. Кроме того, должны же быть еще недовольные с постами в тг, мордокниге и где там еще люди общаются?

Та ні, розповідь без злоби, лише констатація фактів. Просто перший раз була можливість поспілкуватися відносно вільно за два місяці, тож zip-архівом все вивалив на мене. Людина не зламалася і не здалася. Це для мене, цивільного, дико слухати про таке ставлення до людей. Бо одразу питання, невже буряти вже і в учбових центрах, та як одержати перемогу взагалі, коли ламають вмотивованих.
Він в системі вже з вересня, то мабуть вже нема сил о"уєвать і все стає нормою. А попереду ще адаптація в підрозділі та спеціалізація по військовому фаху
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 23:07

  whois2010 написав:Він в системі вже з вересня, то мабуть вже нема сил о"уєвать і все стає нормою. А попереду ще адаптація в підрозділі та спеціалізація по військовому фаху
передавайте ему от лица форума привет, большой выдержки, воли выйти из этого ада сильным и не сломленным ни физически ни морально.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 23:10

  whois2010 написав:
  Hotab написав:whois2010

Цигарки видавали солдатам у всі часи.


Та ні, років 25 як відмінили.
Та і дивно якось стимулювати куріння. Бо чел не курить, а тут дають. Чому б не викурити

Я ще застав, значить. Прилуцька "Прима" у м"якій пачці без фільтра. Не палив, але "норми довольствія", віддавав товаришам

Та що була па 14 копеек і сірники за 1 фабрики Балабаново?
За монету в 15
п.с. що маэте на увазі під мьякою ? до мабуть 1995 вона була однакова , хотя я і не курив , прима как прима, на вид жосче чем ту 154 или Космос с Родопи
курив з 1992 по десь 1997 , якось случайно бросил ,
слава Богу ,
тоді десь уперше у Москві купил Приму ,в картоне, чисто ради патриотизма , а не 555 чі Ротмэнс, оригинальніе 555 это не плохо это очень не плохо а ещё лучше китайские Хунташан, один раз в жизни курил пачьку, лучше ничего не курил, любовница китаянка угостила , не угостила а привезла лучшее по просьбе и по своему вкусу , она не курила и наверное по л ..., дай Бог и Аллах (она мусульманка) ей здоровья , хорошая женщина
Vadim_
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