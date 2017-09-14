Додано: Суб 04 січ, 2025 10:50

Дюрі-бачі написав: Banderlog написав: І ще. Про державу в смартфоні. Оцифрувавши все зявляються можливості управління. Раніше основна проблема планової економіки була неможливість все врахувати і все прорахувати. Зара якщо все оцифрується і обєднаються компютери в мережу... привид комунізму може знову почати бродити по європі) І ще. Про державу в смартфоні. Оцифрувавши все зявляються можливості управління. Раніше основна проблема планової економіки була неможливість все врахувати і все прорахувати. Зара якщо все оцифрується і обєднаються компютери в мережу... привид комунізму може знову почати бродити по європі)

ИМХО планова економіка ідеальна для задоволення нижніх сходинок піраміди потреб, але не підходить для верхніх.

ИМХО планова економіка ідеальна для задоволення нижніх сходинок піраміди потреб, але не підходить для верхніх.

У 1944 році австрійський економіст Фрідріх фон Гаєк написав книгу, яка змінила уявлення про природу влади. Вчений довів, що ставка на централізоване планування економіки, колективізм та сильний контроль з боку держави неминуче призводить до обмеження особистої свободи, руйнування демократії та встановлення авторитаризму.



30 років по тому Гаєк за свої ідеї вільного суспільства та ринків отримав Нобелівську премію з економіки: «За новаторські праці з теорії грошей і економічних коливань та глибокий аналіз взаємозалежності економічних, соціальних та інституціональних явищ». А пізніше їх втілили в життя під час свого правління президент США Рональд Рейган і прем'єр-міністрка Великої Британії Маргарет Тетчер.

Пастка, на думку Гаєка, було в тому, що соціалізм, — під цим словом вчений мав на увазі державний соціалізм і використовував його для позначення державного контролю над економікою, а не держави загального добробуту, — подається як нібито засіб забезпечення рівності. Але як насправді забезпечується ця «рівність»? Автор книги вважав, що робиться це через стримування підприємницької діяльності людини, яка фактично робить її підневільною державі.



Натомість кожна демократія прагне до рівності прав, відтак — до свободи реалізації людини, зокрема в економіці. Але при соціалізмі про економічну свободу не може бути мови, а відтак й про інші свободи людини вже не йдеться.

планова економіка може порахувати, скільки потрібно тракторів для підняття цілини, але ніколи не порахує скільки потрібно сорочок та футболок та яких моделей та кольору.й якщо не заходить спрощене пояснення, чому планова економіка призводить до автократії, як у Атлант розправив плечі, то можете прочитати Гаєк "Шлях до рабства"для читання статті потрібно ввести email