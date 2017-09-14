tester7336 написав:просто выбираете вам подходит плановый самсунг, сяоми или айфон.
Це і є основною сильною стороною ринку: вибирають кращий план, а погані планувальники залишаються на узбіччі, як Нокія. Якщо вже річ зайшла про мобільний зв'язок, то при чисто капіталістичному ринку маленьке село в Карпатах залишиться без зв'язку, бо будувати Базову станцію для 10 абонентів не вигідно. Саме в таких випадках має прийти держава і забезпечити там зв'язок...
вы не поняли. вы потребляете не то что вам вздумалось а то что кто то запланировал и предложил вам. так само как и в советах - кто то запланировал что будет волга, жигуль и москвич а вы уже выбирайте. суть не меняется - простой обыватель это потребитель чьих то планов. а сейчас через рекламу еще и навяжут чьи то планы которые тебе и нафик не нужны.
Faceless написав:Думка, що цю в корні деструктивну модель можна покращити просто озброївши чиновника кращими інструментами аналізу і планування в корні хибна, бо хибний сам принцип того, що право на визначення потреби кожної окремої людини і їх задоволення ви в людини забираєте, намагаєтеся стерти особистість, стандартизувати її і позбавити права вибору.
вам просто кажется что это вы определяете свои потребности. а в действительности вы потребляете то что запланировали совершенно другие люди. взять например смартфоны. вы купите то что вам предложили в магазине. а все это было запланировано несколькими годами ранее владельцами корпораций. то что это сделало не государство а корпорация для вас как потребителя роли не играет - вы потребляете чей то план. просто выбираете вам подходит плановый самсунг, сяоми или айфон.
Це вже демагогія щодо того, як виникає попит. Людина істота значною частиною ірраціональна. А можливість впливати на попит (потреби) інших через створення нових товарів, послуг, моди, звичок, цінностей - це все теж складові економічних свобод, свободи вибору, конкуренції. А не чиновничка, що десь рахує кількість шариків для підшипників на душу населення.
так а чем тогда отличается чиновник от той корпорации что тоже что то запланировала и мне навязала? я свободен только в рамках выбора между их планов а не то что мне нужно.
Faceless написав:........ Питання не про "жорсткість" планування, а про загальні принципи і інструменти. Питання не в "якості" планування і технологічних можливостях це робити, питання в принципах побудові моделі, які ніякі алгоритми планування не змінять. Націоналізація- це базова, "краєугольна цегла" побудови планової економіки. Планова економіка- це заміна конкуренції і індивідуальної ініціативи на державну монополію, заміна ринкових механізмів ціноутворення на централізоване визначення цін, фактично ліквідація економічних свобод. Це можливо тільки за ліквідації чи дуже сильного обмеження приватної власності на капітал. Думка, що цю в корні деструктивну модель можна покращити просто озброївши чиновника кращими інструментами аналізу і планування в корні хибна, бо хибний сам принцип того, що право на визначення потреби кожної окремої людини і їх задоволення ви в людини забираєте, намагаєтеся стерти особистість, стандартизувати її і позбавити права вибору.
Всё, что вы написали, как раз зависит от жёсткости планирования. И методов. Может быть директивное планирование, а может быть планирование с использованием экономических стимулов. Второе применяется всеми странами - налоги, таможенные пошлины и т.д. Всё это в какой-то степени элементы планирования. Возможно и сочетание этих методов. Безудержные потребности людей так или иначе придётся ограничивать и на Западе это уже понимают ("зелёные"), хотя пока не очень реализуется на практике. Никто не требует "стандартизувати і позбавити права вибору", но и "жрать в 3 горла" не правильно. Откуда вы взяли, что планирование экономики "протирічить людській природі", не понятно. Отсутствие планирования экономики не имеет никакого отношения к "основным правам человека и гражданина". Живя в многоэтажном доме, вы вряд ли будете рассматривать ограничение возможности кричать или врубать музыку на полную мощность после 23 часов как противоречащее "людській природі".
Faceless написав:...... Читайте не окремі відірвані від контексту слова, і можливо зможете зрозуміти сенс. В іншому разі я вам не зможу допомогти. Там не слово "планування" обговорюється, уявіть собі
А яке? Кстати, в Польше при социализме тоже была плановая экономика, но при этом существовал и частный сектор. И в СССР тоже, не помню до какого года, разрешались мелкие частники - сапожники, стекольщики, портные и т.п. - "кустари".
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 04 січ, 2025 19:43, всього редагувалось 2 разів.
Справочная информация -- о количестве котельных в городе...
Зачем? Кому нужна такая "справочная информация"? Есть котельные, рассчитанные на один или несколько домов, есть ТЭЦ, которые дают тепло на полгорода. Так что инфа о "количестве котельных в городе" это ни о чём.
tester7336 написав:Banderlog а теперь давайте по другому. почему мы начали контрнаступление которое было обречено на провал? это ИИ тупой который не просчитал или все было просчитано но специально отправили на убой что бы раша не почувствовала что проигрывает конвенционное противостояние?
Очень умного ИИ пока что нет. Не уверен, что к расчётам контрнаступления ИИ вообще привлекался. Не уверен, что контрнаступление в 2023 было обречено на провал. Возможно, при другом планировании и управлении оно могло быть и удачным. А ломиться в лоб на сильные минные поля... Так себе идея. Между прочим, так же, как и путинская СВО 2022. При более серьёзном планировании и организации результаты могли бы быть гораздо тяжелее для нас. Мы можем радоваться, что Герасимов оказался не таким гениальным полководцем, как отзывался о нём Залужный. Или Путин помешал ему проявить свои таланты. «Миром правит не тайная ложа, а явная лажа».
або "Миром правит не Великая ложа, а большая лажа"