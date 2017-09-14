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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11674116751167611677>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 73
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
20
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
9
Виснаження однієї зі сторін
15%
11
Ізраїльський варіант
4%
3
Інший варіант
11%
8
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:01

  ЛАД написав:
  Faceless написав:........
Планова модель економіки не працює ні для яких потреб. В першу чергу не через якусь там недосконалість розрахунків, а через абсурдність самої ідеї.
Насчёт абсурдности идеи вопрос достаточно спорный. Думаю, если бы вы жили во время Великой депрессии, у вас были бы сомнения на этот счёт. И то, что нет повторения такого (2008 год несравним) - благодаря вмешательству государства в экономику, а не благодаря "механизмам свободного рынка". Ну и в Союзе лет 50 плановая экономика более-менее неплохо работала.

Ладно Депрессия -- тут, по слухам, БОД на подходе. Который в одной из реализаций частичный комунизм и есть: еда/одежда/жилье/Единый Марафон -- выдаются, а все, что сверху -- нужно зарабатывать...
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:08

  jump написав:
  sashaqbl написав:Ходять слухи, що в 152 ОЄБр комбат пішщов у СЗЧ.
Але Зеленський тут ні при чому, правда ЛАД? Йому просто народ не такий дістався? Поганий головнокомандуючий, погані міністри оборони, погані комбриги. А верховний головноєбланствуючий невинний у тому всьому...


Це канон брехні і очковтіратєльства, який є правилом виживання в команді Зеленського. Роби що хочеш, але не допускай поганих новин до вух головковерха. Хай хоч передохнуть усі* 8)

головковерху можна заливати в вуха будь-яку х**ню. :lol: Бо стосовно всіх інших джерел інформації Зеленського вже зазомбували: "То рашистське ІПСО і порохоботи". :lol:

Тому так і живемо. В житті пі**єц і розруха з рукож*пієм і корупцією. А по тєлєку - дуже сльзогінні і правильні слова. Яким і хоче вірити спраглий до хоч якогось позитиву народ. 8)
https://espreso.tv/poglyad-chomu-galush ... ro-gigavat

Но властям с этим -- конечно же ничего не нужно делать: как тут один форумчанин писал "а зачем это обсуждать - начинайте с себя" :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:11

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:16

https://t.me/kindzadza_chat/57890
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:18

У морзі Дніпра мародери обікрали загиблих військових на понад 1,5 млн грн, – Дніпропетровська облпрокуратура.

Підозрювані залучили судмедексперта, який на території моргу викрадав у загиблих сім-карти та мобільні телефони.

Далі вони отримували доступ до онлайн-банкінгу загиблих: знімали гроші, оформлювали кредити та переводили все собі.

https://t.me/kindzadza_chat/57858
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:26

Бои между ВСУ и российскими военными через несколько недель перекинутся на Днепропетровскую область Украины, сообщает Bild. ВС РФ продолжают наступать и теперь находятся всего в 7 км от Днепропетровской области Украины, где "еще ни разу не было наземных боев", отмечает обозреватель издания.
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:27

  ЛАД написав:Ну и в Союзе лет 50 плановая экономика более-менее неплохо работала.

У мене одна половина сім`ї була з лемків, яку за часів сталіна переселили з лісів Польщі до степів Півдня України. Так дід все хотів подивитись як усе буде безкоштовно при комунізмі... Не дожив.
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:27

  Wirująświatła написав:
У морзі Дніпра мародери обікрали загиблих військових на понад 1,5 млн грн, – Дніпропетровська облпрокуратура.

Підозрювані залучили судмедексперта, який на території моргу викрадав у загиблих сім-карти та мобільні телефони.

Далі вони отримували доступ до онлайн-банкінгу загиблих: знімали гроші, оформлювали кредити та переводили все собі.

https://t.me/kindzadza_chat/57858

Відгукується на погонялово -Холява?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:29

  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:Совершенно не переоцениваю. И согласен с вами.
Но с учётом этого, нам тем более нужно было вести более умную политику, а не поддаваться желанию реванша со стороны последователей УПА и рассчитывать, что "заграница нам поможет".

знову більше за всіх про упа беруться говорити ті, де того самого упа ніхто ніколи не бачив. багато на харківщині упа було? що ви можете знати про те упа, інакше як вам "розказала" радянська і російська пропагадна, якщо ні ви ні ваші батьки його в очі не бачили?
А я и не говорю об УПА, писал о последователях (идейных) или тех, кто себя таковыми считает.


так ви ні 1х, ні 2х не бачили. чи в харкові вже зявилися "последователи (идейные) или те, кто себя таковыми считает"? хоч один?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:37

  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:знову більше за всіх про упа беруться говорити ті, де того самого упа ніхто ніколи не бачив. багато на харківщині упа було? що ви можете знати про те упа, інакше як вам "розказала" радянська і російська пропагадна, якщо ні ви ні ваші батьки його в очі не бачили?
А я и не говорю об УПА, писал о последователях (идейных) или тех, кто себя таковыми считает.

так ви ні 1х, ні 2х не бачили. чи в харкові вже зявилися "последователи (идейные) или те, кто себя таковыми считает"? хоч один?

це напевне ЛАД на мене натякає :lol: хоча я так, лише в теорії. але в Харкові є й практики - їх багато було серед тих, хто боронив Харків в 2022. Білецький, Немічев, інші учасники Азову та Нацкорпусу.

Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло теж кажуть шанував пам'ять генерала Чупринки ;)
Shaman
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