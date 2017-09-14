Water написав:............ Для чого ви все це пишете? Ось вроді й розумна людина, а москалем так і тхне. Ви не пишете більше нічого, бо крить нема чим.
Может, у вас с нюхом что-то не то? Вы ковидом не болели? Я, правда, так и не увидел, что я должен был "крыть", но ради вашего спокойствия соглашусь - вы во всём правы, разобачили пятую колонну, разбили врага. Наверное, классовое (национальное) чутьё помогло.
Я прекрасно знаю звідки взявся цей комуняка Сунь Хунь Чань, бажаю Кореї швиденько навести "лад", за прикладом Сирії, поки комуняки дохнуть на курщині за свого лідора всєя Кореї. А там і Японія острови взад забере, Грузія свої окуповані території, Молдова свої, там і до Кенігсберга вже недалеко.
Я вам предлагал познакомиться с тем,откуда взялся Ли Сын Ман. О Сунь что-то там куда-то там я ничего не писал. Но мне просто очень интересно было бы посмотреть, на кого будут валить проблемы и беды Украины если вдруг России, действительно, не будет. На евреев тоже не получится, их в Украине уже почти не осталось, а начнут обвинять их в украинских проблемах, быстро свалят и оставшиеся. К сожалению, я до этого вряд ли доживу.
Про ничтожное количество потомков Моисея у нас на моменте и их полный свал плизз поподробнее. Документики на земельку(даже сожжённую КАБами) и недра на Петренко-в и Шевченко-в уменьшившихся вдвое за 33 года оформлены или как? ПыСы.Ваши обожаемые семейки Добкиных и Кернесов уже свалили(с пустыми карманами)???
ЛАД написав:В воронку войны нас затянули не этим. Уже несколько раз писал, не буду повторяться.
Я не читал. С удовольствием послушаю. Официальная версия- что хуйло в частности и его проклятый народ решили нас истребить. Я это давно читал в новостях. На кухнях шепчутся что виноват папередник, внесший в конституцию курс в нато и не выполнивший минские.хотя и послидовник их не выполнил. Но то все зрада.
Это глупость. Есть вполне понятные причины - Россия начала "вставать с колен" и пытается восстановить утраченное влияние, имперский синдром - фантомные боли по утраченным территориям (хотя и оставшихся выше крыши, но там много неосвоенного), риски изменения соотношений между национальностями (в частности, между православными и мусульманами). Из потерянного Украина, конечно, самый лакомый кусок, возврат Украины резко усилил бы РФ. Вероятно, есть и какие-то ещё причины, о которых мы можем даже не догадываться, но вполне достаточно и названных. Ошибки с нашей стороны. В смысле внешней политики самым разумным президентом был Кучма с его многовекторностью. Вступить в НАТО мы могли попытаться в 90-е, когда и РФ хотела туда. Тогда, может быть, удалось бы. Но тогда мы ешё не были готовы к этому, ещё слишком сильны были настроения, что НАТО - враг. А дальше мы начали слишком явно рваться на Запад и слишком явно демонстрировать антироссийские настроения, зачастую очень дешево и примитивно - "хто не скаче, той москаль" и т.п., явная антирусская пропаганда, которая явно не поддерживалась, скажем мягко, значительной частью населения. Тут и то, что вы назвали - НАТО в конституции, попытки "пропетлять" с минскими соглашениями, всячески затягивая процесс и непонятно на что рассчитывая. И это всё при том, что Запад явно вёл себя очень осторожно и аккуратно и не хотел ради Украины портить или хотя бы ставить под угрозу отношения с РФ.
Тут и грехи всех попередников в развале промышленности и армии. Не может быть сильной армии у "великой с/х державы", не имеющей промышленности. Мы не Новая Зеландия, которая находится на островах у чёрта на куличках и никому не нужна. Страна в центре Европы не может существовать без сильной армии и сильных союзников. А у нас нет ни того, ни другого. При том, что раньше многие бывшие государства Варшавского блока и республики Союза стремились создавать союзы с нами, осознавая, что из постсоветских стран Украина была самая сильная во всех отношениях. Постепенно, видя ослабление Украины, они теряли интерес и все эти союзы тихо умерли. Нельзя жить, имея под боком значительно более могущественного соседа и не считаясь с его интересами, а, наоборот, явно плюя в его сторону. Куба после развала Союза, лишившись его поддержки, гораздо аккуратнее ведёт себя со Штатами и уже не пытается быть лидером Латинской Америки в борьбе с империализмом. Благодаря этому, ей удаётся сохранять режим без особых изменений. Не претендую на глубину и полноту анализа. Это так, лёгкие наброски.
ЛАД написав:В воронку войны нас затянули не этим. Уже несколько раз писал, не буду повторяться.
ЛАД , ви надто переоцінюте субєктність України. ) Заходу вигідна ця війна. Ми стали полігоном. Якщо це зараз не зупиниться наступний крок це опробування тут штучного інтелекту в війні. Війна стане не просто дроновою а війною роїв дронів. P/s Ви з чатом gpt колись общались? Рекомендую спробувати. Цікавий співрозмовник. По крайній мірі не бухає і не матюкається
барабашов написав:...... Про ничтожное количество потомков Моисея у нас на моменте и их полный свал плизз поподробнее. Документики на земельку(даже сожжённую КАБами) и недра на Петренко-в и Шевченко-в уменьшившихся вдвое за 33 года оформлены или как? ПыСы.Ваши обожаемые семейки Добкиных и Кернесов уже свалили(с пустыми карманами)???
По данным переписи 2001 года евреев в Украине 0,2% по сравнению с 2,0% в 1959 и 0,9% в 1989. Про полный свал в случае каких-то притеснений и обвинений ничего подробнее написать не могу. Но вы сомневаетесь в этом? Более свежих данных не нашёл,но
За 1989–1991 рр. з України виїхало близько 149 тис. євреїв, за 1992–2000 рр. ще більше 250 тис. За переписом 2001 року в Україні налічувалося близько 100 тис. євреїв, що проживали переважно у найбільших містах (Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові). ...Проте єврейське населення України характеризується надзвичайним постарінням та міграційним відтоком єврейського населення, що призводить до зменшення чисельності єврейського населення
ЛАД , ви надто переоцінюте субєктність України. ) Заходу вигідна ця війна. Ми стали полігоном. Якщо це зараз не зупиниться наступний крок це опробування тут штучного інтелекту в війні. Війна стане не просто дроновою а війною роїв дронів. P/s Ви з чатом gpt колись общались? Рекомендую спробувати. Цікавий співрозмовник. По крайній мірі не бухає і не матюкається
Совершенно не переоцениваю. И согласен с вами. Но с учётом этого, нам тем более нужно было вести более умную политику, а не поддаваться желанию реванша со стороны последователей УПА. Ну а с чатом gpt, конечно, можно. Но это уже смахивает на использование резиновой женщины.
Профессор Джеффри Хинтон, который в этом году был удостоен Нобелевской премии по физике за свою работу в области искусственного интеллекта , заявил, что существует «10%-20%» вероятность того, что искусственный интеллект приведет к вымиранию человечества в течение следующих трех десятилетий. .......... Хинтон ответил: «Если что. Видите ли, нам никогда раньше не приходилось иметь дело с вещами более умными, чем мы сами».
Он добавил: «А сколько примеров вы знаете, когда более разумное существо контролируется менее разумным существом? Примеров очень мало. Есть мать и ребенок. Эволюция приложила много усилий, чтобы позволить ребенку контролировать мать, но это единственный пример, который я знаю».
Уроженец Лондона Хинтон, почетный профессор Университета Торонто, сказал, что люди будут подобны младенцам по сравнению с интеллектом мощных систем искусственного интеллекта. .......... Ключевая проблема сторонников безопасности ИИ заключается в том, что создание общего искусственного интеллекта или систем, которые умнее людей, может привести к тому, что технология станет представлять экзистенциальную угрозу, ускользнув от человеческого контроля.