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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11668116691167011671

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 73
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
20
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
9
Виснаження однієї зі сторін
15%
11
Ізраїльський варіант
4%
3
Інший варіант
11%
8
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 10:41

  ЛАД написав:
  барабашов написав:......
Про ничтожное количество потомков Моисея у нас на моменте и их полный свал плизз поподробнее.
Документики на земельку(даже сожжённую КАБами) и недра на Петренко-в и Шевченко-в уменьшившихся вдвое за 33 года оформлены или как?
ПыСы.Ваши обожаемые семейки Добкиных и Кернесов уже свалили(с пустыми карманами)???
По данным переписи 2001 года евреев в Украине 0,2% по сравнению с 2,0% в 1959 и 0,9% в 1989. Про полный свал в случае каких-то притеснений и обвинений ничего подробнее написать не могу. Но вы сомневаетесь в этом? Более свежих данных не нашёл,но
За 1989–1991 рр. з України виїхало близько 149 тис. євреїв, за 1992–2000 рр. ще більше 250 тис. За переписом 2001 року в Україні налічувалося близько 100 тис. євреїв, що проживали переважно у найбільших містах (Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові). ...Проте єврейське населення України характеризується надзвичайним постарінням та міграційним відтоком єврейського населення, що призводить до зменшення чисельності єврейського населення

Что касается лично Добкина, то он вроде как уже совсем не еврей. Не знаю, когда он крестился, но сегодня он уже диакон УПЦ - https://tsn.ua/ru/ukrayina/userdno-mahal-kadilom-dobkin-provel-bogosluzhenie-v-hrame-upc-mp-v-harkove-video-2304148.html
А вы, простите, антисемит? К вашей аватаре это вполне подходит.

нічого особистого, але людина мешкає в місті де вплив євреїв значно більший :D

та й у Харкові давайте згадаємо фамілії олігархів - Фельдман, Гіршвельд, той же Кернес. зараз їх вплив значно зменшився, але колись...

а до Добкіна ставлення єврейської громади після його крещення - відповідне...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 10:50

  Shaman написав:а до Добкіна ставлення єврейської громади після його крещення - відповідне...

за козацької доби за таких писали в статистці: "+1 єврей змарл",
з чого папізже так звані історики почали робити висновки про жахливе ставлення до богообраних зі сторони козаків
Востаннє редагувалось flyman в Суб 04 січ, 2025 10:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 10:50

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:І ще. Про державу в смартфоні. Оцифрувавши все зявляються можливості управління. Раніше основна проблема планової економіки була неможливість все врахувати і все прорахувати. Зара якщо все оцифрується і обєднаються компютери в мережу... привид комунізму може знову почати бродити по європі)

ИМХО планова економіка ідеальна для задоволення нижніх сходинок піраміди потреб, але не підходить для верхніх.

планова економіка може порахувати, скільки потрібно тракторів для підняття цілини, але ніколи не порахує скільки потрібно сорочок та футболок та яких моделей та кольору.

й якщо не заходить спрощене пояснення, чому планова економіка призводить до автократії, як у Атлант розправив плечі, то можете прочитати Гаєк "Шлях до рабства"
Як непомітно з’являються диктатори. 80 років тому австрійський економіст фон Гаєк, аналізуючи сталінізм та нацизм, передбачив появу Путіна´
для читання статті потрібно ввести email
У 1944 році австрійський економіст Фрідріх фон Гаєк написав книгу, яка змінила уявлення про природу влади. Вчений довів, що ставка на централізоване планування економіки, колективізм та сильний контроль з боку держави неминуче призводить до обмеження особистої свободи, руйнування демократії та встановлення авторитаризму.

30 років по тому Гаєк за свої ідеї вільного суспільства та ринків отримав Нобелівську премію з економіки: «За новаторські праці з теорії грошей і економічних коливань та глибокий аналіз взаємозалежності економічних, соціальних та інституціональних явищ». А пізніше їх втілили в життя під час свого правління президент США Рональд Рейган і прем'єр-міністрка Великої Британії Маргарет Тетчер.

Пастка, на думку Гаєка, було в тому, що соціалізм, — під цим словом вчений мав на увазі державний соціалізм і використовував його для позначення державного контролю над економікою, а не держави загального добробуту, — подається як нібито засіб забезпечення рівності. Але як насправді забезпечується ця «рівність»? Автор книги вважав, що робиться це через стримування підприємницької діяльності людини, яка фактично робить її підневільною державі.

Натомість кожна демократія прагне до рівності прав, відтак — до свободи реалізації людини, зокрема в економіці. Але при соціалізмі про економічну свободу не може бути мови, а відтак й про інші свободи людини вже не йдеться.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 10:54

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:І ще. Про державу в смартфоні. Оцифрувавши все зявляються можливості управління. Раніше основна проблема планової економіки була неможливість все врахувати і все прорахувати. Зара якщо все оцифрується і обєднаються компютери в мережу... привид комунізму може знову почати бродити по європі)

ИМХО планова економіка ідеальна для задоволення нижніх сходинок піраміди потреб, але не підходить для верхніх.

планова економіка може порахувати, скільки потрібно тракторів для підняття цілини, але ніколи не порахує скільки потрібно сорочок та футболок та яких моделей та кольору.

й якщо не заходить спрощене пояснення, чому планова економіка призводить до автократії, як у Атлант розправив плечі, то можете прочитати Гаєк "Шлях до рабства"
Як непомітно з’являються диктатори. 80 років тому австрійський економіст фон Гаєк, аналізуючи сталінізм та нацизм, передбачив появу Путіна´
для читання статті потрібно ввести email
У 1944 році австрійський економіст Фрідріх фон Гаєк написав книгу, яка змінила уявлення про природу влади. Вчений довів, що ставка на централізоване планування економіки, колективізм та сильний контроль з боку держави неминуче призводить до обмеження особистої свободи, руйнування демократії та встановлення авторитаризму.

30 років по тому Гаєк за свої ідеї вільного суспільства та ринків отримав Нобелівську премію з економіки: «За новаторські праці з теорії грошей і економічних коливань та глибокий аналіз взаємозалежності економічних, соціальних та інституціональних явищ». А пізніше їх втілили в життя під час свого правління президент США Рональд Рейган і прем'єр-міністрка Великої Британії Маргарет Тетчер.

Пастка, на думку Гаєка, було в тому, що соціалізм, — під цим словом вчений мав на увазі державний соціалізм і використовував його для позначення державного контролю над економікою, а не держави загального добробуту, — подається як нібито засіб забезпечення рівності. Але як насправді забезпечується ця «рівність»? Автор книги вважав, що робиться це через стримування підприємницької діяльності людини, яка фактично робить її підневільною державі.

Натомість кожна демократія прагне до рівності прав, відтак — до свободи реалізації людини, зокрема в економіці. Але при соціалізмі про економічну свободу не може бути мови, а відтак й про інші свободи людини вже не йдеться.

і висновок: ЄС/США/UK це - СРСР2.0
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 11:12

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:І ще. Про державу в смартфоні. Оцифрувавши все зявляються можливості управління. Раніше основна проблема планової економіки була неможливість все врахувати і все прорахувати. Зара якщо все оцифрується і обєднаються компютери в мережу... привид комунізму може знову почати бродити по європі)

ИМХО планова економіка ідеальна для задоволення нижніх сходинок піраміди потреб, але не підходить для верхніх.

  Wirująświatła написав:В день когда все можно будет просчитать

Ніколи не буде такого. Складність комбінаторних задач росте настільки швидко, що ніяких обчислювальних ресурсів навіть всього всесвіту не хватить на них.
Гляньте про число TREE(3)


Селдон у труні перевертається...

І Хакслі. У якого ще у 30ті вийшло все прорахувати. Соми півграма -- і нема драми. Навіть мобілізація пройшла би без скрипу. Але вже не була потрібна...

Ми живемо у дрібному Всесвіті. В якому всього ~10^80 атомів. Це 10млрд перемножені всього 8 разів. Тьфу.
Та у нас навіть у зімбабв грошей більше. 😂

А тут ще й московія вводить регулювання цін для бізнесу, і скасовує регулювання для держ.залізниці. Ой молодці...
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 11:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Все аудиты, в частности, по строительству укрытий на энергообъектах, остаются закрытыми, и народные депутаты не имеют к ним доступа,- нардеп Евтушок.

Война это способ заработка
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 11:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:й якщо не заходить спрощене пояснення, чому планова економіка призводить до автократії, як у

ИМХО саме тому й потрібен гібрид: базові потреби, скажімо 1 футболку в рік, видає держава, решту - хай люди купують самі.
В нас таке +/- реалізовано із "пакетами малюка"
  Bobua написав:А тут ще й московія вводить регулювання цін для бізнесу, і скасовує регулювання для держ.залізниці. Ой молодці...

ИМХО державні підприємства мають бути беззбитковими. Контроль цін адмін методами це погано, ИМХО має бути правильний шлях, коли держ підприємства задають ціни на соціальні товари і створюють конкуренцію приватним.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 12:16

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:
  барабашов написав:АВИАС банкрот и даже по предоплаченным картам невозможно заправить боевой гвертольёт.
Бой переносится на пипизджее

Искусственный
первая сеть в Украине -Авиас, Сентоза ,Укрнафта, Юкон....
такое не может обанкротиться

Я думаю їх нарешті трохи застропонили податківці. А в Гуглі інфу
знайти , що Авіас банкрот можна ще з датами років 10 тому)) Але ж жив всі ці роки.

И назло им Беня закрыл заправки?
п.с. периодически там(Авиас) заправлялся , обратил внимание что в чеке чуть ли не каждые пару месяцев новое юрлицо ...
Vadim_
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