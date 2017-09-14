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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 116751167611677116781167911680>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 73
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
20
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
9
Виснаження однієї зі сторін
15%
11
Ізраїльський варіант
4%
3
Інший варіант
11%
8
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:46

  tester7336 написав:Banderlog
а теперь давайте по другому.

это ИИ тупой который не просчитал или все было просчитано но специально отправили
глибоке питання. Не знаю що відповісти.
Да , все було просчитано.
За виключенням виключень.
Такого впливу мінних полів і укріплень не очікували.
Но те що завдання покладене на нас самовбивче було зрозуміло загодя.
Правда, я не знав як рахували на поверх вище) і думав там є шанси.
Допускаю що там теж просчитали і знали шо весь контрнаступ це срака, но для чого тоді було починати я не знаю...
Тим більше не знаю для чого було продовжувати. Вже в жовтні позаминулого року було ясно що треба переходити в глуху оборону.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нажаль , після обстрілу Чернігова не виходе на форум ПЕСІКОТ .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:56

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Но значительно чаще бывали случаи обратного "перекрашивания" после развала Союза - люди "вдруг вспоминали" о том, что кто-то из родителей еврей и меняли национальность. И уезжали - в основном, в Израиль, в Германию.


ну те кто уезжали те перекрашивались. по иному Израиль не принимал.
но если покопать семьи окружающих - то у половины населения можно найти кого то из родителей или дедушек/бабушек. просто об этом не говорят. но кто нада - тот своих знает.
Вы, мягко говоря, очень сильно преувеличиваете. Посмотрите - http://surl.li/ubbktt
Наприкінці XIX ст. на території сучасної України мешкало 2590 тис. євреїв (9,0 % населення), що становило майже чверть єврейського населення світу. ..... За переписом 1897 р. на території українських губерній Російської імперії мешкало 1908 тис. єврейськомовних, що становило 8 % всього населення
И это был самый большой % за всю историю, потом он только падал.
При этом еврейские общины были достаточно замкнуты благодаря религии. Отчасти из-за преследований, отчасти по внутренним причинам, межнациональные (тогда межконфессиональные) браки очень сильно не одобрялись. Ситуация изменилась в Союзе только после войны благодаря советской идеологии (интернационализм и распространение атеизма), но значительно сильнее из-за того, что после войны численность евреев резко упала.
За переписом 1959 року, в Україні мешкало 840 тис. євреїв, утричі менше ніж до війни. ..... Наростав процес асиміляції, якщо у 1959 р. серед євреїв тільки 25-30 % шлюбів було укладено з особами іншої національності, то у 1970 р. — бл. 50 %, 1978 р. — 57 %
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 17:02

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:........
Планова модель економіки не працює ні для яких потреб. В першу чергу не через якусь там недосконалість розрахунків, а через абсурдність самої ідеї.
Насчёт абсурдности идеи вопрос достаточно спорный. Думаю, если бы вы жили во время Великой депрессии, у вас были бы сомнения на этот счёт. И то, что нет повторения такого (2008 год несравним) - благодаря вмешательству государства в экономику, а не благодаря "механизмам свободного рынка". Ну и в Союзе лет 50 плановая экономика более-менее неплохо работала.
Формально працювала, так і первіснообщинний лад десь теж якось жевріє.
Там, где природные условия этому благоприятствуют.

По ефективності дно, по рівню задоволення потреб - дно, і врешті навіть при неймовірній кількості ресурсів економіка совку розвалилася. Всі аналогічні спроби врешті закінчувалися фіаско
Вопрос достаточно спорный, но не для этой темы.
И какие "аналогічні спроби" вы имеете ввиду?

Щодо втручання держави в економіку- це не робить її плановою.
Не робить.
Но это первый шаг к планированию. В более-менее мягкой форме.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 17:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Якщо підійти з іншого боку, то якщо світ створив Бог, а людина стоврила ШІ, то не може бути результат творіння вище творця.

Так ні діалектичний матеріалізм, ні теософія не ведуть до тих висновків, що вище викладені. Хіба що яке язичество.


ШІ теж створює Б-г, використовуючи кращі людські уми
А творіння божі можуть бути настільки досконалі, що здатні кинути йому виклик
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 17:10

  холява написав:Нажаль , після обстрілу Чернігова не виходе на форум ПЕСІКОТ .

отставить панику, песикот нас всех переживёт.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 17:12

  холява написав:Нажаль , після обстрілу Чернігова не виходе на форум ПЕСІКОТ .

Тут я )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 17:22

  pesikot написав:
  холява написав:Нажаль , після обстрілу Чернігова не виходе на форум ПЕСІКОТ .

Тут я )


мда ....я вже запанікував ...рад бачити !
холява
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 17:31

  jump написав:............
Це канон брехні і очковтіратєльства, який є правилом виживання в команді Зеленського. Роби що хочеш, але не допускай поганих новин до вух головковерха. Хай хоч передохнуть усі* 8)

головковерху можна заливати в вуха будь-яку х**ню. :lol: Бо стосовно всіх інших джерел інформації Зеленського вже зазомбували: "То рашистське ІПСО і порохоботи". :lol:

Тому так і живемо. В житті пі**єц і розруха з рукож*пієм і корупцією. А по тєлєку - дуже сльзогінні і правильні слова. Яким і хоче вірити спраглий до хоч якогось позитиву народ. 8)
https://espreso.tv/poglyad-chomu-galush ... ro-gigavat

Не знаю, сколько "газової генерації було під'єднано", но точно знаю, что в Харькове "бех опалення" осталась только часть города и очень ненадолго.
Так что, когда журнашлюха Юрій Ніколов пишет:
І ось рашисти наприкінці грудня розвалили купу всього. І в Харкові, і Дніпрі сотні тисяч людей в спальниках зараз буквально мерзнуть. Бо нема опалення.
, то это наглая и откровенная ложь. И все маты, которые он пишет в адрес других, слежует переадресовать именно ему.
А заодно и вам как распространителю лживых измышлений.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 17:34

  Water написав:
  ЛАД написав:Ну и в Союзе лет 50 плановая экономика более-менее неплохо работала.

У мене одна половина сім`ї була з лемків, яку за часів сталіна переселили з лісів Польщі до степів Півдня України. Так дід все хотів подивитись як усе буде безкоштовно при комунізмі... Не дожив.

И какая связь между плановой экономикой и безкоштовністю?
Очередной высер?
ЛАД
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  #<1 ... 116751167611677116781167911680>
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