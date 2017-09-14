Faceless написав:........ Питання не про "жорсткість" планування, а про загальні принципи і інструменти. Питання не в "якості" планування і технологічних можливостях це робити, питання в принципах побудові моделі, які ніякі алгоритми планування не змінять. Націоналізація- це базова, "краєугольна цегла" побудови планової економіки. Планова економіка- це заміна конкуренції і індивідуальної ініціативи на державну монополію, заміна ринкових механізмів ціноутворення на централізоване визначення цін, фактично ліквідація економічних свобод. Це можливо тільки за ліквідації чи дуже сильного обмеження приватної власності на капітал. Думка, що цю в корні деструктивну модель можна покращити просто озброївши чиновника кращими інструментами аналізу і планування в корні хибна, бо хибний сам принцип того, що право на визначення потреби кожної окремої людини і їх задоволення ви в людини забираєте, намагаєтеся стерти особистість, стандартизувати її і позбавити права вибору.
Всё, что вы написали, как раз зависит от жёсткости планирования. И методов. Может быть директивное планирование, а может быть планирование с использованием экономических стимулов. Второе применяется всеми странами - налоги, таможенные пошлины и т.д. Всё это в какой-то степени элементы планирования. Возможно и сочетание этих методов. Безудержные потребности людей так или иначе придётся ограничивать и на Западе это уже понимают ("зелёные"), хотя пока не очень реализуется на практике. Никто не требует "стандартизувати і позбавити права вибору", но и "жрать в 3 горла" не правильно. Откуда вы взяли, что планирование экономики "протирічить людській природі", не понятно. Отсутствие планирования экономики не имеет никакого отношения к "основным правам человека и гражданина". Живя в многоэтажном доме, вы вряд ли будете рассматривать ограничение возможности кричать или врубать музыку на полную мощность после 23 часов как противоречащее "людській природі".
Не планування чогось як таке обговорюється і не інструменти державного регулювання, а те, що називається "планова модель економіки", або також називають "командна модель". У цієї моделі є базові принципи, про які я писав вище, і саме через них не можна сюди підгрібати інструменти держ втручання в ринкові відносини. Бо у випадку планової (командної) системи нема тих ринкових відносин. Саме така модель - відсутність права власності на капітал, економічних свобод, конкуренції. Про це я теж писав вище, не бачу сенсу повторювати. Це і є намагання стандартизувати людину і за неї вирішувати, як мають задовольнятися її потреби. Саме це, а не якесь абстрактне планування, є противним людській природі.
Faceless написав:...... Читайте не окремі відірвані від контексту слова, і можливо зможете зрозуміти сенс. В іншому разі я вам не зможу допомогти. Там не слово "планування" обговорюється, уявіть собі
А яке? Кстати, в Польше при социализме тоже была плановая экономика, но при этом существовал и частный сектор. И в СССР тоже, не помню до какого года, разрешались мелкие частники - сапожники, стекольщики, портные и т.п. - "кустари".
І які вони були щасливі позбутися тої моделі- це ні про що не каже? Ота подачка для дрібного підприємництва не міняє принципи побудови моделі, а є лиш ознакою її нежиттєздатності, поступового послаблення тих принципів, як процесу загибелі тої економічної системи
Бетон написав:Кожне фото, кожне відео з мобільного телефону чи будь-яка інформація, навіть найнезначніша, може допомогти притягнути до відповідальності осіб, причетних до скоєних злочинів.
до воєнних злочинів належать, наприклад, такі:
страти або знущання військових (взяття в заручники, катування, зґвалтування або інше застосування сили) по відношенню до цивільного населення або військовополонених, масштабне мародерство або знищення майна,
Міжнародний кримінальний суд (МКС) відкрив англомовний портал за адресою icc-cpi.int . Там же можна надати інформацію про воєнні злочини у зв'язку з нинішнім конфліктом
Не молчите, пишите, высылайте фото
и помните
Воєнні злочини охоплюють дії, які порушують міжнародне гуманітарне право (зокрема, Женевські конвенції) під час збройних конфліктів. Вони можуть бути спрямовані як проти населення чи військових ворога, так і проти власного населення або нейтральних сторін
а можно ссылки на законодательные акты с которых взят этот пересказ?
Женевські конвенції 1949 року та їх додаткові протоколи: Забороняють навмисне вбивство, тортури, жорстоке поводження, взяття заручників, нелюдське ставлення до військовополонених та цивільного населення. Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС): Визначає перелік воєнних злочинів, таких як навмисні напади на цивільне населення, використання забороненої зброї, руйнування культурних цінностей, примусова депортація. Відносно власного населення Воєнні злочини також можуть включати дії проти власного населення, якщо це пов'язано з воєнними діями. Наприклад:
Використання цивільного населення як "живого щита". Примусова мобілізація цивільних осіб без їхньої згоди. Репресії або переслідування громадян у зоні конфлікту. Детальні положення щодо класифікації воєнних злочинів містяться в Римському статуті МКС та інших міжнародних актах. Для аналізу таких злочинів важливим є контекст і конкретні дії сторін конфлікту.
то что вы накидали кучу ссылок на тома текста это конечно хорошо но как бы не то. я спрашивал конкретные отсылки к конкретным статьям по каждому вашему тексту выделенному жирным
типа указали - "проти населення чи військових ворога, так і проти власного населення" и тут же отсылка - закон такой то (конвенция или что еще) статья такая то пункт такой то абзац такой то.
_hunter написав:Справочная информация -- о количестве котельных в городе. -- настолько же очевидно, что и "откуда"...
Есть котельные, рассчитанные на один или несколько домов, есть ТЭЦ, которые дают тепло на полгорода. Так что инфа о "количестве котельных в городе" это ни о чём.
Согласен.
Оккупанты уничтожили все теплоэлектроцентрали, которые обслуживали Харьков, обеспечивая горожан теплом и энергией. Поэтому на зиму в город будут завозиться мобильные котельные.
Об этом сообщил Денис Шмыгаль во время пресс-конференции в Киеве во вторник, 10 сентября.
Значит знакомых нужно еще больше -- на каждую мобильную котельную
прочитав, декілька ваших повідомлень - так й не зрозумів, що ви хотіли сказати. в мене немає знайомих в кожному районі Харкова, але якби десь не було опалення - це було б відомо.
те, що в нас зараз перебільшують втрати, - напевне має сенс. й ще дам підказку - ТЕЦ виробляє й світло, й теплу воду. так от, обладнання для генерації еенергії дійсно відновити складно. а от котли для нагріву води - значно простіше. знаю ТЕЦ, де еенергію давно не виробляють, а теплом досі забезпечують.
Бетон написав:у меня надежда только: 1. американцы, которые скрутят в бараний рог ворюг и проходимцев из кривбаса. в некотором роде в рог скрутят кривой рог 1.1. американский аудит. 2. МКС. я надеюсь всех этих насильников в балаклавах с оружием жестоко накажут
А теперь вишенка на торте. 1-Выбирает народ лидера, радуясь что скинули ненавистного своим армовиром пороха. 2-Радуется и крутит дули москалям- вы рабы, у вас тиран хуйло,мы вольные люди,захотели-клоуна выбрать-выбрали, не понравится-выберем вообще свинопаса или пидараса (всеобщее ликование) 3-народ молит бога, что бы государство за океаном спасло их от ими же выбранного лидера Резюме:"Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!" (с)
Зміни до Порядку надання пільг громадянам З 1 січня 2025 року набули чинності зміни до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї.
Кабінет Міністрів України опублікував постанову №1553, що містить зміни, 31 грудня 2024 року.
Відтепер для отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг встановлена додаткова умова: середньомісячний сукупний дохід сім'ї на одну особу за попередні шість місяців не повинен перевищувати 4240 гривень, що є розміром доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.
Зміни почнуть застосовуватися з 1 січня 2025 року для громадян, які вперше звертаються за пільгами, а після закінчення опалювального сезону 2024/2025 року - для осіб, які отримували пільги до 31 грудня 2024 року.
До категорій осіб, які підпадають під нові вимоги щодо доходу, входять реабілітовані особи, які стали інвалідами через репресії або є пенсіонерами згідно Закону "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років".
Це також стосується осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема категорій 1 і 2, членів сімей померлих ліквідаторів та інших осіб, які перебувають під дією Закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
Зміни також стосуються звільнених з військової служби осіб, які стали інвалідами під час служби, а також членів сімей померлих військовослужбовців відповідно до Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Державної служби спеціального зв'язку та їх вдови або вдівці враховуються відповідно до Закону "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та інших осіб".
Жертви нацистських переслідувань також підпадають під нові вимоги згідно Закону "Про жертви нацистських переслідувань". Окремі зміни стосуються депортованих осіб пенсійного віку або з інвалідністю згідно до Закону "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою".
Faceless написав:Думка, що цю в корні деструктивну модель можна покращити просто озброївши чиновника кращими інструментами аналізу і планування в корні хибна, бо хибний сам принцип того, що право на визначення потреби кожної окремої людини і їх задоволення ви в людини забираєте, намагаєтеся стерти особистість, стандартизувати її і позбавити права вибору.
вам просто кажется что это вы определяете свои потребности. а в действительности вы потребляете то что запланировали совершенно другие люди. взять например смартфоны. вы купите то что вам предложили в магазине. а все это было запланировано несколькими годами ранее владельцами корпораций. то что это сделало не государство а корпорация для вас как потребителя роли не играет - вы потребляете чей то план. просто выбираете вам подходит плановый самсунг, сяоми или айфон.
я навів аж два посилання, де поясняється, як планування призводить до деградації суспільства. й наче це не так складно.
так, ви обираєте між моделями телефонів різних корпорацій, які вони запланували. але кожна корпорація планує по своєму, а не десь в одному місці хтось вирішує - apple - 1 млн шт, samsung - 2 млн шт, xiaomi - 3 млн шт. й не було б при плановій економіці й екосистеми apple та андроїд. й не факт, що були б смартфони, а не досі планували кнопкові nokia - надійні ж Джобси неможливі при плановій економіці
в межах корпорацій - планування, десь жорстке, десь гнучке. але головне, що ніхто не обмежує, й кожна людина може придумати щось нове. чохли для телефонів з чого тільки не роблять й які моделі - жодна система не спланує це. а ринок вже вирішує - оце купують, це гарна ідея, це нікому не потрібне - треба згортати. а не вирішили - штампуємо цю модель 5 років, й всім все одно що все це на складах залишається.
tester7336 написав:а с этого места пожалуйста поподробнее..
Я не фахівець , але Якщо мама/бабуся- була єврейкою , то нащадок має право бути євреєм... Але крім мам є ще тати/дідусі.... - а в неєврейських народів -національність по батьку От і виходить Людина сама може вибирати якої вона національності.
якщо мама або бабуся були эврейками і тільки 0,2% населення має право назватися євреєм? ржака. 0,2% це хто по паспорту був євреєм в 2001 році. але вони дуже інтенсивно перефарбовувалися в часи совка.
Сміх без причини - ознака дурачини.... Я ж не про те писав. 1 До спрощення виїзду в Державі залишались ВСІ і вперті і не вперті І ті хто йшов за право називати себе євреєм - на ешафоті і ті яким пофігу... 2 Як тільки виїзд спростили - в першу чергу виїхали ті хто був ПРИНЦИПОВО євреєм 3 Як тільки принципові виїхали , то не принциповим стало пофігу називати себе євреєм (по мамі) чи іншою національністю (по татові).