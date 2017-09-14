Додано: Суб 04 січ, 2025 03:29

Господар Вельзевула написав: ЛАД написав: В воронку войны нас затянули не этим. Уже несколько раз писал, не буду повторяться. В воронку войны нас затянули не этим. Уже несколько раз писал, не буду повторяться.

Я не читал. С удовольствием послушаю.

Официальная версия- что хуйло в частности и его проклятый народ решили нас истребить.

Я это давно читал в новостях.

На кухнях шепчутся что виноват папередник, внесший в конституцию курс в нато и не выполнивший минские.хотя и послидовник их не выполнил.

Но то все зрада. Я не читал. С удовольствием послушаю.Официальная версия- что хуйло в частности и его проклятый народЯ это давно читал в новостях.На кухнях шепчутся что виноват папередник, внесший в конституцию курс в нато и не выполнивший минские.хотя и послидовник их не выполнил.Но то все зрада.

может быть

Это глупость.Есть вполне понятные причины - Россия начала "вставать с колен" и пытается восстановить утраченное влияние, имперский синдром - фантомные боли по утраченным территориям (хотя и оставшихся выше крыши, но там много неосвоенного), риски изменения соотношений между национальностями (в частности, между православными и мусульманами). Из потерянного Украина, конечно, самый лакомый кусок, возврат Украины резко усилил бы РФ. Вероятно, есть и какие-то ещё причины, о которых мы можем даже не догадываться, но вполне достаточно и названных.Ошибки с нашей стороны.В смысле внешней политики самым разумным президентом был Кучма с его многовекторностью.Вступить в НАТО мы могли попытаться в 90-е, когда и РФ хотела туда. Тогда,, удалось бы. Но тогда мы ешё не были готовы к этому, ещё слишком сильны были настроения, что НАТО - враг.А дальше мы начали слишком явно рваться на Запад и слишком явно демонстрировать антироссийские настроения, зачастую очень дешево и примитивно - "хто не скаче, той москаль" и т.п., явная антирусская пропаганда, которая явно не поддерживалась, скажем мягко, значительной частью населения. Тут и то, что вы назвали - НАТО в конституции, попытки "пропетлять" с минскими соглашениями, всячески затягивая процесс и непонятно на что рассчитывая.И это всё при том, что Запад явно вёл себя очень осторожно и аккуратно и не хотел ради Украины портить или хотя бы ставить под угрозу отношения с РФ.Тут и грехи всех попередников в развале промышленности и армии. Не может быть сильной армии у "великой с/х державы", не имеющей промышленности. Мы не Новая Зеландия, которая находится на островах у чёрта на куличках и никому не нужна. Страна в центре Европы не может существовать без сильной армии и сильных союзников. А у нас нет ни того, ни другого. При том, что раньше многие бывшие государства Варшавского блока и республики Союза стремились создавать союзы с нами, осознавая, что из постсоветских стран Украина была самая сильная во всех отношениях. Постепенно, видя ослабление Украины, они теряли интерес и все эти союзы тихо умерли.Нельзя жить, имея под боком значительно более могущественного соседа и не считаясь с его интересами, а, наоборот, явно плюя в его сторону. Куба после развала Союза, лишившись его поддержки, гораздо аккуратнее ведёт себя со Штатами и уже не пытается быть лидером Латинской Америки в борьбе с империализмом. Благодаря этому, ей удаётся сохранять режим без особых изменений.Не претендую на глубину и полноту анализа. Это так, лёгкие наброски.