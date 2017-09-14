Додано: Суб 04 січ, 2025 20:48

КМУ подрезал льготы.Зміни до Порядку надання пільг громадянамЗ 1 січня 2025 року набули чинності зміни до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї.Кабінет Міністрів України опублікував постанову №1553, що містить зміни, 31 грудня 2024 року.Відтепер для отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг встановлена додаткова умова: середньомісячний сукупний дохід сім'ї на одну особу за попередні шість місяців не повинен перевищувати 4240 гривень, що є розміром доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.Зміни почнуть застосовуватися з 1 січня 2025 року для громадян, які вперше звертаються за пільгами, а після закінчення опалювального сезону 2024/2025 року - для осіб, які отримували пільги до 31 грудня 2024 року.До категорій осіб, які підпадають під нові вимоги щодо доходу, входять реабілітовані особи, які стали інвалідами через репресії або є пенсіонерами згідно Закону "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років".Це також стосується осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема категорій 1 і 2, членів сімей померлих ліквідаторів та інших осіб, які перебувають під дією Закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".Зміни також стосуються звільнених з військової служби осіб, які стали інвалідами під час служби, а також членів сімей померлих військовослужбовців відповідно до Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Державної служби спеціального зв'язку та їх вдови або вдівці враховуються відповідно до Закону "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та інших осіб".Жертви нацистських переслідувань також підпадають під нові вимоги згідно Закону "Про жертви нацистських переслідувань". Окремі зміни стосуються депортованих осіб пенсійного віку або з інвалідністю згідно до Закону "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою".