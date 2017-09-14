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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 04 січ, 2025 13:34
budivelnik написав:
Людина сама може вибирати якої вона національності.
в 70х Андрея Макаревича керівництво москонцерту принизливо називало евреєм (а той казав щось про белоруське призвіще і частково польське коріння), згодом визнав , що краще бути евреем ніж росіянином
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Додано: Суб 04 січ, 2025 13:42
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Навіщо для таких речей - Держава?
Ви якийсь оптиміст і вважаєте, що люди добрі, не егоїсти і патріоти... Я ж виходжу із позиції, що переважна більшість людей - погані егоїсти і якщо їх не примушувати "ділитись", то бідні вимруть з голоду і ніякі благодійні фонди* не допоможуть.
* виняток можливий хіба якщо закони в державі такі, що благодійні фонди можуть допомогти оптимізувати сплату податків.
розігнати ПФ, а на зекономлені кошти зробити всім базовий дохід,
тут Бандеролог писав, що ШІ із бігдата справиться нараховувати пенсію, та робити щорічну індексацію
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Додано: Суб 04 січ, 2025 13:49
Ходять слухи, що в 152 комбат пішщов у СЗЧ.
Але Зеленський тут ні при чому, правда ЛАД? Йому просто народ не такий дістався? Поганий головнокомандуючий, погані міністри оборони, погані комбриги. А верховний головноєбланствуючий невинний у тому всьому...
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Додано: Суб 04 січ, 2025 13:53
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Додано: Суб 04 січ, 2025 13:54
Faceless написав: Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
І ще. Про державу в смартфоні. Оцифрувавши все зявляються можливості управління. Раніше основна проблема планової економіки була неможливість все врахувати і все прорахувати. Зара якщо все оцифрується і обєднаються компютери в мережу... привид комунізму може знову почати бродити по європі)
ИМХО планова економіка ідеальна для задоволення нижніх сходинок піраміди потреб, але не підходить для верхніх.
Wirująświatła написав:
В день когда все можно будет просчитать
Ніколи не буде такого. Складність комбінаторних задач росте настільки швидко, що ніяких обчислювальних ресурсів навіть всього всесвіту не хватить на них.
Гляньте про число TREE(3)
Планова модель економіки не працює ні для яких потреб. В першу чергу не через якусь там недосконалість розрахунків, а через абсурдність самої ідеї.
) як же не працює якщо пропрацювала в окремо взятій країні 70р? Китай теж не тільки ринкова економіка)
Я кажу що зараз можливостей для планування стає на порядок більше ніж було 40р тому. І ші підвищує можливості створення цифрового концлагеря. В китаї системи тотального контролю над населенням активно впроваджуються. "Демократичний" світ теж може перейти на нові технології.
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