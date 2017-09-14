ЛАД написав:Может, у вас с нюхом что-то не то? Вы ковидом не болели?
Я, правда, так и не увидел, что я должен был "крыть", но ради вашего спокойствия соглашусь - вы во всём правы, разобачили пятую колонну, разбили врага. Наверное, классовое (национальное) чутьё помогло.
Я вам предлагал познакомиться с тем,откуда взялся Ли Сын Ман. О Сунь что-то там куда-то там я ничего не писал.Я прекрасно знаю звідки взявся цей комуняка Сунь Хунь Чань, бажаю Кореї швиденько навести "лад", за прикладом Сирії, поки комуняки дохнуть на курщині за свого лідора всєя Кореї.
А там і Японія острови взад забере, Грузія свої окуповані території, Молдова свої, там і до Кенігсберга вже недалеко.
Но мне просто очень интересно было бы посмотреть, на кого будут валить проблемы и беды Украины если вдруг России, действительно, не будет. На евреев тоже не получится, их в Украине уже почти не осталось, а начнут обвинять их в украинских проблемах, быстро свалят и оставшиеся.
К сожалению, я до этого вряд ли доживу.
Про ничтожное количество потомков Моисея у нас на моменте и их полный свал плизз поподробнее.
Документики на земельку(даже сожжённую КАБами) и недра на Петренко-в и Шевченко-в уменьшившихся вдвое за 33 года оформлены или как?
ПыСы.Ваши обожаемые семейки Добкиных и Кернесов уже свалили(с пустыми карманами)???