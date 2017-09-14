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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11666116671166811669

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 73
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
20
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
9
Виснаження однієї зі сторін
15%
11
Ізраїльський варіант
4%
3
Інший варіант
11%
8
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 02:43

  ЛАД написав:
  Water написав:............
Для чого ви все це пишете? Ось вроді й розумна людина, а москалем так і тхне.
Ви не пишете більше нічого, бо крить нема чим.
Может, у вас с нюхом что-то не то? Вы ковидом не болели?
Я, правда, так и не увидел, что я должен был "крыть", но ради вашего спокойствия соглашусь - вы во всём правы, разобачили пятую колонну, разбили врага. Наверное, классовое (национальное) чутьё помогло.

Я прекрасно знаю звідки взявся цей комуняка Сунь Хунь Чань, бажаю Кореї швиденько навести "лад", за прикладом Сирії, поки комуняки дохнуть на курщині за свого лідора всєя Кореї.
А там і Японія острови взад забере, Грузія свої окуповані території, Молдова свої, там і до Кенігсберга вже недалеко.
Я вам предлагал познакомиться с тем,откуда взялся Ли Сын Ман. О Сунь что-то там куда-то там я ничего не писал.
Но мне просто очень интересно было бы посмотреть, на кого будут валить проблемы и беды Украины если вдруг России, действительно, не будет. На евреев тоже не получится, их в Украине уже почти не осталось, а начнут обвинять их в украинских проблемах, быстро свалят и оставшиеся.
К сожалению, я до этого вряд ли доживу.

Про ничтожное количество потомков Моисея у нас на моменте и их полный свал плизз поподробнее.
Документики на земельку(даже сожжённую КАБами) и недра на Петренко-в и Шевченко-в уменьшившихся вдвое за 33 года оформлены или как?
ПыСы.Ваши обожаемые семейки Добкиных и Кернесов уже свалили(с пустыми карманами)???
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 02:49

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:ноль на два не делится.
как минимум один желающий у нас на форуме есть. пальцем показывать не буду.

АВИАС банкрот и даже по предоплаченным картам невозможно заправить боевой гвертольёт.
Бой переносится на пипизджее
барабашов
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Повідомлень: 4680
З нами з: 16.06.15
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  #<1 ... 11666116671166811669
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