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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11674116751167611677

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 73
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
20
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
9
Виснаження однієї зі сторін
15%
11
Ізраїльський варіант
4%
3
Інший варіант
11%
8
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:42

  Water написав:
  ЛАД написав:Ну и в Союзе лет 50 плановая экономика более-менее неплохо работала.

У мене одна половина сім`ї була з лемків, яку за часів сталіна переселили з лісів Польщі до степів Півдня України. Так дід все хотів подивитись як усе буде безкоштовно при комунізмі... Не дожив.

під час побудови комунізму безкоштовним змогли зробити лише одне - пайку, й то маленьку...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:46

  tester7336 написав:Banderlog
а теперь давайте по другому.

это ИИ тупой который не просчитал или все было просчитано но специально отправили
глибоке питання. Не знаю що відповісти.
Да , все було просчитано.
За виключенням виключень.
Такого впливу мінних полів і укріплень не очікували.
Но те що завдання покладене на нас самовбивче було зрозуміло загодя.
Правда, я не знав як рахували на поверх вище) і думав там є шанси.
Допускаю що там теж просчитали і знали шо весь контрнаступ це срака, но для чого тоді було починати я не знаю...
Тим більше не знаю для чого було продовжувати. Вже в жовтні позаминулого року було ясно що треба переходити в глуху оборону.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нажаль , після обстрілу Чернігова не виходе на форум ПЕСІКОТ .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:56

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Но значительно чаще бывали случаи обратного "перекрашивания" после развала Союза - люди "вдруг вспоминали" о том, что кто-то из родителей еврей и меняли национальность. И уезжали - в основном, в Израиль, в Германию.


ну те кто уезжали те перекрашивались. по иному Израиль не принимал.
но если покопать семьи окружающих - то у половины населения можно найти кого то из родителей или дедушек/бабушек. просто об этом не говорят. но кто нада - тот своих знает.
Вы, мягко говоря, очень сильно преувеличиваете. Посмотрите - http://surl.li/ubbktt
Наприкінці XIX ст. на території сучасної України мешкало 2590 тис. євреїв (9,0 % населення), що становило майже чверть єврейського населення світу. ..... За переписом 1897 р. на території українських губерній Російської імперії мешкало 1908 тис. єврейськомовних, що становило 8 % всього населення
И это был самый большой % за всю историю, потом он только падал.
При этом еврейские общины были достаточно замкнуты благодаря религии. Отчасти из-за преследований, отчасти по внутренним причинам, межнациональные (тогда межконфессиональные) браки очень сильно не одобрялись. Ситуация изменилась в Союзе только после войны благодаря советской идеологии (интернационализм и распространение атеизма), но значительно сильнее из-за того, что после войны численность евреев резко упала.
За переписом 1959 року, в Україні мешкало 840 тис. євреїв, утричі менше ніж до війни. ..... Наростав процес асиміляції, якщо у 1959 р. серед євреїв тільки 25-30 % шлюбів було укладено з особами іншої національності, то у 1970 р. — бл. 50 %, 1978 р. — 57 %
ЛАД
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