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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 04 січ, 2025 00:59
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
В том, что слишком мало делали и слишком много болтали
прямо как вы на форуме.
Я хоть по делу а вы о макаках.
P.s. Этот ваш пост демонстрирует уровень вашего EQ или IQ?
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Додано: Суб 04 січ, 2025 01:02
ЛАД написав: Wirująświatła написав: ЛАД написав:
В том, что слишком мало делали и слишком много болтали
прямо как вы на форуме.
Я хоть по делу а вы о макаках.
P.s. Этот ваш пост демонстрирует уровень вашего EQ или IQ?
о макаках я рассказал такое, о чем никто здесь не знал и вряд ли бы узнал специально не поинтересовавшись. то есть я немножко расширил людям кругозор. вы например узнали что такое EQ. ну и т.д.
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Додано: Суб 04 січ, 2025 01:05
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Я хоть по делу а вы о макаках.
P.s. Этот ваш пост демонстрирует уровень вашего EQ или IQ?
о макаках я рассказал такое, о чем никто здесь не знал и вряд ли бы узнал специально не поинтересовавшись. то есть я немножко расширил людям кругозор. вы например узнали что такое EQ. ну и т.д.
Я й так знав, що це еквалайзер, і шо
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Додано: Суб 04 січ, 2025 01:12
Wirująświatła написав: ЛАД написав: Wirująświatła написав:
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В том, что слишком мало делали и слишком много болтали
----------------------
прямо как вы на форуме.
Я хоть по делу а вы о макаках.
P.s. Этот ваш пост демонстрирует уровень вашего EQ или IQ?
о макаках я рассказал такое, о чем никто здесь не знал и вряд ли бы узнал специально не поинтересовавшись. то есть я немножко расширил людям кругозор. вы например узнали что такое EQ. ну и т.д.
У некоторых здесь кругозор не шире, чем у ваших макак, и нет потребности его расширять.
Без знания о EQ я, честно говоря, прожил 74 года и спокойно прожил бы и дальше.
"я его не люблю" - об этом здесь не стоит писать, а то начнутся подозрения, чем это вызвано - отвергнутой любовью?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 04 січ, 2025 01:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 04 січ, 2025 01:13
Faceless написав:
Я й так знав, що це еквалайзер, і шо
значит вам не повезло, знания полученные от меня делают людей счастливее, а вы и без меня всёзнающий
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Wirująświatła
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Додано: Суб 04 січ, 2025 01:38
ЛАД написав: Water написав:
Хто з 1910 року окупував Корею?
Хотел было написать подробный ответ, но перечитал и понял, что не имеет смысла.
И русские бывают разные, и историки бывают разные. И врут на всех языках.
Беда только в том, что ваши высказывания дают основания для рашистской пропаганды и помогают разжиганию войны. При этом вы лично предпочитаете, несмотря на такие "патриотические" высказывания, отсидеться в тылу.
Для чого ви все це пишете? Ось вроді й розумна людина, а москалем так і тхне.
Ви не пишете більше нічого, бо крить нема чим. Я прекрасно знаю звідки взявся цей комуняка Сунь Хунь Чань, бажаю Кореї швиденько навести "лад", за прикладом Сирії, поки комуняки дохнуть на курщині за свого лідора всєя Кореї.
А там і Японія острови взад забере, Грузія свої окуповані території, Молдова свої, там і до Кенігсберга вже недалеко.
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Water
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