RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11665116661166711668

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 73
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
20
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
9
Виснаження однієї зі сторін
15%
11
Ізраїльський варіант
4%
3
Інший варіант
11%
8
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 00:59

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:В том, что слишком мало делали и слишком много болтали
прямо как вы на форуме.

Я хоть по делу а вы о макаках. :)

P.s. Этот ваш пост демонстрирует уровень вашего EQ или IQ?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32221
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 01:02

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:В том, что слишком мало делали и слишком много болтали
прямо как вы на форуме.

Я хоть по делу а вы о макаках. :)

P.s. Этот ваш пост демонстрирует уровень вашего EQ или IQ?

о макаках я рассказал такое, о чем никто здесь не знал и вряд ли бы узнал специально не поинтересовавшись. то есть я немножко расширил людям кругозор. вы например узнали что такое EQ. ну и т.д.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26857
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 01:05

Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Я хоть по делу а вы о макаках. :)

P.s. Этот ваш пост демонстрирует уровень вашего EQ или IQ?

о макаках я рассказал такое, о чем никто здесь не знал и вряд ли бы узнал специально не поинтересовавшись. то есть я немножко расширил людям кругозор. вы например узнали что такое EQ. ну и т.д.
Я й так знав, що це еквалайзер, і шо
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35827
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8109 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 01:12

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:-------------------------
ЛАД
В том, что слишком мало делали и слишком много болтали
----------------------
прямо как вы на форуме.

Я хоть по делу а вы о макаках. :)

P.s. Этот ваш пост демонстрирует уровень вашего EQ или IQ?

о макаках я рассказал такое, о чем никто здесь не знал и вряд ли бы узнал специально не поинтересовавшись. то есть я немножко расширил людям кругозор. вы например узнали что такое EQ. ну и т.д.

У некоторых здесь кругозор не шире, чем у ваших макак, и нет потребности его расширять.
Без знания о EQ я, честно говоря, прожил 74 года и спокойно прожил бы и дальше.
"я его не люблю" - об этом здесь не стоит писать, а то начнутся подозрения, чем это вызвано - отвергнутой любовью?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 04 січ, 2025 01:13, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32221
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 01:13

  Faceless написав:Я й так знав, що це еквалайзер, і шо
значит вам не повезло, знания полученные от меня делают людей счастливее, а вы и без меня всёзнающий
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26857
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 01:38

  ЛАД написав:
  Water написав:Хто з 1910 року окупував Корею?

Хотел было написать подробный ответ, но перечитал и понял, что не имеет смысла.
И русские бывают разные, и историки бывают разные. И врут на всех языках.
Беда только в том, что ваши высказывания дают основания для рашистской пропаганды и помогают разжиганию войны. При этом вы лично предпочитаете, несмотря на такие "патриотические" высказывания, отсидеться в тылу.

Для чого ви все це пишете? Ось вроді й розумна людина, а москалем так і тхне.
Ви не пишете більше нічого, бо крить нема чим. Я прекрасно знаю звідки взявся цей комуняка Сунь Хунь Чань, бажаю Кореї швиденько навести "лад", за прикладом Сирії, поки комуняки дохнуть на курщині за свого лідора всєя Кореї.
А там і Японія острови взад забере, Грузія свої окуповані території, Молдова свої, там і до Кенігсберга вже недалеко.
Water
 
Повідомлень: 2716
З нами з: 06.03.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11665116661166711668
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
26 80075
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 гру, 2024 02:27
fernancarbajal0
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 253427
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 893720
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.