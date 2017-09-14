ЛАД написав:Ну и в Союзе лет 50 плановая экономика более-менее неплохо работала.
а ещё хрен стоял целую ночь и бабы были моложе. Откуда тогда брались вечные дефициты? почему советский магнитофон попадал в ремонт уже через месяц и не часто оттуда возвращался? почему примитивный салат "оливье" делали только на праздники?
Тому що дорого , не кожна сім'я могла собі купити 500г докторской , банку венгерского горошка Глобус (советский то только свиньям) и нормальній майонез или заправить сметаной и специями которіе были не только лишь у всех Большинство были бедными и в гастрономах если шо то есть то очереди , сначала в отдел потов в кассу, если есть деньги Я в общежитии жил с рождения , інколи в селі у діда з бабою , на закате СРСР дали квартиру после 16 лет стояния в очереди , маме.
Ну не надо так уж. В конце 80-х у меня зарплата была не такая уж высокая по тем временам - около 200 руб. И когда жена ушла в декрет после рождения дочки и сидела дома, моей зарплаты хватало на четверых (у неё ещё был сын от предыдущего брака, алименты она откладывала ему на сберкнижку). Не голодали. И на докторскую колбасу хватало, и на молоко со сметаной тоже. Насчёт советского горошка, честно, не помню. Другое дело, что совсем уж под завязку Союза приходилось вставать в 5 утра, что бы в полшестого успеть занять очередь за молоком и усперь его взять до работы и вообще успеть взять. Но это уж, действительно, в самом конце.
Faceless написав:Думка, що цю в корні деструктивну модель можна покращити просто озброївши чиновника кращими інструментами аналізу і планування в корні хибна, бо хибний сам принцип того, що право на визначення потреби кожної окремої людини і їх задоволення ви в людини забираєте, намагаєтеся стерти особистість, стандартизувати її і позбавити права вибору.
вам просто кажется что это вы определяете свои потребности. а в действительности вы потребляете то что запланировали совершенно другие люди. взять например смартфоны. вы купите то что вам предложили в магазине. а все это было запланировано несколькими годами ранее владельцами корпораций. то что это сделало не государство а корпорация для вас как потребителя роли не играет - вы потребляете чей то план. просто выбираете вам подходит плановый самсунг, сяоми или айфон.
Faceless написав: При этом Планова економіка- це заміна конкуренції і індивідуальної ініціативи на державну монополію, заміна ринкових механізмів ціноутворення на централізоване визначення
в середині великих корпорацій так і зроблено. Нема конкуренції між виробниками запчастин до виробу і нема ринкового механізму визначення ціни окремої запчастини. А така машина як наприклад самсунг по ввп вшатує багато які держави. ) в чому принципова різниця між державною монополією і монополією в середині корпорації? Гляньте документальне кіно американська фабрика.
tester7336 написав:просто выбираете вам подходит плановый самсунг, сяоми или айфон.
Це і є основною сильною стороною ринку: вибирають кращий план, а погані планувальники залишаються на узбіччі, як Нокія. Якщо вже річ зайшла про мобільний зв'язок, то при чисто капіталістичному ринку маленьке село в Карпатах залишиться без зв'язку, бо будувати Базову станцію для 10 абонентів не вигідно. Саме в таких випадках має прийти держава і забезпечити там зв'язок...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 04 січ, 2025 18:49, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Думка, що цю в корні деструктивну модель можна покращити просто озброївши чиновника кращими інструментами аналізу і планування в корні хибна, бо хибний сам принцип того, що право на визначення потреби кожної окремої людини і їх задоволення ви в людини забираєте, намагаєтеся стерти особистість, стандартизувати її і позбавити права вибору.
вам просто кажется что это вы определяете свои потребности. а в действительности вы потребляете то что запланировали совершенно другие люди. взять например смартфоны. вы купите то что вам предложили в магазине. а все это было запланировано несколькими годами ранее владельцами корпораций. то что это сделало не государство а корпорация для вас как потребителя роли не играет - вы потребляете чей то план. просто выбираете вам подходит плановый самсунг, сяоми или айфон.
Це вже демагогія щодо того, як виникає попит. Людина істота значною частиною ірраціональна. А можливість впливати на попит (потреби) інших через створення нових товарів, послуг, моди, звичок, цінностей - це все теж складові економічних свобод, свободи вибору, конкуренції. А не чиновничка, що десь рахує кількість шариків для підшипників на душу населення.
Faceless написав: При этом Планова економіка- це заміна конкуренції і індивідуальної ініціативи на державну монополію, заміна ринкових механізмів ціноутворення на централізоване визначення
в середині великих корпорацій так і зроблено. Нема конкуренції між виробниками запчастин до виробу і нема ринкового механізму визначення ціни окремої запчастини. А така машина як наприклад самсунг по ввп вшатує багато які держави. ) в чому принципова різниця між державною монополією і монополією в середині корпорації? Гляньте документальне кіно американська фабрика.
По-перше, навіть всередині великих корпорацій існує конкуренція. По-друге, як у співробітника корпорації у вас є вибір, працювати там, чи в іншій, чи на себе, а як у громадянина держави, що запровадила планову економічну систему- у вас ніякого вибору нема
tester7336 написав:[quote="5806837:Faceless"] Всі оці диспути "а як би то ще інакше реалізувати антилюдську планову утопічну модель" - це танці на граблях.
хотелось бы узнать что понимается под выражением "античеловеческая"
Тут малось на увазі "та, що протирічить людській природі"
и в чем планирование противоречит человеческой природе? вы с своей жизни ничего не планируете?[/quote]Читайте не окремі відірвані від контексту слова, і можливо зможете зрозуміти сенс. В іншому разі я вам не зможу допомогти. Там не слово "планування" обговорюється, уявіть собі