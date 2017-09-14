Про штучний інтелект у війні, мені є шо добавити. Но поки скажу, що місце доя нього вже є. Тут даж діло не в роботизації дронів і їх взаємодії. Армії знову стають механічними як при наполеоні. Це не час повернення до лінійної тактики. А появились моменти набагато тотальнішого контролю. Є шанс що скоро кожен діючий штурмовик теж буде мати оператора. А потім довге спостереження замилює око. Ші міг би як і швидше за оператора засікати зміни картинки поля бою так і бути контролером різних процесів, нагадувати як будильник про час контролю виконання завдань.

І ще. Про державу в смартфоні. Оцифрувавши все зявляються можливості управління. Раніше основна проблема планової економіки була неможливість все врахувати і все прорахувати. Зара якщо все оцифрується і обєднаються компютери в мережу... привид комунізму може знову почати бродити по європі)