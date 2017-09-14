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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 04 січ, 2025 12:38
budivelnik написав:
Навіщо для таких речей - Держава?
Ви якийсь оптиміст і вважаєте, що люди добрі, не егоїсти і патріоти... Я ж виходжу із позиції, що переважна більшість людей - погані егоїсти і якщо їх не примушувати "ділитись", то бідні вимруть з голоду і ніякі благодійні фонди* не допоможуть.
* виняток можливий хіба якщо закони в державі такі, що благодійні фонди можуть допомогти оптимізувати сплату податків.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 04 січ, 2025 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 04 січ, 2025 12:39
budivelnik написав: Дюрі-бачі написав:
ИМХО саме тому й потрібен гібрид: базові потреби, скажімо 1 футболку в рік, видає держава, решту - хай люди купують самі.
В нас таке +/- реалізовано із "пакетами малюка"
Навіщо для таких речей - Держава?
Достатньо різного виду благодійних фондів
А вплив Держави повинен
обмежуватись виключно захистом людини від кримінальних і терорестичних випадків.
В першу чергу на дотримання законів, усіма в том числе "не только лишь все" ,тоесть и теми кто их принимает.
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Vadim_
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Додано: Суб 04 січ, 2025 12:40
budivelnik написав:
А ті в кого є ПРАВО назватись
євреєм
а с этого места пожалуйста поподробнее..
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Додано: Суб 04 січ, 2025 12:45
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Навіщо для таких речей - Держава?
Ви якийсь оптиміст і вважаєте, що люди добрі, не егоїсти і патріоти... Я ж виходжу із позиції, що переважна більшість людей - погані егоїсти і якщо їх не примушувати "ділитись", то бідні вимруть з голоду і ніякі благодійні фонди* не допоможуть.
* виняток можливий хіба якщо закони в державі такі, що благодійні фонди можуть допомогти оптимізувати сплату податків.
Ви не розумієте.
1 Якщо чиновник щось має право вирішити - то перше чим він почне займатись це вирішенням своїх питань ( переважна більшість людей-погані егоїсти
а чиновник це квінесенція цих людей)
2 З іншого боку - чим вищий рівень опіки над бідними - тим більша кількість людей буде ВИГЛЯДАТИ ( не обовязково бути) бідними.
3 Якщо доходи чиновника залежать від кількості бідних - то його праця буде спрямована на те що ця кількість ЗБІЛЬШУВАЛАСЬ а не зменшувалась.
От і виходить
Комунізм
це по теорії - всі щасливі
а по факту - всі бідні.
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Додано: Суб 04 січ, 2025 12:47
tester7336 написав: budivelnik написав:
А ті в кого є ПРАВО назватись
євреєм
а с этого места пожалуйста поподробнее..
Я не фахівець , але
Якщо мама/бабуся- була єврейкою , то нащадок має право бути євреєм...
Але крім мам є ще тати/дідусі.... - а в неєврейських народів -національність по батьку
От і виходить
Людина сама може вибирати якої вона національності.
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Додано: Суб 04 січ, 2025 12:48
jump написав:
Олена Зеленська зробила гучну заяву про другий термін чоловіка на посаді президента
Вона заявила, що підтримуватиме будь-яке рішення чоловіка, навіть якщо воно не буде популярним усередині їхньої родини.
"Мені здається, я, як дружина, маю підтримувати будь-яке рішення. Популярне воно буде в нашій родині чи ні – вже інше питання. Мені здається, вдруге це вже не так страшно, як перший, тому... Звичайно, я б не хотіла прожити в цьому емоційному стані все життя", - повідомляє Олена Зеленська.
"Це вже позитивний знак, і там мені вже, в принципі, все одно. І будь-який вибір я підтримаю і радітиму, напевно", - додала вона.
Проте вона готова бути поряд з чоловіком, хоч би яким був його вибір, оскільки вважає це важливим елементом сімейної підтримки.
володимир - тато наш, а олена мати і за садового ми - підем воювати
А що вона інше скаже ?
Я не бачу в її словах с чого глузувати .
Нормальна жінка ,нормальні слова .
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Додано: Суб 04 січ, 2025 12:49
Vadim_ написав:
В першу чергу на дотримання законів, усіма в том числе "не только лишь все" ,тоесть и теми кто их принимает.
Почніть з себе - і щастя Вам посміхнеться....
Якщо Ви не порушуєте - то яка Вам різниця як ведуть себе інші ( якщо й вони ведуть себе так само як і Ви)
І таке маленьке зауваження
А скільки Ваших фундаментальних прав хто порушив?
Оповідання що кляті олігархи чи працедавці чи судді обіжрались.. - це емоція.
Саме Ваших прав
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Додано: Суб 04 січ, 2025 13:04
budivelnik написав: tester7336 написав: budivelnik написав:
А ті в кого є ПРАВО назватись
євреєм
а с этого места пожалуйста поподробнее..
Я не фахівець , але
Якщо мама/бабуся- була єврейкою , то нащадок має право бути євреєм...
Але крім мам є ще тати/дідусі.... - а в неєврейських народів -національність по батьку
От і виходить
Людина сама може вибирати якої вона національності.
якщо мама або бабуся були эврейками і тільки 0,2% населення має право назватися євреєм?
ржака.
0,2% це хто по паспорту був євреєм в 2001 році.
але вони дуже інтенсивно перефарбовувалися в часи совка.
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Додано: Суб 04 січ, 2025 13:10
ЛАД написав:
Совершенно не переоцениваю. И согласен с вами.
Но с учётом этого, нам тем более нужно было вести более умную политику, а не поддаваться желанию реванша со стороны последователей УПА и рассчитывать, что "заграница нам поможет".
знову більше за всіх про упа беруться говорити ті, де того самого упа ніхто ніколи не бачив. багато на харківщині упа було? що ви можете знати про те упа, інакше як вам "розказала" радянська і російська пропагадна, якщо ні ви ні ваші батьки його в очі не бачили?
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Додано: Суб 04 січ, 2025 13:14
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
І ще. Про державу в смартфоні. Оцифрувавши все зявляються можливості управління. Раніше основна проблема планової економіки була неможливість все врахувати і все прорахувати. Зара якщо все оцифрується і обєднаються компютери в мережу... привид комунізму може знову почати бродити по європі)
ИМХО планова економіка ідеальна для задоволення нижніх сходинок піраміди потреб, але не підходить для верхніх.
Wirująświatła написав:
В день когда все можно будет просчитать
Ніколи не буде такого. Складність комбінаторних задач росте настільки швидко, що ніяких обчислювальних ресурсів навіть всього всесвіту не хватить на них.
Гляньте про число TREE(3)
Планова модель економіки не працює ні для яких потреб. В першу чергу не через якусь там недосконалість розрахунків, а через абсурдність самої ідеї.
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