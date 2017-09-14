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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 04 січ, 2025 13:34
budivelnik написав:
Людина сама може вибирати якої вона національності.
в 70х Андрея Макаревича керівництво москонцерту принизливо називало евреєм (а той казав щось про белоруське призвіще і частково польське коріння), згодом визнав , що краще бути евреем ніж росіянином
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Додано: Суб 04 січ, 2025 13:42
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Навіщо для таких речей - Держава?
Ви якийсь оптиміст і вважаєте, що люди добрі, не егоїсти і патріоти... Я ж виходжу із позиції, що переважна більшість людей - погані егоїсти і якщо їх не примушувати "ділитись", то бідні вимруть з голоду і ніякі благодійні фонди* не допоможуть.
* виняток можливий хіба якщо закони в державі такі, що благодійні фонди можуть допомогти оптимізувати сплату податків.
розігнати ПФ, а на зекономлені кошти зробити всім базовий дохід,
тут Бандеролог писав, що ШІ із бігдата справиться нараховувати пенсію, та робити щорічну індексацію
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Додано: Суб 04 січ, 2025 13:49
Ходять слухи, що в 152 ОЄБр комбат пішщов у СЗЧ.
Але Зеленський тут ні при чому, правда ЛАД? Йому просто народ не такий дістався? Поганий головнокомандуючий, погані міністри оборони, погані комбриги. А верховний головноєбланствуючий невинний у тому всьому...
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Суб 04 січ, 2025 14:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 04 січ, 2025 13:53
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Додано: Суб 04 січ, 2025 13:54
Faceless написав: Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
І ще. Про державу в смартфоні. Оцифрувавши все зявляються можливості управління. Раніше основна проблема планової економіки була неможливість все врахувати і все прорахувати. Зара якщо все оцифрується і обєднаються компютери в мережу... привид комунізму може знову почати бродити по європі)
ИМХО планова економіка ідеальна для задоволення нижніх сходинок піраміди потреб, але не підходить для верхніх.
Wirująświatła написав:
В день когда все можно будет просчитать
Ніколи не буде такого. Складність комбінаторних задач росте настільки швидко, що ніяких обчислювальних ресурсів навіть всього всесвіту не хватить на них.
Гляньте про число TREE(3)
Планова модель економіки не працює ні для яких потреб. В першу чергу не через якусь там недосконалість розрахунків, а через абсурдність самої ідеї.
) як же не працює якщо пропрацювала в окремо взятій країні 70р? Китай теж не тільки ринкова економіка)
Я кажу що зараз можливостей для планування стає на порядок більше ніж було 40р тому. І ші підвищує можливості створення цифрового концлагеря. В китаї системи тотального контролю над населенням активно впроваджуються. "Демократичний" світ теж може перейти на нові технології.
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Додано: Суб 04 січ, 2025 14:01
Faceless написав:
Планова модель економіки не працює ні для яких потреб. В першу чергу не через якусь там недосконалість розрахунків, а через абсурдність самої ідеї.
Війна показує, що є галузі, де демократія і ринкові методи програють.
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Додано: Суб 04 січ, 2025 14:09
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
Планова модель економіки не працює ні для яких потреб. В першу чергу не через якусь там недосконалість розрахунків, а через абсурдність самої ідеї.
Війна показує, що є галузі, де демократія і ринкові методи програють.
Война с уничтожением инфраструктуры на захватыемой территории и большим количеством жертв с обеих сторон это неестественное действие разумных существ
Иногда стоит просчитать сколько стоит скупить всё на месте, чтоб выселить добровольно "жильцов" и сравнить текущими расходами почти в триллион уе(вместе с санкциями на дикарей-балалаечников) с обеих сторон, и это я ещё моральный вопрос "как и на что жить инвалидам" не поднимаю
Макаки и бандосы 90х за объект контроля устраивают драки, братки даже поджечь могли какой то ларёк на рынке чтоб его отжать, но не войти на объект с гранатами и закидать всех и себя до кучи, а потом сжечь.
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Додано: Суб 04 січ, 2025 14:14
UA написав: sashaqbl написав:
Ходять слухи, що в 152 комбат пішщов у СЗЧ.
Але Зеленський тут ні при чому, правда ЛАД
? Йому просто народ не такий дістався? Поганий головнокомандуючий, погані міністри оборони, погані комбриги. А верховний головноєбланствуючий невинний у тому всьому...
У всьому винні 59 річні бусифіковані паркинсники.
Вони не спроможні втікати від ТЦК, саме тому тепер таке військо.
З філософської точки зору, кожен заслужив.
Американці заслужили Трампа, українці - оце от.
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Додано: Суб 04 січ, 2025 14:15
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
Планова модель економіки не працює ні для яких потреб. В першу чергу не через якусь там недосконалість розрахунків, а через абсурдність самої ідеї.
Війна показує, що є галузі, де демократія і ринкові методи програють.
Галузі так, але не економічна модель в цілому
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Додано: Суб 04 січ, 2025 14:16
холява написав: jump написав:
Олена Зеленська зробила гучну заяву про другий термін чоловіка на посаді президента
Вона заявила, що підтримуватиме будь-яке рішення чоловіка, навіть якщо воно не буде популярним усередині їхньої родини.
"Мені здається, я, як дружина, маю підтримувати будь-яке рішення. Популярне воно буде в нашій родині чи ні – вже інше питання. Мені здається, вдруге це вже не так страшно, як перший, тому... Звичайно, я б не хотіла прожити в цьому емоційному стані все життя", - повідомляє Олена Зеленська.
"Це вже позитивний знак, і там мені вже, в принципі, все одно. І будь-який вибір я підтримаю і радітиму, напевно", - додала вона.
Проте вона готова бути поряд з чоловіком, хоч би яким був його вибір, оскільки вважає це важливим елементом сімейної підтримки.
володимир - тато наш, а олена мати і за садового ми - підем воювати
А що вона інше скаже ?
Я не бачу в її словах с чого глузувати .
Нормальна жінка ,нормальні слова .
В тебе все нормальне, скумбрія по три рубля
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