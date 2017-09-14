budivelnik написав:

Vadim_ написав: budivelnik написав: Почніть з себе - і щастя Вам посміхнеться....

Якщо Ви не порушуєте - то яка Вам різниця як ведуть себе інші ( якщо й вони ведуть себе так само як і Ви)

І таке маленьке зауваження

А скільки Ваших фундаментальних прав хто порушив?

Оповідання що кляті олігархи чи працедавці чи судді обіжрались.. - це емоція.

Саме Ваших прав Почніть з себе - і щастя Вам посміхнеться....Якщо Ви не порушуєте - то( якщо й вони ведуть себе так само як і Ви)І таке маленьке зауваженняА скільки Ваших фундаментальнихОповідання що кляті олігархи чи працедавці чи судді обіжрались.. - це емоція.Саме Ваших прав Наприклад , я взяв рахунок-фактуру у ТОВ "рога і ратиці" де Будівелик директор і засновник , сплатив, а у зазначений термін і взагалі воно каже що нічього не винен , звертайся до поліції і суду. Наприклад , я взяв рахунок-фактуру у ТОВ "рога і ратиці" де Будівелик директор і засновник , сплатив, а у зазначений термін і взагалі воно каже що нічього не винен , звертайся до поліції і суду.

Vadim_ написав: Звернувся , але його адвокат заніс усім грошей

Хто виграє позов?

З кого починати? Звернувся , але його адвокат заніс усім грошейХто виграє позов?З кого починати?

А чого Ви брали саме в цьому Тзов ? тим більше що бачите в ньому ознаки фіктивності? Побачили там наднизьку ціну і вирішили ризикнути?Якщо так- то хто Вам лікар?Якщо ні - то Тзов яке не виконує своїх обовязків перед громадянами - розориться в перших пару тижнів/місяців...І єдині виграші для шахраїв в тому що є море ВІРУЮЧИХ в халяву. і саме ці ВІРУЮЧІ в халяву і створюють основну масу прецедентів...А що станеться коли цих віруючих постійно будуть фінансово нагинати? скільки потрібно буде випадків щоб вони зрозуміли що не варто лізти в шахрайські схеми?Тепер враховуючи мій попередній абзац...Ви знаєте що той хто організовує шахрайські схеми занесе гроші судді/прокурору і виграє, тим більше що він у вас вкрав і йому є що нести... але при цьому Ви стверджуєте що замість того щоб не лізти в шахрайські схеми - треба збільшувати кількість тих, хто буде ці схеми кришувати.І чого добєтесь?