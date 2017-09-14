ЛАД написав:Насчёт абсурдности идеи вопрос достаточно спорный. Думаю, если бы вы жили во время Великой депрессии, у вас были бы сомнения на этот счёт. И то, что нет повторения такого (2008 год несравним) - благодаря вмешательству государства в экономику, а не благодаря "механизмам свободного рынка". Ну и в Союзе лет 50 плановая экономика более-менее неплохо работала.
Формально працювала, так і первіснообщинний лад десь теж якось жевріє.
Там, где природные условия этому благоприятствуют.
По ефективності дно, по рівню задоволення потреб - дно, і врешті навіть при неймовірній кількості ресурсів економіка совку розвалилася. Всі аналогічні спроби врешті закінчувалися фіаско
Вопрос достаточно спорный, но не для этой темы. И какие "аналогічні спроби" вы имеете ввиду?
Щодо втручання держави в економіку- це не робить її плановою.
Не робить. Но это первый шаг к планированию. В более-менее мягкой форме.
Взагалі без елементів планування нічого й не існує, як і економік взагалі без державного впливу- це теоретична абстракція. "Аналогічні спроби" - наприклад Венесуела. Ліві прийшли до влади, націоналізували все що можна, і все що можна в надзвичайно багатій країні розвалилося. Жодного прецеденту успішного (тобто ефективного) функціонування планової економіки немає. Все звалюється в системні дисбаланси, дефіцит, зубожіння населення і глибокі кризи. Всі оці диспути "а як би то ще інакше реалізувати антилюдську планову утопічну модель" - це танці на граблях.
tester7336 написав:Banderlog а теперь давайте по другому.
это ИИ тупой который не просчитал или все было просчитано но специально отправили
глибоке питання. Не знаю що відповісти. Да , все було просчитано. За виключенням виключень. Такого впливу мінних полів і укріплень не очікували. Но те що завдання покладене на нас самовбивче було зрозуміло загодя. Правда, я не знав як рахували на поверх вище) і думав там є шанси. Допускаю що там теж просчитали і знали шо весь контрнаступ це срака, но для чого тоді було починати я не знаю... Тим більше не знаю для чого було продовжувати. Вже в жовтні позаминулого року було ясно що треба переходити в глуху оборону.
А точно знали? -- там чуть раньше уже писали про политику "наверх передавать только хорошие новости". Вполне могли рапортовать розовое благолепие типа "будет сложно, но мы справимся". + не забывайте о Потужности: в то время Марафону нужно было хоть какие-то условно-положительные сюжеты...
Навіщо гадати? Можна звернутися до визнання самого автора. Прямим текстом Залужний визнав, що (пізно) згадав про книжку, яку бачив (саме бачив, а не вивчав) в училищі (про штур укріпрайонів маршала Черняховського, кажись). Наказав знайти, принести. І вже на середині книги все йому стало зрозуміло.
ЛАД написав:............ Не знаю, сколько "газової генерації було під'єднано", но точно знаю, что в Харькове "бех опалення" осталась только часть города и очень ненадолго.
Откуда (вспоминая недавний спор про молоко)?..
Что "откуда"? В отличие от вас я живу в Харькове. И знакомые у меня есть в разных районах. Так что если даже вы не доверяете официальной информации, то у меня есть телефон. Или вы считаете, что знакомые будут врать, что у них тепло, когда отопление не работает?
jump написав:Волейболіст польської "Варти" із Завєрцов Юрій Гладир розповів про те, що пропустив похорон власної матері через страх не виїхати з України.
"Багато людей не знають цього, але моя мати пішла з життя чотири тижні тому. Я дізнався про це, коли ми були в Мілані. Вона була здоровою жінкою. Наступного дня святого Валентина їй виповнилося б 70. Її серце не витримало уві сні. Для мене та мого брата, який живе в Чехії, тим більше боляче, що ми не змогли поїхати на її похорони. Якби ми це зробили, то не виїхали б з України.
Те, що відбувається зараз в Україні, лякає. І я не говорю про саму війну. Ви не побачите цього по телевізору та не почуєте про це. Ми з братом не поїхали б звідти... Я не хочу більше нічого про це говорити, бо це надто складна ситуація для мене в політичному плані", - сказав Гладир в інтерв'ю TVP. https://zn.ua/ukr/SPORT/volejbolist-pro ... ajini.html
Зараз в Україні війна . На Україну напали і вона захищається .
...значно краще волати про це з закордону , і виправдовувати небажання захищати свою Батьківщину . "Рубити гроші " в іншій країні . БОЯГУЗИ .
" мати померла " мої співчуття , і ви не поїхали поховати матір ?
.... то що казати про смерть тисяч наших побратимів ? Про матерів шо поховали своїх синів й дівчат , які захищали Україну ....
Що ж ти про це не питаєш ? Що ж ви такі непослідовні на цьому форуміі ?
Faceless написав: Всі оці диспути "а як би то ще інакше реалізувати антилюдську планову утопічну модель" - це танці на граблях.
В принципі, да. Корінець мабуть саме в цьому. Що коли намагаються зшити окремі елементи за умов відсутності хоча б одного життєважливого для існування даної системи фактору-елемннту, то це лише за рахунок антилюдського примусу, приниження і т.д.
Але сміло ціпляють вивіску - "соціалістична". Та ж сама Матриця --- обман.
ЛАД написав:Ну и в Союзе лет 50 плановая экономика более-менее неплохо работала.
а ещё хрен стоял целую ночь и бабы были моложе. Откуда тогда брались вечные дефициты? почему советский магнитофон попадал в ремонт уже через месяц и не часто оттуда возвращался? почему примитивный салат "оливье" делали только на праздники?
Тому що дорого , не кожна сім'я могла собі купити 500г докторской , банку венгерского горошка Глобус (советский то только свиньям) и нормальній майонез или заправить сметаной и специями которіе были не только лишь у всех Большинство были бедными и в гастрономах если шо то есть то очереди , сначала в отдел потов в кассу, если есть деньги Я в общежитии жил с рождения , інколи в селі у діда з бабою , на закате СРСР дали квартиру после 16 лет стояния в очереди , маме.
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 04 січ, 2025 18:23, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:............ Взагалі без елементів планування нічого й не існує, як і економік взагалі без державного впливу- це теоретична абстракція.
Необходимую степень жёсткости планирования можно обсуждать. При этом она зависит как от потребностей общества, так и от возможностей планирования, которые, в частности, сегодня зависят от совершенствования экономических моделей, вычислительных мощностей и, возможно, развития ИИ.
"Аналогічні спроби" - наприклад Венесуела. Ліві прийшли до влади, націоналізували все що можна, і все що можна в надзвичайно багатій країні розвалилося. Жодного прецеденту успішного (тобто ефективного) функціонування планової економіки немає. Все звалюється в системні дисбаланси, дефіцит, зубожіння населення і глибокі кризи. Всі оці диспути "а як би то ще інакше реалізувати антилюдську планову утопічну модель" - це танці на граблях.
Не очень знаком с сегодняшней экономической системой Венесуэлы. Национализация и планирование вообще-то разные вещи. Не знаю, есть ли в Венесуэле планирование. И если есть, то насколько квалифицировано им занимаются. Можно так "спланировать", что уж лучше без плана.
Faceless написав:............ Взагалі без елементів планування нічого й не існує, як і економік взагалі без державного впливу- це теоретична абстракція.
Необходимую степень жёсткости планирования можно обсуждать. При этом она зависит как от потребностей общества, так и от возможностей планирования, которые, в частности, сегодня зависят от совершенствования экономических моделей, вычислительных мощностей и, возможно, развития ИИ.
"Аналогічні спроби" - наприклад Венесуела. Ліві прийшли до влади, націоналізували все що можна, і все що можна в надзвичайно багатій країні розвалилося. Жодного прецеденту успішного (тобто ефективного) функціонування планової економіки немає. Все звалюється в системні дисбаланси, дефіцит, зубожіння населення і глибокі кризи. Всі оці диспути "а як би то ще інакше реалізувати антилюдську планову утопічну модель" - це танці на граблях.
Не очень знаком с сегодняшней экономической системой Венесуэлы. Национализация и планирование вообще-то разные вещи. Не знаю, есть ли в Венесуэле планирование. И если есть, то насколько квалифицировано им занимаются. Можно так "спланировать", что уж лучше без плана.
Питання не про "жорсткість" планування, а про загальні принципи і інструменти. Питання не в "якості" планування і технологічних можливостях це робити, питання в принципах побудові моделі, які ніякі алгоритми планування не змінять. Націоналізація- це базова, "краєугольна цегла" побудови планової економіки. Планова економіка- це заміна конкуренції і індивідуальної ініціативи на державну монополію, заміна ринкових механізмів ціноутворення на централізоване визначення цін, фактично ліквідація економічних свобод. Це можливо тільки за ліквідації чи дуже сильного обмеження приватної власності на капітал. Думка, що цю в корні деструктивну модель можна покращити просто озброївши чиновника кращими інструментами аналізу і планування в корні хибна, бо хибний сам принцип того, що право на визначення потреби кожної окремої людини і їх задоволення ви в людини забираєте, намагаєтеся стерти особистість, стандартизувати її і позбавити права вибору.