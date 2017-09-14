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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11667116681166911670

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 73
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
20
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
9
Виснаження однієї зі сторін
15%
11
Ізраїльський варіант
4%
3
Інший варіант
11%
8
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 08:13

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:В воронку войны нас затянули не этим. Уже несколько раз писал, не буду повторяться.


Я не читал. С удовольствием послушаю.
Официальная версия- что хуйло в частности и его проклятый народ решили нас истребить.
Я это давно читал в новостях.
На кухнях шепчутся что виноват папередник, внесший в конституцию курс в нато и не выполнивший минские.хотя и послидовник их не выполнил.
Но то все зрада.

Часто читаю версію від різних неадекватів, - "доскакалісь на майданє".
Мабуть забули, що у 2019 всю владу віддали зеленому антимайдану.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 08:20

  барабашов написав:АВИАС банкрот и даже по предоплаченным картам невозможно заправить боевой гвертольёт.
Бой переносится на пипизджее

Искусственный
первая сеть в Украине -Авиас, Сентоза ,Укрнафта, Юкон....
такое не может обанкротиться
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 08:29

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:
  Wirująświatła написав:а тут в разгар войны серьезно обсуждаются электрочайники
https://electroavtosam.com.ua/forums/topic5973.html?

на фінанс теж
https://forum.finance.ua/topic253092.html?p=5806571#p5806571

куда то ты начал пропадать, работу хорошую нашел или что то употребляешь?

Прибутки з ОБДП підраховує, дивлячись на динаміку курсу 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 08:34

  Vadim_ написав:
  барабашов написав:АВИАС банкрот и даже по предоплаченным картам невозможно заправить боевой гвертольёт.
Бой переносится на пипизджее

Искусственный
первая сеть в Украине -Авиас, Сентоза ,Укрнафта, Юкон....
такое не может обанкротиться

Я думаю їх нарешті трохи застропонили податківці. А в Гуглі інфу
знайти , що Авіас банкрот можна ще з датами років 10 тому)) Але ж жив всі ці роки.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 08:58

  Господар Вельзевула написав:Все,я понял,спасибо.
3 штурмовая-это как Спарта.
Единственным смыслом существования Спарты была воинская доблесть.
детей забирали у родителей после рождения,воспитывали в аскезе, тренировках и криптиях.
Мужчины жили одни лагерем,женщины другим, супруги виделись по ночам в тайне, более старый спартанец с легкостью отдавал свою жену на осеменение более молодому, для улучшения качества будущего ребенка. Роскошь запрещена, трапезы совместные на виду у всех, что бы никто не мог съесть кусок колбасы в дополнение к "черной похлебке".
Великие воины были.
Одним из факторов упадка Спарты историки называют большие территориальные достижения, в результате которых спартанцы увидели в завоеванных территориях нормальную еду, более комфортное жилье, а также, стало быть,видеомагнитофоны,пепси-колу и вареные джинсы.
Из чего следует, что план Даллеса был придуман не Даллесом-это раз.
И что лучше быть мобиком-это два.
И привозят не кокс,а фен-это три.

Спарту лучше не упоминать, слишком уж аналогии мрачные.
Они устроили экзистенциальную войну со своими же соседями-греками - Афинянами.
Воевали долго и мучительно, до последней вербы.
В итоге победили, позвав на помощь извечных врагов всех греков - персов.
Помните, как в кино - зыс ыз спарта? Вот так, только наоборот.
И после такой славной победы быстро ушли с исторической сцены. Навсегда. То ли от стыда, то ли достигнув совершенства во всём.
anduzenko
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  #<1 ... 11667116681166911670
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