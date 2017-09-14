|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 04 січ, 2025 14:38
Бетон написав: холява написав: jump написав:
Олена Зеленська зробила гучну заяву про другий термін чоловіка на посаді президента
Вона заявила, що підтримуватиме будь-яке рішення чоловіка, навіть якщо воно не буде популярним усередині їхньої родини.
"Мені здається, я, як дружина, маю підтримувати будь-яке рішення. Популярне воно буде в нашій родині чи ні – вже інше питання. Мені здається, вдруге це вже не так страшно, як перший, тому... Звичайно, я б не хотіла прожити в цьому емоційному стані все життя", - повідомляє Олена Зеленська.
"Це вже позитивний знак, і там мені вже, в принципі, все одно. І будь-який вибір я підтримаю і радітиму, напевно", - додала вона.
Проте вона готова бути поряд з чоловіком, хоч би яким був його вибір, оскільки вважає це важливим елементом сімейної підтримки.
володимир - тато наш, а олена мати і за садового ми - підем воювати
А що вона інше скаже ?
Я не бачу в її словах с чого глузувати .
Нормальна жінка ,нормальні слова .
В тебе все нормальне, скумбрія по три рубля
А в тебе -наповнений підгузок , все в порядку ?
Оцеб твоя жінка вийшла до людей і сказала , я не підтримую чоловіка , бо від нього постійно воняє , як він до комп'ютера підійде , і розлад шлунку від слова ТЦК .
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 4946
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4135 раз.
- Подякували: 4517 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Суб 04 січ, 2025 14:41
tester7336 написав:
якщо мама або бабуся були эврейками і тільки 0,2% населення має право назватися євреєм?
ржака.
0,2% це хто по паспорту був євреєм в 2001 році.
але вони дуже інтенсивно перефарбовувалися в часи совка
.
Десь чув анекдот на початку 90-х, дословно не пам'ятаю ,
- еврей рассказывает сколько денег ему стоило при совке стать по паспорту не евреем а СКОЛЬКО денег стоило потом стать опять евреем
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3461
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 607 раз.
- Подякували: 497 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 04 січ, 2025 14:46
Banderlog написав: ЛАД написав:
Ну а с чатом gpt, конечно, можно. Но это уже смахивает на использование резиновой женщины.
Оставим поки послідовників упа) більшість тих послідовників мають таке відношення до упа як французькі апаші до індіанського племені.
Согласен. Но я говорю об их идейных последователях. Или тех, кто считает себя таковыми.
Щодо порівняння чату gpt і резинової жінки то це схоже буде по жванецькому спор про вкус устріц))) я смутно собі уявляю резинову жінку) а ви точно общались з чатом?
Честно говоря, не пробовал, ни то, ни другое.
Вполне допускаю, что общение с чатом gpt может быть приятнее и полезнее, чем на нашем форуме.
Про штучний інтелект у війні, мені є шо добавити. Но поки скажу, що місце доя нього вже є. Тут даж діло не в роботизації дронів і їх взаємодії. Армії знову стають механічними як при наполеоні. Це не час повернення до лінійної тактики. А появились моменти набагато тотальнішого контролю. Є шанс що скоро кожен діючий штурмовик теж буде мати оператора. А потім довге спостереження замилює око. Ші міг би як і швидше за оператора засікати зміни картинки поля бою так і бути контролером різних процесів, нагадувати як будильник про час контролю виконання завдань.
І ще. Про державу в смартфоні. Оцифрувавши все зявляються можливості управління. Раніше основна проблема планової економіки була неможливість все врахувати і все прорахувати. Зара якщо все оцифрується і обєднаються компютери в мережу... привид комунізму може знову почати бродити по європі)
Возможная польза ИИ бесспорна. И в армии, и в повседневной жизни. Но пока что уровень ИИ достаточно невысок. Джеффри Хинтон говорит о его опасности в случае дальнейшего прогресса, если человек сумеет создать "слишком" умный ИИ.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32234
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 04 січ, 2025 14:48
sashaqbl написав: холява написав:
А навіщо слухи сюди тащіти ?
Нема з ким обсудити ?
З адекватними людьми. Тому що цей слух на жаль, скоро підтвердиться.
З холявою ми вже це проходили.
В нього особливість поведінки, не помічати проблеми, які не співпадають з його світоглядом.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9264
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1873 раз.
- Подякували: 2309 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Суб 04 січ, 2025 14:55
Banderlog написав: Faceless написав:
..........Планова модель економіки не працює ні для яких потреб. В першу чергу не через якусь там недосконалість розрахунків, а через абсурдність самої ідеї.
) як же не працює якщо пропрацювала в окремо взятій країні 70р? Китай теж не тільки ринкова економіка)
Я кажу що зараз можливостей для планування стає на порядок більше ніж було 40р тому. І ші підвищує можливості створення цифрового концлагеря. В китаї системи тотального контролю над населенням активно впроваджуються. "Демократичний" світ теж може перейти на нові технології.
И перейдёт. Да и уже переходит.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32234
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 04 січ, 2025 14:57
барабашов написав: Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
Планова модель економіки не працює ні для яких потреб. В першу чергу не через якусь там недосконалість розрахунків, а через абсурдність самої ідеї.
Війна показує, що є галузі, де демократія і ринкові методи програють.
Война с уничтожением инфраструктуры на захватыемой территории и большим количеством жертв с обеих сторон это неестественное действие разумных существ
Иногда стоит просчитать сколько стоит скупить всё на месте, чтоб выселить добровольно "жильцов" и сравнить текущими расходами почти в триллион уе(вместе с санкциями на дикарей-балалаечников) с обеих сторон, и это я ещё моральный вопрос "как и на что жить инвалидам" не поднимаю
Макаки и бандосы 90х за объект контроля устраивают драки, братки даже поджечь могли какой то ларёк на рынке чтоб его отжать, но не войти на объект с гранатами и закидать всех и себя до кучи, а потом сжечь.
А если не разрешают "скупить всё на месте, чтоб выселить добровольно "жильцов"?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32234
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 04 січ, 2025 14:59
Banderlog
а теперь давайте по другому.
почему мы начали контрнаступление которое было обречено на провал?
это ИИ тупой который не просчитал или все было просчитано но специально отправили на убой что бы раша не почувствовала что проигрывает конвенционное противостояние?
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 834
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 04 січ, 2025 15:09
ЛАД написав:
Но значительно чаще бывали случаи обратного "перекрашивания" после развала Союза - люди "вдруг вспоминали" о том, что кто-то из родителей еврей и меняли национальность. И уезжали - в основном, в Израиль, в Германию.
ну те кто уезжали те перекрашивались. по иному Израиль не принимал.
но если покопать семьи окружающих - то у половины населения можно найти кого то из родителей или дедушек/бабушек. просто об этом не говорят. но кто нада - тот своих знает.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 834
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 04 січ, 2025 15:27
ЛАД написав: Faceless написав:
........
Планова модель економіки не працює ні для яких потреб. В першу чергу не через якусь там недосконалість розрахунків, а через абсурдність самої ідеї.
Насчёт абсурдности идеи вопрос достаточно спорный. Думаю, если бы вы жили во время Великой депрессии, у вас были бы сомнения на этот счёт. И то, что нет повторения такого (2008 год несравним) - благодаря вмешательству государства в экономику, а не благодаря "механизмам свободного рынка". Ну и в Союзе лет 50 плановая экономика более-менее неплохо работала.
Формально працювала, так і первіснообщинний лад десь теж якось жевріє. По ефективності дно, по рівню задоволення потреб - дно, і врешті навіть при неймовірній кількості ресурсів економіка совку розвалилася. Всі аналогічні спроби врешті закінчувалися фіаско
Щодо втручання держави в економіку- це не робить її плановою.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35833
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1462 раз.
- Подякували: 8109 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|26
|80144
|
|
|1493
|253626
|
|
|6076
|894340
|
|