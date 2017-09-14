Кожне фото, кожне відео з мобільного телефону чи будь-яка інформація, навіть найнезначніша, може допомогти притягнути до відповідальності осіб, причетних до скоєних злочинів.
до воєнних злочинів належать, наприклад, такі:
страти або знущання військових (взяття в заручники, катування, зґвалтування або інше застосування сили) по відношенню до цивільного населення або військовополонених, масштабне мародерство або знищення майна,
Міжнародний кримінальний суд (МКС) відкрив англомовний портал за адресою icc-cpi.int . Там же можна надати інформацію про воєнні злочини у зв'язку з нинішнім конфліктом
Не молчите, пишите, высылайте фото
и помните
Воєнні злочини охоплюють дії, які порушують міжнародне гуманітарне право (зокрема, Женевські конвенції) під час збройних конфліктів. Вони можуть бути спрямовані як проти населення чи військових ворога, так і проти власного населення або нейтральних сторін
Бетон написав:Кожне фото, кожне відео з мобільного телефону чи будь-яка інформація, навіть найнезначніша, може допомогти притягнути до відповідальності осіб, причетних до скоєних злочинів.
до воєнних злочинів належать, наприклад, такі:
страти або знущання військових (взяття в заручники, катування, зґвалтування або інше застосування сили) по відношенню до цивільного населення або військовополонених, масштабне мародерство або знищення майна,
Міжнародний кримінальний суд (МКС) відкрив англомовний портал за адресою icc-cpi.int . Там же можна надати інформацію про воєнні злочини у зв'язку з нинішнім конфліктом
Не молчите, пишите, высылайте фото
и помните
Воєнні злочини охоплюють дії, які порушують міжнародне гуманітарне право (зокрема, Женевські конвенції) під час збройних конфліктів. Вони можуть бути спрямовані як проти населення чи військових ворога, так і проти власного населення або нейтральних сторін
а можно ссылки на законодательные акты с которых взят этот пересказ?
Бетон написав:Кожне фото, кожне відео з мобільного телефону чи будь-яка інформація, навіть найнезначніша, може допомогти притягнути до відповідальності осіб, причетних до скоєних злочинів.
до воєнних злочинів належать, наприклад, такі:
страти або знущання військових (взяття в заручники, катування, зґвалтування або інше застосування сили) по відношенню до цивільного населення або військовополонених, масштабне мародерство або знищення майна,
Міжнародний кримінальний суд (МКС) відкрив англомовний портал за адресою icc-cpi.int . Там же можна надати інформацію про воєнні злочини у зв'язку з нинішнім конфліктом
Не молчите, пишите, высылайте фото
и помните
Воєнні злочини охоплюють дії, які порушують міжнародне гуманітарне право (зокрема, Женевські конвенції) під час збройних конфліктів. Вони можуть бути спрямовані як проти населення чи військових ворога, так і проти власного населення або нейтральних сторін
а можно ссылки на законодательные акты с которых взят этот пересказ?
Женевські конвенції 1949 року та їх додаткові протоколи: Забороняють навмисне вбивство, тортури, жорстоке поводження, взяття заручників, нелюдське ставлення до військовополонених та цивільного населення. Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС): Визначає перелік воєнних злочинів, таких як навмисні напади на цивільне населення, використання забороненої зброї, руйнування культурних цінностей, примусова депортація. Відносно власного населення Воєнні злочини також можуть включати дії проти власного населення, якщо це пов'язано з воєнними діями. Наприклад:
Використання цивільного населення як "живого щита". Примусова мобілізація цивільних осіб без їхньої згоди. Репресії або переслідування громадян у зоні конфлікту. Детальні положення щодо класифікації воєнних злочинів містяться в Римському статуті МКС та інших міжнародних актах. Для аналізу таких злочинів важливим є контекст і конкретні дії сторін конфлікту.
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 04 січ, 2025 20:15, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Ну не надо так уж. В конце 80-х у меня зарплата была не такая уж высокая по тем временам - около 200 руб. И когда жена ушла в декрет после рождения дочки и сидела дома, моей зарплаты хватало на четверых (у неё ещё был сын от предыдущего брака, алименты она откладывала ему на сберкнижку). Не голодали. И на докторскую колбасу хватало, и на молоко со сметаной тоже. Насчёт советского горошка, честно, не помню. Другое дело, что совсем уж под завязку Союза приходилось вставать в 5 утра, что бы в полшестого успеть занять очередь за молоком и усперь его взять до работы и вообще успеть взять. Но это уж, действительно, в самом конце.
Слава Богу шо хоть это помните ,Вы из какого села/города?
тестер, якщо ти тцкашник і займаєшся знущанням над цивільними, сподіваючись на вседозволенность і узурпацію, а також зброю в руках, я тобі обіцяю, що тебе покарають. жорстоко покарають. звісно по закону. будете довічно сидіти
Бетон написав:тестер, якщо ти тцкашник і займаєшся знущанням над цивільними, сподіваючись на вседозволенность і узурпацію, а також зброю в руках, я тобі обіцяю, що тебе покарають. жорстоко покарають. звісно по закону. будете довічно сидіти
Мы этого тестера в дулю скрутим и отправим новой почтой холяве на обнюхивание.
Бетон написав:тестер, якщо ти тцкашник і займаєшся знущанням над цивільними, сподіваючись на вседозволенность і узурпацію, а також зброю в руках, я тобі обіцяю, що тебе покарають. жорстоко покарають. звісно по закону. будете довічно сидіти
Мы этого тестера в дулю скрутим.
у меня надежда только: 1. американцы, которые скрутят в бараний рог ворюг и проходимцев из кривбаса. в некотором роде в рог скрутят кривой рог 1.1. американский аудит. 2. МКС. я надеюсь всех этих насильников в балаклавах с оружием жестоко накажут
ЛАД написав:Ну не надо так уж. В конце 80-х у меня зарплата была не такая уж высокая по тем временам - около 200 руб. И когда жена ушла в декрет после рождения дочки и сидела дома, моей зарплаты хватало на четверых (у неё ещё был сын от предыдущего брака, алименты она откладывала ему на сберкнижку). Не голодали. И на докторскую колбасу хватало, и на молоко со сметаной тоже. Насчёт советского горошка, честно, не помню. Другое дело, что совсем уж под завязку Союза приходилось вставать в 5 утра, что бы в полшестого успеть занять очередь за молоком и усперь его взять до работы и вообще успеть взять. Но это уж, действительно, в самом конце.
Слава Богу шо хоть это помните ,Вы из какого села/города?