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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11678116791168011681>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 73
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
20
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
9
Виснаження однієї зі сторін
15%
11
Ізраїльський варіант
4%
3
Інший варіант
11%
8
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 18:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

tester7336 написав:
  Faceless написав:Всі оці диспути "а як би то ще інакше реалізувати антилюдську планову утопічну модель" - це танці на граблях.


хотелось бы узнать что понимается под выражением "античеловеческая"
Тут малось на увазі "та, що протирічить людській природі"
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 18:35

  Vadim_ написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Ну и в Союзе лет 50 плановая экономика более-менее неплохо работала.
а ещё хрен стоял целую ночь и бабы были моложе. Откуда тогда брались вечные дефициты? почему советский магнитофон попадал в ремонт уже через месяц и не часто оттуда возвращался? почему примитивный салат "оливье" делали только на праздники?

Тому що дорого , не кожна сім'я могла собі купити 500г докторской , банку венгерского горошка Глобус (советский то только свиньям) и нормальній майонез или заправить сметаной и специями которіе были не только лишь у всех
Большинство были бедными и в гастрономах если шо то есть то очереди , сначала в отдел потов в кассу, если есть деньги
Я в общежитии жил с рождения , інколи в селі у діда з бабою , на закате СРСР дали квартиру после 16 лет стояния в очереди , маме.

Ну не надо так уж.
В конце 80-х у меня зарплата была не такая уж высокая по тем временам - около 200 руб. И когда жена ушла в декрет после рождения дочки и сидела дома, моей зарплаты хватало на четверых (у неё ещё был сын от предыдущего брака, алименты она откладывала ему на сберкнижку). Не голодали. И на докторскую колбасу хватало, и на молоко со сметаной тоже. Насчёт советского горошка, честно, не помню. Другое дело, что совсем уж под завязку Союза приходилось вставать в 5 утра, что бы в полшестого успеть занять очередь за молоком и усперь его взять до работы и вообще успеть взять. Но это уж, действительно, в самом конце.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 18:42

  Faceless написав:Думка, що цю в корні деструктивну модель можна покращити просто озброївши чиновника кращими інструментами аналізу і планування в корні хибна, бо хибний сам принцип того, що право на визначення потреби кожної окремої людини і їх задоволення ви в людини забираєте, намагаєтеся стерти особистість, стандартизувати її і позбавити права вибору.


вам просто кажется что это вы определяете свои потребности.
а в действительности вы потребляете то что запланировали совершенно другие люди.
взять например смартфоны. вы купите то что вам предложили в магазине. а все это было запланировано несколькими годами ранее владельцами корпораций.
то что это сделало не государство а корпорация для вас как потребителя роли не играет - вы потребляете чей то план. просто выбираете вам подходит плановый самсунг, сяоми или айфон.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 18:44

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:............
Не знаю, сколько "газової генерації було під'єднано", но точно знаю, что в Харькове "бех опалення" осталась только часть города и очень ненадолго.

Откуда (вспоминая недавний спор про молоко)?..

Что "откуда"?
В отличие от вас я живу в Харькове. И знакомые у меня есть в разных районах.

>>> Что "откуда"?
Вы правильно угадали очевидный вопрос :lol:

>>> И знакомые у меня есть в разных районах.
Вот прямо 84 знакомых? -- вот прямо во всех 84х зонах? :wink:
(ладно -- часть из них работают только на больницы/садики/...)
https://2day.kh.ua/ru/kharkow/bolee-30- ... neratorakh
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 04 січ, 2025 18:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 18:44

  Faceless написав:
tester7336 написав:
  Faceless написав:Всі оці диспути "а як би то ще інакше реалізувати антилюдську планову утопічну модель" - це танці на граблях.


хотелось бы узнать что понимается под выражением "античеловеческая"
Тут малось на увазі "та, що протирічить людській природі"


и в чем планирование противоречит человеческой природе?
вы с своей жизни ничего не планируете?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 18:47

  Faceless написав:
При этом Планова економіка- це заміна конкуренції і індивідуальної ініціативи на державну монополію, заміна ринкових механізмів ціноутворення на централізоване визначення
в середині великих корпорацій так і зроблено. Нема конкуренції між виробниками запчастин до виробу і нема ринкового механізму визначення ціни окремої запчастини.
А така машина як наприклад самсунг по ввп вшатує багато які держави. ) в чому принципова різниця між державною монополією і монополією в середині корпорації? Гляньте документальне кіно американська фабрика.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 18:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:просто выбираете вам подходит плановый самсунг, сяоми или айфон.

Це і є основною сильною стороною ринку: вибирають кращий план, а погані планувальники залишаються на узбіччі, як Нокія.
Якщо вже річ зайшла про мобільний зв'язок, то при чисто капіталістичному ринку маленьке село в Карпатах залишиться без зв'язку, бо будувати Базову станцію для 10 абонентів не вигідно. Саме в таких випадках має прийти держава і забезпечити там зв'язок...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 04 січ, 2025 18:49, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 18:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

tester7336 написав:
  Faceless написав:Думка, що цю в корні деструктивну модель можна покращити просто озброївши чиновника кращими інструментами аналізу і планування в корні хибна, бо хибний сам принцип того, що право на визначення потреби кожної окремої людини і їх задоволення ви в людини забираєте, намагаєтеся стерти особистість, стандартизувати її і позбавити права вибору.


вам просто кажется что это вы определяете свои потребности.
а в действительности вы потребляете то что запланировали совершенно другие люди.
взять например смартфоны. вы купите то что вам предложили в магазине. а все это было запланировано несколькими годами ранее владельцами корпораций.
то что это сделало не государство а корпорация для вас как потребителя роли не играет - вы потребляете чей то план. просто выбираете вам подходит плановый самсунг, сяоми или айфон.
Це вже демагогія щодо того, як виникає попит. Людина істота значною частиною ірраціональна. А можливість впливати на попит (потреби) інших через створення нових товарів, послуг, моди, звичок, цінностей - це все теж складові економічних свобод, свободи вибору, конкуренції. А не чиновничка, що десь рахує кількість шариків для підшипників на душу населення.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 18:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  Faceless написав:
При этом Планова економіка- це заміна конкуренції і індивідуальної ініціативи на державну монополію, заміна ринкових механізмів ціноутворення на централізоване визначення
в середині великих корпорацій так і зроблено. Нема конкуренції між виробниками запчастин до виробу і нема ринкового механізму визначення ціни окремої запчастини.
А така машина як наприклад самсунг по ввп вшатує багато які держави. ) в чому принципова різниця між державною монополією і монополією в середині корпорації? Гляньте документальне кіно американська фабрика.
По-перше, навіть всередині великих корпорацій існує конкуренція. По-друге, як у співробітника корпорації у вас є вибір, працювати там, чи в іншій, чи на себе, а як у громадянина держави, що запровадила планову економічну систему- у вас ніякого вибору нема
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 18:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

tester7336 написав:
  Faceless написав:
tester7336 написав:[quote="5806837:Faceless"]
Всі оці диспути "а як би то ще інакше реалізувати антилюдську планову утопічну модель" - це танці на граблях.


хотелось бы узнать что понимается под выражением "античеловеческая"
Тут малось на увазі "та, що протирічить людській природі"


и в чем планирование противоречит человеческой природе?
вы с своей жизни ничего не планируете?[/quote]Читайте не окремі відірвані від контексту слова, і можливо зможете зрозуміти сенс. В іншому разі я вам не зможу допомогти. Там не слово "планування" обговорюється, уявіть собі
Faceless
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