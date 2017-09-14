Wirująświatła написав:------------------------- ЛАД В том, что слишком мало делали и слишком много болтали ---------------------- прямо как вы на форуме.
Я хоть по делу а вы о макаках.
P.s. Этот ваш пост демонстрирует уровень вашего EQ или IQ?
о макаках я рассказал такое, о чем никто здесь не знал и вряд ли бы узнал специально не поинтересовавшись. то есть я немножко расширил людям кругозор. вы например узнали что такое EQ. ну и т.д.
У некоторых здесь кругозор не шире, чем у ваших макак, и нет потребности его расширять. Без знания о EQ я, честно говоря, прожил 74 года и спокойно прожил бы и дальше. "я его не люблю" - об этом здесь не стоит писать, а то начнутся подозрения, чем это вызвано - отвергнутой любовью?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 04 січ, 2025 01:13, всього редагувалось 1 раз.
Хотел было написать подробный ответ, но перечитал и понял, что не имеет смысла. И русские бывают разные, и историки бывают разные. И врут на всех языках. Беда только в том, что ваши высказывания дают основания для рашистской пропаганды и помогают разжиганию войны. При этом вы лично предпочитаете, несмотря на такие "патриотические" высказывания, отсидеться в тылу.
Для чого ви все це пишете? Ось вроді й розумна людина, а москалем так і тхне. Ви не пишете більше нічого, бо крить нема чим. Я прекрасно знаю звідки взявся цей комуняка Сунь Хунь Чань, бажаю Кореї швиденько навести "лад", за прикладом Сирії, поки комуняки дохнуть на курщині за свого лідора всєя Кореї. А там і Японія острови взад забере, Грузія свої окуповані території, Молдова свої, там і до Кенігсберга вже недалеко.
Vadim_ написав:------------- ЛАД Если в войне и мобилизации, то я написал, кто виноват ------------ можете напомнить а то я не увидел?
Вы меня удивляете. Из того же поста ясно, по-моему, - Путин. ....
так, лише тільки він. він з окопа стріляє, він і в артилерії, він і ракети запускає, і на мітінгах сам себе підтримує і сам собі в долоні плескає. все він один, .уйло. який шустрий, ....
Конечно, нет. Но решение о войне принимает именно он, а не какой-нибудь Вася Пупкин. И когда принимает такое решение, мнение "Вась" не спрашивает. Шагают бараны в ряд, Бьют барабаны, - Кожу для них дают Сами бараны.
Мясник зовет. За ним бараны сдуру Топочут слепо, за звеном звено, И те, с кого давно на бойне сняли шкуру, Идут в строю с живыми заодно. (Полный текст весте с немецким и подстрочником можно посмотреть здесь - https://stihi.ru/diary/vyuga62/2015-08-21)
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 04 січ, 2025 02:54, всього редагувалось 2 разів.
Господар Вельзевула написав:По причине войны рекомендую придерживаться официально озвученной позиции.
от официальных причин война не закончится никогда. спросите себя почему США не хочет быть посредником ни в нормандском формате ни в каком либо другом? потому что они видят кто с кем реально воюет и бессмысленность такого посредничества. Нам вешают лапшу. показывают перед носиком морковку, а причина войны не в нас. соответственно если её озвучить желающих воевать станет еще вполовину меньше.
Water написав:............ Для чого ви все це пишете? Ось вроді й розумна людина, а москалем так і тхне. Ви не пишете більше нічого, бо крить нема чим.
Может, у вас с нюхом что-то не то? Вы ковидом не болели? Я, правда, так и не увидел, что я должен был "крыть", но ради вашего спокойствия соглашусь - вы во всём правы, разобачили пятую колонну, разбили врага. Наверное, классовое (национальное) чутьё помогло.
Я прекрасно знаю звідки взявся цей комуняка Сунь Хунь Чань, бажаю Кореї швиденько навести "лад", за прикладом Сирії, поки комуняки дохнуть на курщині за свого лідора всєя Кореї. А там і Японія острови взад забере, Грузія свої окуповані території, Молдова свої, там і до Кенігсберга вже недалеко.
Я вам предлагал познакомиться с тем,откуда взялся Ли Сын Ман. О Сунь что-то там куда-то там я ничего не писал. Но мне просто очень интересно было бы посмотреть, на кого будут валить проблемы и беды Украины если вдруг России, действительно, не будет. На евреев тоже не получится, их в Украине уже почти не осталось, а начнут обвинять их в украинских проблемах, быстро свалят и оставшиеся. К сожалению, я до этого вряд ли доживу.