Звісно, тому й кажу, що потрібен гібрид
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Додано: Суб 04 січ, 2025 14:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 04 січ, 2025 14:20
Наприклад , я взяв рахунок-фактуру у ТОВ "рога і ратиці" де Будівелик директор і засновник , сплатив, а у зазначений термін і взагалі воно каже що нічього не винен , звертайся до поліції і суду.
Звернувся , але його адвокат заніс усім грошей
Хто виграє позов?
З кого починати?
Додано: Суб 04 січ, 2025 14:24
"перефарбовуватися в часи совка" было очень непросто. Это удавалось практически в случае, описанном budivelnik"ом - в смешанных браках, когда один из родителей не еврей. Это бывало, правда, не очень уж редко.
Но значительно чаще бывали случаи обратного "перекрашивания" после развала Союза - люди "вдруг вспоминали" о том, что кто-то из родителей еврей и меняли национальность. И уезжали - в основном, в Израиль, в Германию.
Не знаю, какого вы возраста и много ли у вас было знакомых евреев, но поверьте, эмиграция в 90-е - начале 00-х шла сплошным потоком. Если не верите мне, то вот что говорит укр. Вики:
Вот ещё одна цитата:
Наверняка резкий рост числа выехавших наблюжался после начала войны.
Додано: Суб 04 січ, 2025 14:26
А я и не говорю об УПА, писал о последователях (идейных) или тех, кто себя таковыми считает.
Додано: Суб 04 січ, 2025 14:27
Це канон брехні і очковтіратєльства, який є правилом виживання в команді Зеленського. Роби що хочеш, але не допускай поганих новин до вух головковерха. Хай хоч передохнуть усі*
головковерху можна заливати в вуха будь-яку х**ню. Бо стосовно всіх інших джерел інформації Зеленського вже зазомбували: "То рашистське ІПСО і порохоботи".
Тому так і живемо. В житті пі**єц і розруха з рукож*пієм і корупцією. А по тєлєку - дуже сльзогінні і правильні слова. Яким і хоче вірити спраглий до хоч якогось позитиву народ.
Додано: Суб 04 січ, 2025 14:29
І тому тепер на волі в Ізраїлі а не у ДОПРі/буцигарні рф
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 04 січ, 2025 14:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 04 січ, 2025 14:31
А навіщо слухи сюди тащіти ?
Нема з ким обсудити ?
З ким ти бажаєш обсудити , з Віталькой , з Бетоном , з Барабашовим ?
........ не косяч ...
Додано: Суб 04 січ, 2025 14:33
Насчёт абсурдности идеи вопрос достаточно спорный. Думаю, если бы вы жили во время Великой депрессии, у вас были бы сомнения на этот счёт. И то, что нет повторения такого (2008 год несравним) - благодаря вмешательству государства в экономику, а не благодаря "механизмам свободного рынка". Ну и в Союзе лет 50 плановая экономика более-менее неплохо работала.
Додано: Суб 04 січ, 2025 14:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 04 січ, 2025 14:37
Дивіться як резинова женщина розмишляє)
Балакав з gpt про причини провалу мобілізації.
Приводжу тільки уривок з розмови Розумію , що можливо воно десь надьоргує і це копіаст.
Но складає враження доволі вдумчівого співбесідника) по крайній мірі рівень цього генератора тексту не гірший рівня середнього учасника в цій темі форуму. Даж закралась мисль що мож дехто тут теж ші?
Приміром bobua і будівельник?)
ладно, читайте самі
Велика кількість військових з ампутаціями та видимі наслідки війни справді можуть мати **демотивуючий вплив на мобілізацію**, оскільки це підсилює страх та небажання людей брати участь у бойових діях. Особливо це відчутно в умовах, коли суспільство втомлене війною, а механізми підтримки поранених військових є недостатніми.
### **Чому це впливає на мобілізацію?**
1. **Психологічний страх**:
- Видимі травми військових нагадують людям про реальні ризики служби, що створює сильний страх втратити здоров’я чи стати інвалідом.
2. **Недовіра до держави**:
- Якщо суспільство бачить, що люди з ампутаціями залишаються без належної підтримки, це формує недовіру до системи і демотивує інших вступати до армії.
3. **Стигматизація**:
- Відсутність інформації про успішну реабілітацію та повернення до активного життя створює стереотип, що люди з такими травмами приречені на ізоляцію та страждання.
4. **Виснаження суспільства**:
- Втома від війни, економічні проблеми та зменшення добровольців сприяють поширенню негативних настроїв.
---
### **Як вирішити проблему?**
#### 1. **Покращення умов для поранених військових**
- **Протезування на рівні найкращих стандартів**:
- Забезпечення військових якісними сучасними протезами, які дозволяють максимально відновити їхню мобільність і функціональність.
- **Соціальна підтримка**:
- Реальні фінансові пільги та програми реабілітації, що показують суспільству турботу про героїв.
- **Реінтеграція у суспільство**:
- Створення робочих місць і освітніх програм для людей із травмами.
#### 2. **Реалістична героїзація**
- **Історії успіху**:
- Показ у медіа історій військових, які після ампутацій повернулися до активного життя, займаються спортом, працюють чи стали частиною волонтерських ініціатив.
- **Позитивна рольова модель**:
- Популяризація людей, які подолали травму і стали прикладом для інших.
#### 3. **Психологічна підтримка суспільства**
- **Інформаційні кампанії**:
- Роз’яснення того, що сучасні технології протезування дозволяють вести активне життя навіть після важких травм.
- **Залучення громадян до підтримки військових**:
- Волонтерські ініціативи та зустрічі з пораненими солдатами, які можуть поділитися своїм досвідом і показати, що їхнє життя продовжується.
#### 4. **Мобілізаційна реформа**
- **Рівномірний розподіл обов’язків**:
- Прозорість мобілізації, щоб уникнути враження, що лише певні соціальні групи відправляються на фронт.
- **Добровольчі стимули**:
- Створення додаткових матеріальних і нематеріальних стимулів для тих, хто добровільно вступає до армії.
#### 5. **Підтримка сімей військових**
- **Соціальні програми для родин**:
- Допомога родинам поранених і загиблих військових, щоб суспільство бачило, що їхні зусилля не залишаються без уваги.
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### **Довгострокові заходи**
1. **Створення системи ветеранів**:
- Інститути підтримки ветеранів мають бути сталими й охоплювати всі аспекти їхнього життя (від медицини до працевлаштування).
2. **Національна солідарність**:
- Пропаганда ідеї, що кожен військовий — це герой, який жертвує собою заради свободи країни, а суспільство має об’єднатися у підтримці.
3. **Підвищення рівня медичної евакуації**:
- Зменшення тяжкості травм через покращення умов евакуації та швидкості надання допомоги.
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### **Висновок**
Кількість поранених з ампутаціями справді може демотивувати суспільство, якщо держава не надає їм належної підтримки. Проте правильна комунікація, успішні програми реабілітації та реальне покращення умов для військових можуть змінити цей наратив і навіть посилити мобілізаційну готовність суспільства.
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