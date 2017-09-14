барабашов написав:...... Про ничтожное количество потомков Моисея у нас на моменте и их полный свал плизз поподробнее. Документики на земельку(даже сожжённую КАБами) и недра на Петренко-в и Шевченко-в уменьшившихся вдвое за 33 года оформлены или как? ПыСы.Ваши обожаемые семейки Добкиных и Кернесов уже свалили(с пустыми карманами)???
По данным переписи 2001 года евреев в Украине 0,2% по сравнению с 2,0% в 1959 и 0,9% в 1989. Про полный свал в случае каких-то притеснений и обвинений ничего подробнее написать не могу. Но вы сомневаетесь в этом? Более свежих данных не нашёл,но
За 1989–1991 рр. з України виїхало близько 149 тис. євреїв, за 1992–2000 рр. ще більше 250 тис. За переписом 2001 року в Україні налічувалося близько 100 тис. євреїв, що проживали переважно у найбільших містах (Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові). ...Проте єврейське населення України характеризується надзвичайним постарінням та міграційним відтоком єврейського населення, що призводить до зменшення чисельності єврейського населення
Banderlog написав:І ще. Про державу в смартфоні. Оцифрувавши все зявляються можливості управління. Раніше основна проблема планової економіки була неможливість все врахувати і все прорахувати. Зара якщо все оцифрується і обєднаються компютери в мережу... привид комунізму може знову почати бродити по європі)
ИМХО планова економіка ідеальна для задоволення нижніх сходинок піраміди потреб, але не підходить для верхніх.
планова економіка може порахувати, скільки потрібно тракторів для підняття цілини, але ніколи не порахує скільки потрібно сорочок та футболок та яких моделей та кольору.
У 1944 році австрійський економіст Фрідріх фон Гаєк написав книгу, яка змінила уявлення про природу влади. Вчений довів, що ставка на централізоване планування економіки, колективізм та сильний контроль з боку держави неминуче призводить до обмеження особистої свободи, руйнування демократії та встановлення авторитаризму.
30 років по тому Гаєк за свої ідеї вільного суспільства та ринків отримав Нобелівську премію з економіки: «За новаторські праці з теорії грошей і економічних коливань та глибокий аналіз взаємозалежності економічних, соціальних та інституціональних явищ». А пізніше їх втілили в життя під час свого правління президент США Рональд Рейган і прем'єр-міністрка Великої Британії Маргарет Тетчер.
Пастка, на думку Гаєка, було в тому, що соціалізм, — під цим словом вчений мав на увазі державний соціалізм і використовував його для позначення державного контролю над економікою, а не держави загального добробуту, — подається як нібито засіб забезпечення рівності. Але як насправді забезпечується ця «рівність»? Автор книги вважав, що робиться це через стримування підприємницької діяльності людини, яка фактично робить її підневільною державі.
Натомість кожна демократія прагне до рівності прав, відтак — до свободи реалізації людини, зокрема в економіці. Але при соціалізмі про економічну свободу не може бути мови, а відтак й про інші свободи людини вже не йдеться.
Banderlog написав:І ще. Про державу в смартфоні. Оцифрувавши все зявляються можливості управління. Раніше основна проблема планової економіки була неможливість все врахувати і все прорахувати. Зара якщо все оцифрується і обєднаються компютери в мережу... привид комунізму може знову почати бродити по європі)
ИМХО планова економіка ідеальна для задоволення нижніх сходинок піраміди потреб, але не підходить для верхніх.
планова економіка може порахувати, скільки потрібно тракторів для підняття цілини, але ніколи не порахує скільки потрібно сорочок та футболок та яких моделей та кольору.
У 1944 році австрійський економіст Фрідріх фон Гаєк написав книгу, яка змінила уявлення про природу влади. Вчений довів, що ставка на централізоване планування економіки, колективізм та сильний контроль з боку держави неминуче призводить до обмеження особистої свободи, руйнування демократії та встановлення авторитаризму.
30 років по тому Гаєк за свої ідеї вільного суспільства та ринків отримав Нобелівську премію з економіки: «За новаторські праці з теорії грошей і економічних коливань та глибокий аналіз взаємозалежності економічних, соціальних та інституціональних явищ». А пізніше їх втілили в життя під час свого правління президент США Рональд Рейган і прем'єр-міністрка Великої Британії Маргарет Тетчер.
Пастка, на думку Гаєка, було в тому, що соціалізм, — під цим словом вчений мав на увазі державний соціалізм і використовував його для позначення державного контролю над економікою, а не держави загального добробуту, — подається як нібито засіб забезпечення рівності. Але як насправді забезпечується ця «рівність»? Автор книги вважав, що робиться це через стримування підприємницької діяльності людини, яка фактично робить її підневільною державі.
Натомість кожна демократія прагне до рівності прав, відтак — до свободи реалізації людини, зокрема в економіці. Але при соціалізмі про економічну свободу не може бути мови, а відтак й про інші свободи людини вже не йдеться.
Banderlog написав:І ще. Про державу в смартфоні. Оцифрувавши все зявляються можливості управління. Раніше основна проблема планової економіки була неможливість все врахувати і все прорахувати. Зара якщо все оцифрується і обєднаються компютери в мережу... привид комунізму може знову почати бродити по європі)
ИМХО планова економіка ідеальна для задоволення нижніх сходинок піраміди потреб, але не підходить для верхніх.
Wirująświatła написав:В день когда все можно будет просчитать
Ніколи не буде такого. Складність комбінаторних задач росте настільки швидко, що ніяких обчислювальних ресурсів навіть всього всесвіту не хватить на них. Гляньте про число TREE(3)
Селдон у труні перевертається...
І Хакслі. У якого ще у 30ті вийшло все прорахувати. Соми півграма -- і нема драми. Навіть мобілізація пройшла би без скрипу. Але вже не була потрібна...
Ми живемо у дрібному Всесвіті. В якому всього ~10^80 атомів. Це 10млрд перемножені всього 8 разів. Тьфу. Та у нас навіть у зімбабв грошей більше. 😂
А тут ще й московія вводить регулювання цін для бізнесу, і скасовує регулювання для держ.залізниці. Ой молодці...
Shaman написав:й якщо не заходить спрощене пояснення, чому планова економіка призводить до автократії, як у
ИМХО саме тому й потрібен гібрид: базові потреби, скажімо 1 футболку в рік, видає держава, решту - хай люди купують самі. В нас таке +/- реалізовано із "пакетами малюка"
Bobua написав:А тут ще й московія вводить регулювання цін для бізнесу, і скасовує регулювання для держ.залізниці. Ой молодці...
ИМХО державні підприємства мають бути беззбитковими. Контроль цін адмін методами це погано, ИМХО має бути правильний шлях, коли держ підприємства задають ціни на соціальні товари і створюють конкуренцію приватним.