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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1167611677116781167911680>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 73
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
20
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
9
Виснаження однієї зі сторін
15%
11
Ізраїльський варіант
4%
3
Інший варіант
11%
8
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 17:35

  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:.............
знову більше за всіх про упа беруться говорити ті, де того самого упа ніхто ніколи не бачив. багато на харківщині упа було? що ви можете знати про те упа, інакше як вам "розказала" радянська і російська пропагадна, якщо ні ви ні ваші батьки його в очі не бачили?
А я и не говорю об УПА, писал о последователях (идейных) или тех, кто себя таковыми считает.
так ви ні 1х, ні 2х не бачили. чи в харкові вже зявилися "последователи (идейные) или те, кто себя таковыми считает"? хоч один?

Были. И до войны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 17:38

  Shaman написав:
  wild.tomcat написав:...........
так ви ні 1х, ні 2х не бачили. чи в харкові вже зявилися "последователи (идейные) или те, кто себя таковыми считает"? хоч один?

це напевне ЛАД на мене натякає :lol: хоча я так, лише в теорії.
.........

Не на вас.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 17:39

Волейболіст польської "Варти" із Завєрцов Юрій Гладир розповів про те, що пропустив похорон власної матері через страх не виїхати з України.

"Багато людей не знають цього, але моя мати пішла з життя чотири тижні тому. Я дізнався про це, коли ми були в Мілані. Вона була здоровою жінкою. Наступного дня святого Валентина їй виповнилося б 70. Її серце не витримало уві сні. Для мене та мого брата, який живе в Чехії, тим більше боляче, що ми не змогли поїхати на її похорони. Якби ми це зробили, то не виїхали б з України.

Те, що відбувається зараз в Україні, лякає. І я не говорю про саму війну. Ви не побачите цього по телевізору та не почуєте про це. Ми з братом не поїхали б звідти... Я не хочу більше нічого про це говорити, бо це надто складна ситуація для мене в політичному плані", - сказав Гладир в інтерв'ю TVP.
https://zn.ua/ukr/SPORT/volejbolist-pro ... ajini.html
Востаннє редагувалось jump в Суб 04 січ, 2025 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 17:39

  ЛАД написав:Ну и в Союзе лет 50 плановая экономика более-менее неплохо работала.
а ещё хрен стоял целую ночь и бабы были моложе. Откуда тогда брались вечные дефициты? почему советский магнитофон попадал в ремонт уже через месяц и не часто оттуда возвращался? почему примитивный салат "оливье" делали только на праздники?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 17:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:Зображення
По аеропортам крутіше
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 17:45

  Wirująświatła написав:почему примитивный салат "оливье" делали только на праздники?

Виживання дорого коштує (((((((
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 17:46

  Banderlog написав:
  tester7336 написав:Banderlog
а теперь давайте по другому.

это ИИ тупой который не просчитал или все было просчитано но специально отправили
глибоке питання. Не знаю що відповісти.
Да , все було просчитано.
За виключенням виключень.
Такого впливу мінних полів і укріплень не очікували.
Но те що завдання покладене на нас самовбивче було зрозуміло загодя.
Правда, я не знав як рахували на поверх вище) і думав там є шанси.
Допускаю що там теж просчитали і знали шо весь контрнаступ це срака, но для чого тоді було починати я не знаю...
Тим більше не знаю для чого було продовжувати. Вже в жовтні позаминулого року було ясно що треба переходити в глуху оборону.

А точно знали? -- там чуть раньше уже писали про политику "наверх передавать только хорошие новости". Вполне могли рапортовать розовое благолепие типа "будет сложно, но мы справимся".
+ не забывайте о Потужности: в то время Марафону нужно было хоть какие-то условно-положительные сюжеты...
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 17:50

  ЛАД написав:
  jump написав:............
Це канон брехні і очковтіратєльства, який є правилом виживання в команді Зеленського. Роби що хочеш, але не допускай поганих новин до вух головковерха. Хай хоч передохнуть усі* 8)

головковерху можна заливати в вуха будь-яку х**ню. :lol: Бо стосовно всіх інших джерел інформації Зеленського вже зазомбували: "То рашистське ІПСО і порохоботи". :lol:

Тому так і живемо. В житті пі**єц і розруха з рукож*пієм і корупцією. А по тєлєку - дуже сльзогінні і правильні слова. Яким і хоче вірити спраглий до хоч якогось позитиву народ. 8)
https://espreso.tv/poglyad-chomu-galush ... ro-gigavat

Не знаю, сколько "газової генерації було під'єднано", но точно знаю, что в Харькове "бех опалення" осталась только часть города и очень ненадолго.

Откуда (вспоминая недавний спор про молоко)?..
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 17:54

  _hunter написав:Ладно Депрессия -- тут, по слухам, БОД на подходе. Который в одной из реализаций частичный комунизм и есть: еда/одежда/жилье/Единый Марафон -- выдаются, а все, что сверху -- нужно зарабатывать...

В точічку.
Хош отримувати більше за інших (не працюючих), то працюй.
Або маєш потребу в праці, то працюй.

Виявляється, дуже багато елементів Маркс вгадав.
До речі, що таке оце акціонірованіє? -- Сама, що не є, колективна власність.

Якщо б ще був можливим реальний механізм впровадження думки Рікардо "отримуєш по труду" (саме по труду, а не в залежності попит-пропозиція), то майже до отого соціялізму все йшло б.

З головним постулатом - "соціалізм можливий лише одночасно в самих розвинених капіталістичних країнах". Одна з головних умов.

Тому поки утопія.
Лише формування деяких окремих його елементів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 17:54

  tester7336 написав:Banderlog
а теперь давайте по другому.
почему мы начали контрнаступление которое было обречено на провал?
это ИИ тупой который не просчитал или все было просчитано но специально отправили на убой что бы раша не почувствовала что проигрывает конвенционное противостояние?

Очень умного ИИ пока что нет.
Не уверен, что к расчётам контрнаступления ИИ вообще привлекался.
Не уверен, что контрнаступление в 2023 было обречено на провал.
Возможно, при другом планировании и управлении оно могло быть и удачным. А ломиться в лоб на сильные минные поля... Так себе идея.
Между прочим, так же, как и путинская СВО 2022. При более серьёзном планировании и организации результаты могли бы быть гораздо тяжелее для нас. Мы можем радоваться, что Герасимов оказался не таким гениальным полководцем, как отзывался о нём Залужный. Или Путин помешал ему проявить свои таланты.
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа».
ЛАД
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