Faceless написав:........ Планова модель економіки не працює ні для яких потреб. В першу чергу не через якусь там недосконалість розрахунків, а через абсурдність самої ідеї.
Насчёт абсурдности идеи вопрос достаточно спорный. Думаю, если бы вы жили во время Великой депрессии, у вас были бы сомнения на этот счёт. И то, что нет повторения такого (2008 год несравним) - благодаря вмешательству государства в экономику, а не благодаря "механизмам свободного рынка". Ну и в Союзе лет 50 плановая экономика более-менее неплохо работала.
Ладно Депрессия -- тут, по слухам, БОД на подходе. Который в одной из реализаций частичный комунизм и есть: еда/одежда/жилье/Единый Марафон -- выдаются, а все, что сверху -- нужно зарабатывать...
sashaqbl написав:Ходять слухи, що в 152 ОЄБр комбат пішщов у СЗЧ. Але Зеленський тут ні при чому, правда ЛАД? Йому просто народ не такий дістався? Поганий головнокомандуючий, погані міністри оборони, погані комбриги. А верховний головноєбланствуючий невинний у тому всьому...
Це канон брехні і очковтіратєльства, який є правилом виживання в команді Зеленського. Роби що хочеш, але не допускай поганих новин до вух головковерха. Хай хоч передохнуть усі*
головковерху можна заливати в вуха будь-яку х**ню. Бо стосовно всіх інших джерел інформації Зеленського вже зазомбували: "То рашистське ІПСО і порохоботи".
Бои между ВСУ и российскими военными через несколько недель перекинутся на Днепропетровскую область Украины, сообщает Bild. ВС РФ продолжают наступать и теперь находятся всего в 7 км от Днепропетровской области Украины, где "еще ни разу не было наземных боев", отмечает обозреватель издания.
ЛАД написав:Совершенно не переоцениваю. И согласен с вами. Но с учётом этого, нам тем более нужно было вести более умную политику, а не поддаваться желанию реванша со стороны последователей УПА и рассчитывать, что "заграница нам поможет".
знову більше за всіх про упа беруться говорити ті, де того самого упа ніхто ніколи не бачив. багато на харківщині упа було? що ви можете знати про те упа, інакше як вам "розказала" радянська і російська пропагадна, якщо ні ви ні ваші батьки його в очі не бачили?
А я и не говорю об УПА, писал о последователях (идейных) или тех, кто себя таковыми считает.
так ви ні 1х, ні 2х не бачили. чи в харкові вже зявилися "последователи (идейные) или те, кто себя таковыми считает"? хоч один?
wild.tomcat написав:знову більше за всіх про упа беруться говорити ті, де того самого упа ніхто ніколи не бачив. багато на харківщині упа було? що ви можете знати про те упа, інакше як вам "розказала" радянська і російська пропагадна, якщо ні ви ні ваші батьки його в очі не бачили?
А я и не говорю об УПА, писал о последователях (идейных) или тех, кто себя таковыми считает.
так ви ні 1х, ні 2х не бачили. чи в харкові вже зявилися "последователи (идейные) или те, кто себя таковыми считает"? хоч один?
це напевне ЛАД на мене натякає хоча я так, лише в теорії. але в Харкові є й практики - їх багато було серед тих, хто боронив Харків в 2022. Білецький, Немічев, інші учасники Азову та Нацкорпусу.
Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло теж кажуть шанував пам'ять генерала Чупринки