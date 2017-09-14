Додано: Суб 04 січ, 2025 00:34

Господар Вельзевула написав: Пан ЛАД хоть не нажирается самогону и не вылазит в люди с дикими нецензурными воплями-это уже огромный плюс в наше время. Пан ЛАД хоть не нажирается самогону и не вылазит в люди с дикими нецензурными воплями-это уже огромный плюс в наше время.

я его не люблю, но у лада больше плюсов, чем вы перечислили. никто не знает причину войны и соответственно её воронку.те что озвучиваются вызывают недоумение, рф кидает огромные ресурсы, ссорится с цивилизованным миром, теряет рынок газа в европе чтобы получить 4 области, при этом у самих тех территорий - неделю поездом мск владивосток ехать. Логики мало.то же касается режима, если бы путина не устраивал именно зеленский, уже бы этот вопрос решили, поставили бы условно нейтрального человека, ни вашим ни нашим, не навязывали бы русскую культуру западной Украине, не запрещали бы её на востоке. Но и это не то, что им нужно. Тут либо шизофрения, либо Китай так усиливает свои позиции.