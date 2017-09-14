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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 04 січ, 2025 08:20
барабашов написав:
АВИАС банкрот
и даже по предоплаченным картам невозможно заправить боевой гвертольёт.
Бой переносится на пипизджее
Искусственный
первая сеть в Украине -Авиас, Сентоза ,Укрнафта, Юкон....
такое не может обанкротиться
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Додано: Суб 04 січ, 2025 08:29
Wirująświatła написав:
куда то ты начал пропадать, работу хорошую нашел или что то употребляешь?
Прибутки з ОБДП підраховує, дивлячись на динаміку курсу 😅
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Додано: Суб 04 січ, 2025 08:34
Vadim_ написав: барабашов написав:
АВИАС банкрот
и даже по предоплаченным картам невозможно заправить боевой гвертольёт.
Бой переносится на пипизджее
Искусственный
первая сеть в Украине -Авиас, Сентоза ,Укрнафта, Юкон....
такое не может обанкротиться
Я думаю їх нарешті трохи застропонили податківці. А в Гуглі інфу
знайти , що Авіас банкрот можна ще з датами років 10 тому)) Але ж жив всі ці роки.
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Додано: Суб 04 січ, 2025 08:58
Господар Вельзевула написав:
Все,я понял,спасибо.
3 штурмовая-это как Спарта.
Единственным смыслом существования Спарты была воинская доблесть.
детей забирали у родителей после рождения,воспитывали в аскезе, тренировках и криптиях.
Мужчины жили одни лагерем,женщины другим, супруги виделись по ночам в тайне, более старый спартанец с легкостью отдавал свою жену на осеменение более молодому, для улучшения качества будущего ребенка. Роскошь запрещена, трапезы совместные на виду у всех, что бы никто не мог съесть кусок колбасы в дополнение к "черной похлебке".
Великие воины были.
Одним из факторов упадка Спарты историки называют большие территориальные достижения, в результате которых спартанцы увидели в завоеванных территориях нормальную еду, более комфортное жилье, а также, стало быть,видеомагнитофоны,пепси-колу и вареные джинсы.
Из чего следует, что план Даллеса был придуман не Даллесом-это раз.
И что лучше быть мобиком-это два.
И привозят не кокс,а фен-это три.
Спарту лучше не упоминать, слишком уж аналогии мрачные.
Они устроили экзистенциальную войну со своими же соседями-греками - Афинянами.
Воевали долго и мучительно, до последней вербы.
В итоге победили, позвав на помощь извечных врагов всех греков - персов.
Помните, как в кино - зыс ыз спарта? Вот так, только наоборот.
И после такой славной победы быстро ушли с исторической сцены. Навсегда. То ли от стыда, то ли достигнув совершенства во всём.
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anduzenko
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Додано: Суб 04 січ, 2025 09:37
ЛАД написав:
Ну а с чатом gpt, конечно, можно. Но это уже смахивает на использование резиновой женщины.
Оставим поки послідовників упа) більшість тих послідовників мають таке відношення до упа як французькі апаші до індіанського племені.
Щодо порівняння чату gpt і резинової жінки то це схоже буде по жванецькому спор про вкус устріц))) я смутно собі уявляю резинову жінку) а ви точно общались з чатом?
Про штучний інтелект у війні, мені є шо добавити. Но поки скажу, що місце доя нього вже є. Тут даж діло не в роботизації дронів і їх взаємодії. Армії знову стають механічними як при наполеоні. Це не час повернення до лінійної тактики. А появились моменти набагато тотальнішого контролю. Є шанс що скоро кожен діючий штурмовик теж буде мати оператора. А потім довге спостереження замилює око. Ші міг би як і швидше за оператора засікати зміни картинки поля бою так і бути контролером різних процесів, нагадувати як будильник про час контролю виконання завдань.
І ще. Про державу в смартфоні. Оцифрувавши все зявляються можливості управління. Раніше основна проблема планової економіки була неможливість все врахувати і все прорахувати. Зара якщо все оцифрується і обєднаються компютери в мережу... привид комунізму може знову почати бродити по європі)
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Banderlog
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Додано: Суб 04 січ, 2025 09:46
Banderlog написав: ЛАД написав:
Ну а с чатом gpt, конечно, можно. Но это уже смахивает на использование резиновой женщины.
Оставим поки послідовників упа) більшість тих послідовників мають таке відношення до упа як французькі апаші до індіанського племені.
Щодо порівняння чату gpt і резинової жінки то це схоже буде по жванецькому спор про вкус устріц))) я смутно собі уявляю резинову жінку) а ви точно общались з чатом?
Про штучний інтелект у війні, мені є шо добавити. Но поки скажу, що місце доя нього вже є. Тут даж діло не в роботизації дронів і їх взаємодії. Армії знову стають механічними як при наполеоні. Це не час повернення до лінійної тактики. А появились моменти набагато тотальнішого контролю. Є шанс що скоро кожен діючий штурмовик теж буде мати оператора. А потім довге спостереження замилює око. Ші міг би як і швидше за оператора засікати зміни картинки поля бою так і бути контролером різних процесів, нагадувати як будильник про час контролю виконання завдань.
І ще. Про державу в смартфоні. Оцифрувавши все зявляються можливості управління. Раніше основна проблема планової економіки була неможливість все врахувати і все прорахувати. Зара якщо все оцифрується і обєднаються компютери в мережу... привид комунізму може знову почати бродити по європі)
Щось мені підказує, що ШІ не зможе перехитрити еволюцію.
Тому в нього теж буде і замилення ока, і роздвоєння особистості, і ПТСР, і ще багато чого.
Якщо підійти з іншого боку, то якщо світ створив Бог, а людина стоврила ШІ, то не може бути результат творіння вище творця.
Так ні діалектичний матеріалізм, ні теософія не ведуть до тих висновків, що вище викладені. Хіба що яке язичество.
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Додано: Суб 04 січ, 2025 09:48
anduzenko написав: Господар Вельзевула написав:
Все,я понял,спасибо.
3 штурмовая-это как Спарта.
Единственным смыслом существования Спарты была воинская доблесть.
детей забирали у родителей после рождения,воспитывали в аскезе, тренировках и криптиях.
Мужчины жили одни лагерем,женщины другим, супруги виделись по ночам в тайне, более старый спартанец с легкостью отдавал свою жену на осеменение более молодому, для улучшения качества будущего ребенка. Роскошь запрещена, трапезы совместные на виду у всех, что бы никто не мог съесть кусок колбасы в дополнение к "черной похлебке".
Великие воины были.
Одним из факторов упадка Спарты историки называют большие территориальные достижения, в результате которых спартанцы увидели в завоеванных территориях нормальную еду, более комфортное жилье, а также, стало быть,видеомагнитофоны,пепси-колу и вареные джинсы.
Из чего следует, что план Даллеса был придуман не Даллесом-это раз.
И что лучше быть мобиком-это два.
И привозят не кокс,а фен-это три.
Спарту лучше не упоминать, слишком уж аналогии мрачные.
Они устроили экзистенциальную войну со своими же соседями-греками - Афинянами.
Воевали долго и мучительно, до последней вербы.
В итоге победили, позвав на помощь извечных врагов всех греков - персов.
Помните, как в кино - зыс ыз спарта? Вот так, только наоборот.
И после такой славной победы быстро ушли с исторической сцены. Навсегда. То ли от стыда, то ли достигнув совершенства во всём.
І хто ті "перси", яких можна призвати в цій алегорії?
Картаген має бути зруйнованим.
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Додано: Суб 04 січ, 2025 10:03
Banderlog написав:
Раніше основна проблема планової економіки була неможливість все врахувати і все прорахувати
просчитайте для начала всё чего захотят ваши жена и дети в течении 10 лет)
Человек только наполовину предсказуем. А некоторые ещё меньше. А тут просчитать экономику. Те кто просчитывали 20 лет назад понятия не имели, что через 10 лет появятся смартфоны, с которых смогут снимать видосики даже дети и в каждой семье таких смартфонов будет не один и не два..
В шахматах ограниченный размер доски, кол-во фигур и варианты их ходов, поэтому просчитать и обыграть Гроссмейстера реально. В жизни и доска больше и вариантов ходов у фигур тоже по экспоненте.
Как можно было просчитать деградацию демократий? Ведь казалось это самое прогрессивное направление эволюции общества. Как 30 лет назад можно было просчитать появление крипты? Я думаю даже айтишник тех лет не понял бы как оно работает и нафига оно надо.
Кто ездит За рулём знает женщины и дураки непредсказуемы.
В день когда все можно будет просчитать эволюция остановится, потому что не останется пространства для движения.
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Додано: Суб 04 січ, 2025 10:17
Banderlog написав:
І ще. Про державу в смартфоні. Оцифрувавши все зявляються можливості управління. Раніше основна проблема планової економіки була неможливість все врахувати і все прорахувати. Зара якщо все оцифрується і обєднаються компютери в мережу... привид комунізму може знову почати бродити по європі)
ИМХО планова економіка ідеальна для задоволення нижніх сходинок піраміди потреб, але не підходить для верхніх.
Wirująświatła написав:
В день когда все можно будет просчитать
Ніколи не буде такого. Складність комбінаторних задач росте настільки швидко, що ніяких обчислювальних ресурсів навіть всього всесвіту не хватить на них.
Гляньте про число TREE(3)
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Додано: Суб 04 січ, 2025 10:34
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Вона заявила, що підтримуватиме будь-яке рішення чоловіка, навіть якщо воно не буде популярним усередині їхньої родини.
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