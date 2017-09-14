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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 04 січ, 2025 08:13
Господар Вельзевула написав: ЛАД написав:
В воронку войны нас затянули не этим. Уже несколько раз писал, не буду повторяться.
Я не читал. С удовольствием послушаю.
Официальная версия- что хуйло в частности и его проклятый народ решили нас истребить.
Я это давно читал в новостях.
На кухнях шепчутся что виноват папередник, внесший в конституцию курс в нато и не выполнивший минские.хотя и послидовник их не выполнил.
Но то все зрада.
Часто читаю версію від різних неадекватів, - "доскакалісь на майданє".
Мабуть забули, що у 2019 всю владу віддали зеленому антимайдану.
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Додано: Суб 04 січ, 2025 08:20
барабашов написав:
АВИАС банкрот
и даже по предоплаченным картам невозможно заправить боевой гвертольёт.
Бой переносится на пипизджее
Искусственный
первая сеть в Украине -Авиас, Сентоза ,Укрнафта, Юкон....
такое не может обанкротиться
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Vadim_
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Додано: Суб 04 січ, 2025 08:29
Wirująświatła написав:
куда то ты начал пропадать, работу хорошую нашел или что то употребляешь?
Прибутки з ОБДП підраховує, дивлячись на динаміку курсу 😅
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Додано: Суб 04 січ, 2025 08:34
Vadim_ написав: барабашов написав:
АВИАС банкрот
и даже по предоплаченным картам невозможно заправить боевой гвертольёт.
Бой переносится на пипизджее
Искусственный
первая сеть в Украине -Авиас, Сентоза ,Укрнафта, Юкон....
такое не может обанкротиться
Я думаю їх нарешті трохи застропонили податківці. А в Гуглі інфу
знайти , що Авіас банкрот можна ще з датами років 10 тому)) Але ж жив всі ці роки.
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Додано: Суб 04 січ, 2025 08:58
Господар Вельзевула написав:
Все,я понял,спасибо.
3 штурмовая-это как Спарта.
Единственным смыслом существования Спарты была воинская доблесть.
детей забирали у родителей после рождения,воспитывали в аскезе, тренировках и криптиях.
Мужчины жили одни лагерем,женщины другим, супруги виделись по ночам в тайне, более старый спартанец с легкостью отдавал свою жену на осеменение более молодому, для улучшения качества будущего ребенка. Роскошь запрещена, трапезы совместные на виду у всех, что бы никто не мог съесть кусок колбасы в дополнение к "черной похлебке".
Великие воины были.
Одним из факторов упадка Спарты историки называют большие территориальные достижения, в результате которых спартанцы увидели в завоеванных территориях нормальную еду, более комфортное жилье, а также, стало быть,видеомагнитофоны,пепси-колу и вареные джинсы.
Из чего следует, что план Даллеса был придуман не Даллесом-это раз.
И что лучше быть мобиком-это два.
И привозят не кокс,а фен-это три.
Спарту лучше не упоминать, слишком уж аналогии мрачные.
Они устроили экзистенциальную войну со своими же соседями-греками - Афинянами.
Воевали долго и мучительно, до последней вербы.
В итоге победили, позвав на помощь извечных врагов всех греков - персов.
Помните, как в кино - зыс ыз спарта? Вот так, только наоборот.
И после такой славной победы быстро ушли с исторической сцены. Навсегда. То ли от стыда, то ли достигнув совершенства во всём.
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anduzenko
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