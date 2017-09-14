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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1166711668116691167011671>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 73
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
20
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
9
Виснаження однієї зі сторін
15%
11
Ізраїльський варіант
4%
3
Інший варіант
11%
8
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 02:44

США можуть передати Україні ще кілька пакетів військової допомоги до інавгурації Трампа – Білий дім
ША готують нові пакети військової допомоги Україні. Про це на брифінгу 3 січня сказав координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, його цитує "Голос Америки".
BARSIK
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 03:29

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:В воронку войны нас затянули не этим. Уже несколько раз писал, не буду повторяться.

Я не читал. С удовольствием послушаю.
Официальная версия- что хуйло в частности и его проклятый народ решили нас истребить.
Я это давно читал в новостях.
На кухнях шепчутся что виноват папередник, внесший в конституцию курс в нато и не выполнивший минские.хотя и послидовник их не выполнил.
Но то все зрада.

Это глупость.
Есть вполне понятные причины - Россия начала "вставать с колен" и пытается восстановить утраченное влияние, имперский синдром - фантомные боли по утраченным территориям (хотя и оставшихся выше крыши, но там много неосвоенного), риски изменения соотношений между национальностями (в частности, между православными и мусульманами). Из потерянного Украина, конечно, самый лакомый кусок, возврат Украины резко усилил бы РФ. Вероятно, есть и какие-то ещё причины, о которых мы можем даже не догадываться, но вполне достаточно и названных.
Ошибки с нашей стороны.
В смысле внешней политики самым разумным президентом был Кучма с его многовекторностью.
Вступить в НАТО мы могли попытаться в 90-е, когда и РФ хотела туда. Тогда, может быть, удалось бы. Но тогда мы ешё не были готовы к этому, ещё слишком сильны были настроения, что НАТО - враг.
А дальше мы начали слишком явно рваться на Запад и слишком явно демонстрировать антироссийские настроения, зачастую очень дешево и примитивно - "хто не скаче, той москаль" и т.п., явная антирусская пропаганда, которая явно не поддерживалась, скажем мягко, значительной частью населения. Тут и то, что вы назвали - НАТО в конституции, попытки "пропетлять" с минскими соглашениями, всячески затягивая процесс и непонятно на что рассчитывая.
И это всё при том, что Запад явно вёл себя очень осторожно и аккуратно и не хотел ради Украины портить или хотя бы ставить под угрозу отношения с РФ.

Тут и грехи всех попередников в развале промышленности и армии. Не может быть сильной армии у "великой с/х державы", не имеющей промышленности. Мы не Новая Зеландия, которая находится на островах у чёрта на куличках и никому не нужна. Страна в центре Европы не может существовать без сильной армии и сильных союзников. А у нас нет ни того, ни другого. При том, что раньше многие бывшие государства Варшавского блока и республики Союза стремились создавать союзы с нами, осознавая, что из постсоветских стран Украина была самая сильная во всех отношениях. Постепенно, видя ослабление Украины, они теряли интерес и все эти союзы тихо умерли.
Нельзя жить, имея под боком значительно более могущественного соседа и не считаясь с его интересами, а, наоборот, явно плюя в его сторону. Куба после развала Союза, лишившись его поддержки, гораздо аккуратнее ведёт себя со Штатами и уже не пытается быть лидером Латинской Америки в борьбе с империализмом. Благодаря этому, ей удаётся сохранять режим без особых изменений.
Не претендую на глубину и полноту анализа. Это так, лёгкие наброски.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 03:56

  ЛАД написав:
  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:В воронку войны нас затянули не этим. Уже несколько раз писал, не буду повторяться.


ЛАД , ви надто переоцінюте субєктність України. ) Заходу вигідна ця війна. Ми стали полігоном. Якщо це зараз не зупиниться наступний крок це опробування тут штучного інтелекту в війні. Війна стане не просто дроновою а війною роїв дронів.
P/s
Ви з чатом gpt колись общались? Рекомендую спробувати. Цікавий співрозмовник. По крайній мірі не бухає і не матюкається :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 04:07

  барабашов написав:......
Про ничтожное количество потомков Моисея у нас на моменте и их полный свал плизз поподробнее.
Документики на земельку(даже сожжённую КАБами) и недра на Петренко-в и Шевченко-в уменьшившихся вдвое за 33 года оформлены или как?
ПыСы.Ваши обожаемые семейки Добкиных и Кернесов уже свалили(с пустыми карманами)???
По данным переписи 2001 года евреев в Украине 0,2% по сравнению с 2,0% в 1959 и 0,9% в 1989. Про полный свал в случае каких-то притеснений и обвинений ничего подробнее написать не могу. Но вы сомневаетесь в этом? Более свежих данных не нашёл,но
За 1989–1991 рр. з України виїхало близько 149 тис. євреїв, за 1992–2000 рр. ще більше 250 тис. За переписом 2001 року в Україні налічувалося близько 100 тис. євреїв, що проживали переважно у найбільших містах (Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові). ...Проте єврейське населення України характеризується надзвичайним постарінням та міграційним відтоком єврейського населення, що призводить до зменшення чисельності єврейського населення

Что касается лично Добкина, то он вроде как уже совсем не еврей. Не знаю, когда он крестился, но сегодня он уже диакон УПЦ - https://tsn.ua/ru/ukrayina/userdno-mahal-kadilom-dobkin-provel-bogosluzhenie-v-hrame-upc-mp-v-harkove-video-2304148.html
А вы, простите, антисемит? К вашей аватаре это вполне подходит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 04:25

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:......

ЛАД , ви надто переоцінюте субєктність України. ) Заходу вигідна ця війна. Ми стали полігоном. Якщо це зараз не зупиниться наступний крок це опробування тут штучного інтелекту в війні. Війна стане не просто дроновою а війною роїв дронів.
P/s
Ви з чатом gpt колись общались? Рекомендую спробувати. Цікавий співрозмовник. По крайній мірі не бухає і не матюкається :lol:

Совершенно не переоцениваю. И согласен с вами.
Но с учётом этого, нам тем более нужно было вести более умную политику, а не поддаваться желанию реванша со стороны последователей УПА и рассчитывать, что "заграница нам поможет".
Ну а с чатом gpt, конечно, можно. Но это уже смахивает на использование резиновой женщины. :)
Профессор Джеффри Хинтон, который в этом году был удостоен Нобелевской премии по физике за свою работу в области искусственного интеллекта , заявил, что существует «10%-20%» вероятность того, что искусственный интеллект приведет к вымиранию человечества в течение следующих трех десятилетий.
..........
Хинтон ответил: «Если что. Видите ли, нам никогда раньше не приходилось иметь дело с вещами более умными, чем мы сами».

Он добавил: «А сколько примеров вы знаете, когда более разумное существо контролируется менее разумным существом? Примеров очень мало. Есть мать и ребенок. Эволюция приложила много усилий, чтобы позволить ребенку контролировать мать, но это единственный пример, который я знаю».

Уроженец Лондона Хинтон, почетный профессор Университета Торонто, сказал, что люди будут подобны младенцам по сравнению с интеллектом мощных систем искусственного интеллекта.
..........
Ключевая проблема сторонников безопасности ИИ заключается в том, что создание общего искусственного интеллекта или систем, которые умнее людей, может привести к тому, что технология станет представлять экзистенциальную угрозу, ускользнув от человеческого контроля.
https://www.theguardian.com/technology/2024/dec/27/godfather-of-ai-raises-odds-of-the-technology-wiping-out-humanity-over-next-30-years
Так что, возможно, все здешние сегодняшние споры впустую и человечество в сравнительно недалёком будущем исчезнет как динозавры.
И, к сожалению, похоже, человечество этого вполне заслуживает.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 04 січ, 2025 04:47, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 04:47

  ЛАД написав:
  барабашов написав:......
Про ничтожное количество потомков Моисея у нас на моменте и их полный свал плизз поподробнее.
Документики на земельку(даже сожжённую КАБами) и недра на Петренко-в и Шевченко-в уменьшившихся вдвое за 33 года оформлены или как?
ПыСы.Ваши обожаемые семейки Добкиных и Кернесов уже свалили(с пустыми карманами)???
По данным переписи 2001 года евреев в Украине 0,2% по сравнению с 2,0% в 1959 и 0,9% в 1989. Про полный свал в случае каких-то притеснений и обвинений ничего подробнее написать не могу. Но вы сомневаетесь в этом? Более свежих данных не нашёл,но
За 1989–1991 рр. з України виїхало близько 149 тис. євреїв, за 1992–2000 рр. ще більше 250 тис. За переписом 2001 року в Україні налічувалося близько 100 тис. євреїв, що проживали переважно у найбільших містах (Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові). ...Проте єврейське населення України характеризується надзвичайним постарінням та міграційним відтоком єврейського населення, що призводить до зменшення чисельності єврейського населення

Что касается лично Добкина, то он вроде как уже совсем не еврей. Не знаю, когда он крестился, но сегодня он уже диакон УПЦ - https://tsn.ua/ru/ukrayina/userdno-mahal-kadilom-dobkin-provel-bogosluzhenie-v-hrame-upc-mp-v-harkove-video-2304148.html
А вы, простите, антисемит? К вашей аватаре это вполне подходит.

А какое отношение имеет Стас Барецкий к антисемитизму???
По поводу 0.2-0.3-0.9....% вы сильно ошибаетесь
С тем что у нас появился новый диакон(погибший при подрыве крымского моста :mrgreen: ) повеселили
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 04:56

  барабашов написав:............
А какое отношение имеет Стас Барецкий к антисемитизму???
Не знал, кто на вашей аватаре, но физиономия уж очень...
Но мой вопрос был связан не с аватарой, а с вашими "документиками" и "карманами".

По поводу 0.2-0.3-0.9....% вы сильно ошибаетесь
Интересно, почему вы так считаете?
Если и ошибаюсь, то не я, а данные переписей. Но, вообще, видя, сколько людей уезжало в 90-е, да и в начале 00-х у меня нет оснований сомневаться. Потом поток сильно уменьшился.

С тем что у нас появился новый диакон(погибший при подрыве крымского моста :mrgreen: ) повеселили
Рад,что поднял вам настроение. :) (Насчёт гибели не слышал)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 06:27

  ЛАД написав:и человечество в сравнительно недалёком будущем исчезнет как динозавры.
начните с себя)
  ЛАД написав:сожалению, похоже, человечество этого вполне заслуживает.
уточните, ваши внуки тоже это заслуживают, или речь обо всех кроме них?
Хинтон ответил: «Если что. Видите ли, нам никогда раньше не приходилось иметь дело с вещами более умными, чем мы сами
видимо под "мы" он имел в виду лично себя. Если и.и. такой умный почему не найдено лекарство от рака и других болезней? Вечного двигателя, дешёвых источников энергии, ПВО сбивающего все на свете, достоверного на 100% детектора лжи, устройства читающего мысли и передающего их на расстоянии. Даже по функционированию мозга вопросов больше, чем ответов и шото и и. не сильно помог нейробиологам. Открытия продолжают совершать люди, которые вполне заслуживают исчезнуть, только потому что вам 74 и вы никому не нужны.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 07:08

пмр

https://www.youtube.com/watch?v=n_44EZNBWCA
В пмр окрім відключення газу почалися віялові відключення електроенергії.
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 08:13

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:В воронку войны нас затянули не этим. Уже несколько раз писал, не буду повторяться.


Я не читал. С удовольствием послушаю.
Официальная версия- что хуйло в частности и его проклятый народ решили нас истребить.
Я это давно читал в новостях.
На кухнях шепчутся что виноват папередник, внесший в конституцию курс в нато и не выполнивший минские.хотя и послидовник их не выполнил.
Но то все зрада.

Часто читаю версію від різних неадекватів, - "доскакалісь на майданє".
Мабуть забули, що у 2019 всю владу віддали зеленому антимайдану.
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