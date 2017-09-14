tester7336 написав:Banderlog а теперь давайте по другому.
это ИИ тупой который не просчитал или все было просчитано но специально отправили
глибоке питання. Не знаю що відповісти. Да , все було просчитано. За виключенням виключень. Такого впливу мінних полів і укріплень не очікували. Но те що завдання покладене на нас самовбивче було зрозуміло загодя. Правда, я не знав як рахували на поверх вище) і думав там є шанси. Допускаю що там теж просчитали і знали шо весь контрнаступ це срака, но для чого тоді було починати я не знаю... Тим більше не знаю для чого було продовжувати. Вже в жовтні позаминулого року було ясно що треба переходити в глуху оборону.
ЛАД написав:Но значительно чаще бывали случаи обратного "перекрашивания" после развала Союза - люди "вдруг вспоминали" о том, что кто-то из родителей еврей и меняли национальность. И уезжали - в основном, в Израиль, в Германию.
ну те кто уезжали те перекрашивались. по иному Израиль не принимал. но если покопать семьи окружающих - то у половины населения можно найти кого то из родителей или дедушек/бабушек. просто об этом не говорят. но кто нада - тот своих знает.
Наприкінці XIX ст. на території сучасної України мешкало 2590 тис. євреїв (9,0 % населення), що становило майже чверть єврейського населення світу. ..... За переписом 1897 р. на території українських губерній Російської імперії мешкало 1908 тис. єврейськомовних, що становило 8 % всього населення
И это был самый большой % за всю историю, потом он только падал. При этом еврейские общины были достаточно замкнуты благодаря религии. Отчасти из-за преследований, отчасти по внутренним причинам, межнациональные (тогда межконфессиональные) браки очень сильно не одобрялись. Ситуация изменилась в Союзе только после войны благодаря советской идеологии (интернационализм и распространение атеизма), но значительно сильнее из-за того, что после войны численность евреев резко упала.
За переписом 1959 року, в Україні мешкало 840 тис. євреїв, утричі менше ніж до війни. ..... Наростав процес асиміляції, якщо у 1959 р. серед євреїв тільки 25-30 % шлюбів було укладено з особами іншої національності, то у 1970 р. — бл. 50 %, 1978 р. — 57 %