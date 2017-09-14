Додано: Суб 04 січ, 2025 09:37

ЛАД написав:

Ну а с чатом gpt, конечно, можно. Но это уже смахивает на использование резиновой женщины.

Ну а с чатом gpt, конечно, можно. Но это уже смахивает на использование резиновой женщины.

Оставим поки послідовників упа) більшість тих послідовників мають таке відношення до упа як французькі апаші до індіанського племені.Щодо порівняння чату gpt і резинової жінки то це схоже буде по жванецькому спор про вкус устріц))) я смутно собі уявляю резинову жінку) а ви точно общались з чатом?Про штучний інтелект у війні, мені є шо добавити. Но поки скажу, що місце доя нього вже є. Тут даж діло не в роботизації дронів і їх взаємодії. Армії знову стають механічними як при наполеоні. Це не час повернення до лінійної тактики. А появились моменти набагато тотальнішого контролю. Є шанс що скоро кожен діючий штурмовик теж буде мати оператора. А потім довге спостереження замилює око. Ші міг би як і швидше за оператора засікати зміни картинки поля бою так і бути контролером різних процесів, нагадувати як будильник про час контролю виконання завдань.І ще. Про державу в смартфоні. Оцифрувавши все зявляються можливості управління. Раніше основна проблема планової економіки була неможливість все врахувати і все прорахувати. Зара якщо все оцифрується і обєднаються компютери в мережу... привид комунізму може знову почати бродити по європі)