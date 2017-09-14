RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11672116731167411675>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 73
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
20
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
9
Виснаження однієї зі сторін
15%
11
Ізраїльський варіант
4%
3
Інший варіант
11%
8
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 14:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Галузі так, але не економічна модель в цілому

Звісно, тому й кажу, що потрібен гібрид
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4553
З нами з: 29.07.22
Подякував: 764 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 14:20

  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:В першу чергу на дотримання законів, усіма в том числе "не только лишь все" ,тоесть и теми кто их принимает.
Почніть з себе - і щастя Вам посміхнеться....
Якщо Ви не порушуєте - то яка Вам різниця як ведуть себе інші ( якщо й вони ведуть себе так само як і Ви)
І таке маленьке зауваження
А скільки Ваших фундаментальних прав хто порушив?
Оповідання що кляті олігархи чи працедавці чи судді обіжрались.. - це емоція.
Саме Ваших прав

Наприклад , я взяв рахунок-фактуру у ТОВ "рога і ратиці" де Будівелик директор і засновник , сплатив, а у зазначений термін і взагалі воно каже що нічього не винен , звертайся до поліції і суду.
Звернувся , але його адвокат заніс усім грошей
Хто виграє позов?
З кого починати?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3461
З нами з: 23.05.14
Подякував: 607 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 14:24

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:........Я не фахівець , але
Якщо мама/бабуся- була єврейкою , то нащадок має право бути євреєм...
Але крім мам є ще тати/дідусі.... - а в неєврейських народів -національність по батьку
От і виходить
Людина сама може вибирати якої вона національності.


якщо мама або бабуся були эврейками і тільки 0,2% населення має право назватися євреєм?
ржака.
0,2% це хто по паспорту був євреєм в 2001 році.
але вони дуже інтенсивно перефарбовувалися в часи совка.

"перефарбовуватися в часи совка" было очень непросто. Это удавалось практически в случае, описанном budivelnik"ом - в смешанных браках, когда один из родителей не еврей. Это бывало, правда, не очень уж редко.
Но значительно чаще бывали случаи обратного "перекрашивания" после развала Союза - люди "вдруг вспоминали" о том, что кто-то из родителей еврей и меняли национальность. И уезжали - в основном, в Израиль, в Германию.
Не знаю, какого вы возраста и много ли у вас было знакомых евреев, но поверьте, эмиграция в 90-е - начале 00-х шла сплошным потоком. Если не верите мне, то вот что говорит укр. Вики:
За 1989–1991 рр. з України виїхало близько 149 тис. євреїв, за 1992–2000 рр. ще більше 250 тис. За переписом 2001 року в Україні налічувалося близько 100 тис. євреїв, що проживали переважно у найбільших містах (Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові). .......
єврейське населення України характеризується надзвичайним постарінням та міграційним відтоком єврейського населення, що призводить до зменшення чисельності єврейського населення
http://surl.li/pigbfm Там же, если интересно, можете посмотреть табличку "Чисельність та питома вага євреїв серед наукових співробітників[12] УРСР у 1926—1987 рр., %" - как падал этот %. Надеюсь, вы и без меня сумеете найти объяснение, почему это происходило.
Вот ещё одна цитата:
1969–1975 (репатріація євреїв із СРСР під час тимчасового послаблення обмежень для їхнього виїзду — бл. 100 тис. осіб); Велика алія з СРСР (1986–1991) та колишніх радянських республік (1991–2004) — бл. 1 млн осіб. ....
Після 2004 масштаби алії з колишніх радянських республік значно зменшилися у зв’язку зі зменшенням чисельності місцевих єврейських громад. У 2004–2018 масштаби алії з різних країн світу до Ізраїлю становлять 20–30 тис. осіб на рік, а з України — у середньому 2–3 тис. осіб на рік з помітним зростанням у 2014–2015.
https://vue.gov.ua/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%8F#.D0.A1.D1.83.D1.87.D0.B0.D1.81.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.B5.D1.82.D0.B0.D0.BF_.28.D0.B7_1948.29
Наверняка резкий рост числа выехавших наблюжался после начала войны.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32234
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 14:26

  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:Совершенно не переоцениваю. И согласен с вами.
Но с учётом этого, нам тем более нужно было вести более умную политику, а не поддаваться желанию реванша со стороны последователей УПА и рассчитывать, что "заграница нам поможет".

знову більше за всіх про упа беруться говорити ті, де того самого упа ніхто ніколи не бачив. багато на харківщині упа було? що ви можете знати про те упа, інакше як вам "розказала" радянська і російська пропагадна, якщо ні ви ні ваші батьки його в очі не бачили?
А я и не говорю об УПА, писал о последователях (идейных) или тех, кто себя таковыми считает.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32234
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 14:27

  sashaqbl написав:Ходять слухи, що в 152 ОЄБр комбат пішщов у СЗЧ.
Але Зеленський тут ні при чому, правда ЛАД? Йому просто народ не такий дістався? Поганий головнокомандуючий, погані міністри оборони, погані комбриги. А верховний головноєбланствуючий невинний у тому всьому...


Це канон брехні і очковтіратєльства, який є правилом виживання в команді Зеленського. Роби що хочеш, але не допускай поганих новин до вух головковерха. Хай хоч передохнуть усі* 8)

головковерху можна заливати в вуха будь-яку х**ню. :lol: Бо стосовно всіх інших джерел інформації Зеленського вже зазомбували: "То рашистське ІПСО і порохоботи". :lol:

Тому так і живемо. В житті пі**єц і розруха з рукож*пієм і корупцією. А по тєлєку - дуже сльзогінні і правильні слова. Яким і хоче вірити спраглий до хоч якогось позитиву народ. 8)
https://espreso.tv/poglyad-chomu-galush ... ro-gigavat
jump
 
Повідомлень: 4470
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1311 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 14:29

  prodigy написав:
  budivelnik написав:Людина сама може вибирати якої вона національності.

в 70х Андрея Макаревича керівництво москонцерту принизливо називало евреєм (а той казав щось про белоруське призвіще і частково польське коріння), згодом визнав , що краще бути евреем ніж росіянином

І тому тепер на волі в Ізраїлі а не у ДОПРі/буцигарні рф
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 04 січ, 2025 14:34, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3461
З нами з: 23.05.14
Подякував: 607 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 14:31

  sashaqbl написав:Ходять слухи, що в 152 ОЄБр комбат пішщов у СЗЧ.
Але Зеленський тут ні при чому, правда ЛАД? Йому просто народ не такий дістався? Поганий головнокомандуючий, погані міністри оборони, погані комбриги. А верховний головноєбланствуючий невинний у тому всьому...


А навіщо слухи сюди тащіти ?
Нема з ким обсудити ?

З ким ти бажаєш обсудити , з Віталькой , з Бетоном , з Барабашовим ?
........ не косяч ...
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4946
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4135 раз.
Подякували: 4517 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 14:33

  Faceless написав:........
Планова модель економіки не працює ні для яких потреб. В першу чергу не через якусь там недосконалість розрахунків, а через абсурдність самої ідеї.
Насчёт абсурдности идеи вопрос достаточно спорный. Думаю, если бы вы жили во время Великой депрессии, у вас были бы сомнения на этот счёт. И то, что нет повторения такого (2008 год несравним) - благодаря вмешательству государства в экономику, а не благодаря "механизмам свободного рынка". Ну и в Союзе лет 50 плановая экономика более-менее неплохо работала.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32234
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 14:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:А навіщо слухи сюди тащіти ?
Нема з ким обсудити ?

З адекватними людьми. Тому що цей слух на жаль, скоро підтвердиться.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2127
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 14:37

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:......

ЛАД , ви надто переоцінюте субєктність України. ) Заходу вигідна ця війна. Ми стали полігоном. Якщо це .
Ну а с чатом gpt, конечно, можно. Но это уже смахивает на использование резиновой женщины. :)

Дивіться як резинова женщина розмишляє)
Балакав з gpt про причини провалу мобілізації.
Приводжу тільки уривок з розмови Розумію , що можливо воно десь надьоргує і це копіаст.
Но складає враження доволі вдумчівого співбесідника) по крайній мірі рівень цього генератора тексту не гірший рівня середнього учасника в цій темі форуму. Даж закралась мисль що мож дехто тут теж ші?
Приміром bobua і будівельник?)
ладно, читайте самі

Велика кількість військових з ампутаціями та видимі наслідки війни справді можуть мати **демотивуючий вплив на мобілізацію**, оскільки це підсилює страх та небажання людей брати участь у бойових діях. Особливо це відчутно в умовах, коли суспільство втомлене війною, а механізми підтримки поранених військових є недостатніми.

### **Чому це впливає на мобілізацію?**

1. **Психологічний страх**:
- Видимі травми військових нагадують людям про реальні ризики служби, що створює сильний страх втратити здоров’я чи стати інвалідом.

2. **Недовіра до держави**:
- Якщо суспільство бачить, що люди з ампутаціями залишаються без належної підтримки, це формує недовіру до системи і демотивує інших вступати до армії.

3. **Стигматизація**:
- Відсутність інформації про успішну реабілітацію та повернення до активного життя створює стереотип, що люди з такими травмами приречені на ізоляцію та страждання.

4. **Виснаження суспільства**:
- Втома від війни, економічні проблеми та зменшення добровольців сприяють поширенню негативних настроїв.

---

### **Як вирішити проблему?**

#### 1. **Покращення умов для поранених військових**
- **Протезування на рівні найкращих стандартів**:
- Забезпечення військових якісними сучасними протезами, які дозволяють максимально відновити їхню мобільність і функціональність.
- **Соціальна підтримка**:
- Реальні фінансові пільги та програми реабілітації, що показують суспільству турботу про героїв.
- **Реінтеграція у суспільство**:
- Створення робочих місць і освітніх програм для людей із травмами.

#### 2. **Реалістична героїзація**
- **Історії успіху**:
- Показ у медіа історій військових, які після ампутацій повернулися до активного життя, займаються спортом, працюють чи стали частиною волонтерських ініціатив.
- **Позитивна рольова модель**:
- Популяризація людей, які подолали травму і стали прикладом для інших.

#### 3. **Психологічна підтримка суспільства**
- **Інформаційні кампанії**:
- Роз’яснення того, що сучасні технології протезування дозволяють вести активне життя навіть після важких травм.
- **Залучення громадян до підтримки військових**:
- Волонтерські ініціативи та зустрічі з пораненими солдатами, які можуть поділитися своїм досвідом і показати, що їхнє життя продовжується.

#### 4. **Мобілізаційна реформа**
- **Рівномірний розподіл обов’язків**:
- Прозорість мобілізації, щоб уникнути враження, що лише певні соціальні групи відправляються на фронт.
- **Добровольчі стимули**:
- Створення додаткових матеріальних і нематеріальних стимулів для тих, хто добровільно вступає до армії.

#### 5. **Підтримка сімей військових**
- **Соціальні програми для родин**:
- Допомога родинам поранених і загиблих військових, щоб суспільство бачило, що їхні зусилля не залишаються без уваги.

---

### **Довгострокові заходи**
1. **Створення системи ветеранів**:
- Інститути підтримки ветеранів мають бути сталими й охоплювати всі аспекти їхнього життя (від медицини до працевлаштування).
2. **Національна солідарність**:
- Пропаганда ідеї, що кожен військовий — це герой, який жертвує собою заради свободи країни, а суспільство має об’єднатися у підтримці.
3. **Підвищення рівня медичної евакуації**:
- Зменшення тяжкості травм через покращення умов евакуації та швидкості надання допомоги.

---

### **Висновок**
Кількість поранених з ампутаціями справді може демотивувати суспільство, якщо держава не надає їм належної підтримки. Проте правильна комунікація, успішні програми реабілітації та реальне покращення умов для військових можуть змінити цей наратив і навіть посилити мобілізаційну готовність суспільства.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1633
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11672116731167411675>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
26 80144
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 гру, 2024 02:27
fernancarbajal0
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 253626
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 894340
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.