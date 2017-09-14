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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11682116831168411685>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 77
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
20
Компроміс із росією (територіальні поступки)
29%
22
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
9
Виснаження однієї зі сторін
14%
11
Ізраїльський варіант
4%
3
Інший варіант
12%
9
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 20:59

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:у меня надежда только:
1. американцы, которые скрутят в бараний рог ворюг и проходимцев из кривбаса. в некотором роде в рог скрутят кривой рог
1.1. американский аудит.
2. МКС. я надеюсь всех этих насильников в балаклавах с оружием жестоко накажут

А теперь вишенка на торте.
1-Выбирает народ лидера, радуясь что скинули ненавистного своим армовиром пороха.
2-Радуется и крутит дули москалям- вы рабы, у вас тиран хуйло,мы вольные люди,захотели-клоуна выбрать-выбрали, не понравится-выберем вообще свинопаса или пидараса (всеобщее ликование)
3-народ молит бога, что бы государство за океаном спасло их от ими же выбранного лидера
Резюме:"Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!" (с)

Кстати,подполковник Анатолий "Купол" Козел предсказал захват Днепра в ближайшее время.
https://focus.ua/voennye-novosti/686791-nastuplenie-rossii-kakim-gorodam-grozit-okkupaciya-novosti-ukrainy

подвійний господар мух - досить брехати.

почнемо з кінця - наведи цитати, де це підполковник каже про захоплення Дніпра в найближчий час. він каже, що це можливо, якщо НЕ БУДЕ змін. й все одно лише можливо - 50/50. захоплять Херсон - а як його будуть тримати - перекидати підкріплення через Дніпро? нагадати, чого вони його залишили?

оця цитата - "Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!" - якраз лише про руських. так, якщо буде потреба, на наступних виборах Зелю прокатять...

й питання - коли забанимо/забаранимо свідому проросійську консерву? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 21:00

  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Навіщо для таких речей - Держава?
Ви якийсь оптиміст і вважаєте, що люди добрі, не егоїсти і патріоти... Я ж виходжу із позиції, що переважна більшість людей - погані егоїсти і якщо їх не примушувати "ділитись", то бідні вимруть з голоду і ніякі благодійні фонди* не допоможуть.
* виняток можливий хіба якщо закони в державі такі, що благодійні фонди можуть допомогти оптимізувати сплату податків.
розігнати ПФ, а на зекономлені кошти зробити всім базовий дохід,
тут Бандеролог писав, що ШІ із бігдата справиться нараховувати пенсію, та робити щорічну індексацію
Розігнати пенсійний - можна...
От тільки економія на тому що розженуть 23500 працівників для 11 млн пенсіонерів - буде настільки мізерною , що пенсіонери цього не побачать...
Це десь +50 грн/місяць до пенсії....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 21:06

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Есть котельные, рассчитанные на один или несколько домов, есть ТЭЦ, которые дают тепло на полгорода. Так что инфа о "количестве котельных в городе" это ни о чём.

Согласен.
Оккупанты уничтожили все теплоэлектроцентрали, которые обслуживали Харьков, обеспечивая горожан теплом и энергией. Поэтому на зиму в город будут завозиться мобильные котельные.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль во время пресс-конференции в Киеве во вторник, 10 сентября.

Значит знакомых нужно еще больше -- на каждую мобильную котельную :wink:

прочитав, декілька ваших повідомлень - так й не зрозумів, що ви хотіли сказати. в мене немає знайомих в кожному районі Харкова, але якби десь не було опалення - це було б відомо.

те, що в нас зараз перебільшують втрати, - напевне має сенс. й ще дам підказку - ТЕЦ виробляє й світло, й теплу воду. так от, обладнання для генерації еенергії дійсно відновити складно. а от котли для нагріву води - значно простіше. знаю ТЕЦ, де еенергію давно не виробляють, а теплом досі забезпечують.

>>> але якби десь не було опалення - це було б відомо.
Это не "оно"?
Власти 28 декабря заявили, что продолжается процесс восстановления теплоснабжения в Харькове и населенных пунктах Харьковского района.

Источник: Харьковская ОВА

Детали: Без тепла в том числе и многоквартирные дома.

По состоянию на утро остаются без отопления около 85 тысяч абонентов Харькова

-- заявлений "мы все починили" после того я не встречал.

>>> знаю ТЕЦ, де еенергію давно не виробляють, а теплом досі забезпечують
забезпечують -- кого? -- в смысле какой процент города?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 21:08

  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:В першу чергу на дотримання законів, усіма в том числе "не только лишь все" ,тоесть и теми кто их принимает.
Почніть з себе - і щастя Вам посміхнеться....
Якщо Ви не порушуєте - то яка Вам різниця як ведуть себе інші ( якщо й вони ведуть себе так само як і Ви)
І таке маленьке зауваження
А скільки Ваших фундаментальних прав хто порушив?
Оповідання що кляті олігархи чи працедавці чи судді обіжрались.. - це емоція.
Саме Ваших прав
Наприклад , я взяв рахунок-фактуру у ТОВ "рога і ратиці" де Будівелик директор і засновник , сплатив, а у зазначений термін і взагалі воно каже що нічього не винен , звертайся до поліції і суду.
А чого Ви брали саме в цьому Тзов ? тим більше що бачите в ньому ознаки фіктивності? Побачили там наднизьку ціну і вирішили ризикнути?
Якщо так- то хто Вам лікар?
Якщо ні - то Тзов яке не виконує своїх обовязків перед громадянами - розориться в перших пару тижнів/місяців...
І єдині виграші для шахраїв в тому що є море ВІРУЮЧИХ в халяву. і саме ці ВІРУЮЧІ в халяву і створюють основну масу прецедентів...
А що станеться коли цих віруючих постійно будуть фінансово нагинати? скільки потрібно буде випадків щоб вони зрозуміли що не варто лізти в шахрайські схеми?
  Vadim_ написав:Звернувся , але його адвокат заніс усім грошей
Хто виграє позов?
З кого починати?
Тепер враховуючи мій попередній абзац...
Ви знаєте що той хто організовує шахрайські схеми занесе гроші судді/прокурору і виграє, тим більше що він у вас вкрав і йому є що нести... але при цьому Ви стверджуєте що замість того щоб не лізти в шахрайські схеми - треба збільшувати кількість тих, хто буде ці схеми кришувати.
І чого добєтесь?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 21:11

"Двері тюрми відкриються, а кришка труни — ні": офіцер у СЗЧ розповів про проблеми 155 ОМБр
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/686 ... ovi-detali
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 21:15

  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:У моей мамы 90+ рублей ,
не голодали ,так как дед с бабушкой подогревали каждую неделю

вибачаюсь , не коректно відповів

Ответили некорректно. Хотя у моей мамы тоже было и 70, и 90 руб., но это раньше - в 60-е и 70-е.
В конце 80-х 90+, конечно, мало. Хотя 90 на двоих не сильно отличается от 200 на четверых. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 21:17

  ЛАД написав:И когда жена ушла в декрет после рождения дочки и сидела дома, моей зарплаты хватало на четверых (у неё ещё был сын от предыдущего брака, алименты она откладывала ему на сберкнижку).
куда потом делся этот мальчик? вы же говорили сыновей у вас нет, одни дочери, он вам так и не стал сыном?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 21:19

  Faceless написав:.........
Не планування чогось як таке обговорюється і не інструменти державного регулювання, а те, що називається "планова модель економіки", або також називають "командна модель". У цієї моделі є базові принципи, про які я писав вище, і саме через них не можна сюди підгрібати інструменти держ втручання в ринкові відносини. Бо у випадку планової (командної) системи нема тих ринкових відносин. Саме така модель - відсутність права власності на капітал, економічних свобод, конкуренції. Про це я теж писав вище, не бачу сенсу повторювати. Це і є намагання стандартизувати людину і за неї вирішувати, як мають задовольнятися її потреби.
Саме це, а не якесь абстрактне планування, є противним людській природі.

Не очень понятно.
Вы хотите говорить не о планировании экономики, а о частной собственности на средства производства? Это вообще совершенно другая тема. Не имеющая отношения ни к планированию, ни к "командной модели".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 21:23

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:......
Читайте не окремі відірвані від контексту слова, і можливо зможете зрозуміти сенс. В іншому разі я вам не зможу допомогти. Там не слово "планування" обговорюється, уявіть собі
А яке?
Кстати, в Польше при социализме тоже была плановая экономика, но при этом существовал и частный сектор. И в СССР тоже, не помню до какого года, разрешались мелкие частники - сапожники, стекольщики, портные и т.п. - "кустари".
І які вони були щасливі позбутися тої моделі- це ні про що не каже?
Ота подачка для дрібного підприємництва не міняє принципи побудови моделі, а є лиш ознакою її нежиттєздатності, поступового послаблення тих принципів, як процесу загибелі тої економічної системи

Там не было "поступового послаблення".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 21:23

  detroytred написав:
  Faceless написав:
Всі оці диспути "а як би то ще інакше реалізувати антилюдську планову утопічну модель" - це танці на граблях.
В принципі, да. Корінець мабуть саме в цьому.
Що коли намагаються зшити окремі елементи за умов відсутності хоча б одного життєважливого для існування даної системи фактору-елемннту, то це лише за рахунок антилюдського примусу, приниження і т.д.
Але сміло ціпляють вивіску - "соціалістична".
Та ж сама Матриця --- обман.
Суть в іншому
Праця є різна
Є розумова ( тип психіки - гнучкий)
Є фізична ( тип психіки - заторможений)
Тобто людина з гнучкою психікою швидше змучиться виконувати однотипну фізичну працю ніж людина з менш гнучкою психікою)
З іншого боку - людина з заторможеними розумовими процесами -легше виконає фізичну праці і не буде навіть пробувати думати чи можна якось спростити саму працю.

Простий приклад
Сьогодні змушений був працювати фізично над проблемою з якою до сьогодні не стикався. Зробив 10% від загального обєму праці, після чого створив робоче місце, посадив працівника, якийте саме що робив я повільно - став робити в рази швидше.
Якщо завтра перед працівником виникне така сама задача - то він вже знає як її робити і такий як я йому не потрібен
Але якби не я - то продуктивність його праці була б в рази гіршою роками...

От і виходить
Якщо зачмирити тих хто думає - то ті хто працюють стануть НАВІТЬ для самих себе - робити менше ніж могли б робити...
Але як тільки цих працівників робити навчать -вони автоматично забувають що самі це робили гірше і відразу починають вимагати 100% прибутку який отримується від цієї праці.
От так і живемо
або важко працюємо з низькою продуктивністю- зате всі рівні і доходи по праці
або навчившись працювати легше - вимагаємо від тих хто нас навчив - додаткоої оплати.
budivelnik
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