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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 04 січ, 2025 00:18
ЛАД написав:
В воронку войны нас затянули не этим. Уже несколько раз писал, не буду повторяться.
Я не читал. С удовольствием послушаю.
Официальная версия- что хуйло в частности и его проклятый народ решили нас истребить.
Я это давно читал в новостях.
На кухнях шепчутся что виноват папередник, внесший в конституцию курс в нато и не выполнивший минские.хотя и послидовник их не выполнил.
Но то все зрада.
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Господар Вельзевула
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Додано: Суб 04 січ, 2025 00:21
Vadim_ написав: ЛАД написав:
Если в войне и мобилизации, то я написал, кто виноват
можете напомнить а то я не увидел?
Вы меня удивляете.
Из того же поста ясно, по-моему, - Путин.
Если говорить, в чём мы виноваты, я тоже не раз писал. В том, что слишком мало делали и слишком много болтали. Например, запись в Конституцию о стремлении в НАТО было явно лишнее.
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ЛАД
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Додано: Суб 04 січ, 2025 00:25
ЛАД написав:
В том, что слишком мало делали и слишком много болтали
прямо как вы на форуме.
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Wirująświatła
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Додано: Суб 04 січ, 2025 00:32
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
В том, что слишком мало делали и слишком много болтали
прямо как вы на форуме.
мы все тут такие:(
Пан ЛАД хоть не нажирается самогону и не вылазит в люди с дикими нецензурными воплями-это уже огромный плюс в наше время.
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Додано: Суб 04 січ, 2025 00:34
Господар Вельзевула написав:
Пан ЛАД хоть не нажирается самогону и не вылазит в люди с дикими нецензурными воплями-это уже огромный плюс в наше время.
я его не люблю, но у лада больше плюсов, чем вы перечислили. никто не знает причину войны и соответственно её воронку.
те что озвучиваются вызывают недоумение, рф кидает огромные ресурсы, ссорится с цивилизованным миром, теряет рынок газа в европе чтобы получить 4 области, при этом у самих тех территорий - неделю поездом мск владивосток ехать. Логики мало.
то же касается режима, если бы путина не устраивал именно зеленский, уже бы этот вопрос решили, поставили бы условно нейтрального человека, ни вашим ни нашим, не навязывали бы русскую культуру западной Украине, не запрещали бы её на востоке. Но и это не то, что им нужно. Тут либо шизофрения, либо Китай так усиливает свои позиции.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 04 січ, 2025 00:42, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 04 січ, 2025 00:43
Wirująświatła написав:
я его не люблю, но у лада больше плюсов, чем вы перечислили. никто не знает причину войны. те что озвучиваются вызывают только недоумение, рф кидает огромные ресурсы, ссорится с цивилизованным миром, ьеряет рынок газа в европе чтобы получить 4 области, при этом у самих тех территорий - неделю поездом мск владивосток ехать. то же касается режима, если бы путина не устраивал именно зеленский, уже бы этот вопрос решили, поставили бы условно нейтрального человека, ни вашим ни нашим, не навязывали бы русскую культуру западной Украине, не запрещали бы её на востоке. Но и это не то что им нужно.
Возможно,но мне достаточно того что он не кроет похмельным матом весь честной народ.
По причине войны рекомендую придерживаться официально озвученной позиции.
Если вдруг разрешат сменить мнение, об этом скажут в марафоне, как с переговорами и возвратом дипломатическим путем.
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Господар Вельзевула
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Додано: Суб 04 січ, 2025 00:45
ЛАД написав: tester7336 написав: wild.tomcat написав:
знову пошук "харошіх рускіх"? а шо ж вони тоді "счітают", разом з расєянами, якщо не саме те, що навів denik?
там вообще то прямым текстом написано что это америкосам и европейцам выгодно уничтожить Украину и украинцев. что это вообще такая тактика у глобалистов. как можно было по другому прочитать я хз.
А не важно.
То у вас просто "классовой ненависти" не хватает.
Глобалисты хоть америкосы, хоть европейцы это замаскированные " кляті москалі" и "кляті комуняки". Вспомните об их мечтах о "земшарной республике Советов". И
"Только советская нация
будет
и только советской расы люди..."
для спєців з "классовой ненависти" - це таки "Глобалисты хоть америкосы, хоть европейцы" нас ракетам .уячать? Чи таки зовсім інші (ч)удаки?
і те, що там (скрін) банально все переклали з хворої голови на здорову (свою відповідальність за те, що відбувається), це неочевидно для вас?
коли ви вже перестанете шукати тих хороших рускіх?
ЛАД написав: Vadim_ написав: ЛАД написав:
Если в войне и мобилизации, то я написал, кто виноват
можете напомнить а то я не увидел?
Вы меня удивляете.
Из того же поста ясно, по-моему, - Путин.
....
так, лише тільки він. він з окопа стріляє, він і в артилерії, він і ракети запускає, і на мітінгах сам себе підтримує і сам собі в долоні плескає. все він один, .уйло. який шустрий, ....
Востаннє редагувалось wild.tomcat
в Суб 04 січ, 2025 01:07, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 04 січ, 2025 00:47
Господар Вельзевула написав:
По причине войны рекомендую придерживаться официально озвученной позиции.
от официальных причин война не закончится никогда. спросите себя почему США не хочет быть посредником ни в нормандском формате ни в каком либо другом? потому что они видят кто с кем реально воюет и бессмысленность такого посредничества. Нам вешают лапшу. показывают перед носиком морковку, а причина войны не в нас. соответственно если её озвучить желающих воевать станет еще вполовину меньше.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 04 січ, 2025 00:50, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 04 січ, 2025 00:55
Wirująświatła написав: Господар Вельзевула написав:
По причине войны рекомендую придерживаться официально озвученной позиции.
от официальных причин война не закончится никогда. спросите себя почему США не хочет быть посредником ни в нормандском формате ни в каком либо другом? потому что они видят кто с кем реально воюет и бессмысленность такого посредничества. Нам вешают лапшу. показывают перед носиком морковку, а причина войны не в нас. соответственно если её озвучить желающих воевать станет еще вполовину меньше.
ноль на два не делится.
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Господар Вельзевула
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Додано: Суб 04 січ, 2025 00:56
Господар Вельзевула написав:
ноль на два не делится.
как минимум один желающий у нас на форуме есть. пальцем показывать не буду.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 04 січ, 2025 00:59, всього редагувалось 1 раз.
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