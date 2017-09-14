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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11682116831168411685

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 77
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
20
Компроміс із росією (територіальні поступки)
29%
22
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
9
Виснаження однієї зі сторін
14%
11
Ізраїльський варіант
4%
3
Інший варіант
12%
9
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 21:23

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:у меня надежда только:
1. американцы, которые скрутят в бараний рог ворюг и проходимцев из кривбаса. в некотором роде в рог скрутят кривой рог
1.1. американский аудит.
2. МКС. я надеюсь всех этих насильников в балаклавах с оружием жестоко накажут


А теперь вишенка на торте.
1-Выбирает народ лидера, радуясь что скинули ненавистного своим армовиром пороха.
2-Радуется и крутит дули москалям- вы рабы, у вас тиран хуйло,мы вольные люди,захотели-клоуна выбрать-выбрали, не понравится-выберем вообще свинопаса или пидараса (всеобщее ликование)
3-народ молит бога, что бы государство за океаном спасло их от ими же выбранного лидера
Резюме:"Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!" (с)

Кстати,подполковник Анатолий "Купол" Козел предсказал захват Днепра в ближайшее время.
https://focus.ua/voennye-novosti/686791-nastuplenie-rossii-kakim-gorodam-grozit-okkupaciya-novosti-ukrainy


Шляпа , твої речі до чого спонукають ?

ти напевне гадаеш що дещо знаєш більше за інших
ти, як Бетон , Шмідт ,jump та інші, лазиш по помойках вишукуючи якесь лайно ...це ваше кредо
я тобі нагадую про твій час, коли треба приймати ректально пігулки від "зла ".
Від цього всі проблеми .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 21:26

  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:Почніть з себе - і щастя Вам посміхнеться....
Якщо Ви не порушуєте - то яка Вам різниця як ведуть себе інші ( якщо й вони ведуть себе так само як і Ви)
І таке маленьке зауваження
А скільки Ваших фундаментальних прав хто порушив?
Оповідання що кляті олігархи чи працедавці чи судді обіжрались.. - це емоція.
Саме Ваших прав
Наприклад , я взяв рахунок-фактуру у ТОВ "рога і ратиці" де Будівелик директор і засновник , сплатив, а у зазначений термін і взагалі воно каже що нічього не винен , звертайся до поліції і суду.
А чого Ви брали саме в цьому Тзов ? тим більше що бачите в ньому ознаки фіктивності? Побачили там наднизьку ціну і вирішили ризикнути?
Якщо так- то хто Вам лікар?
Якщо ні - то Тзов яке не виконує своїх обовязків перед громадянами - розориться в перших пару тижнів/місяців...
І єдині виграші для шахраїв в тому що є море ВІРУЮЧИХ в халяву. і саме ці ВІРУЮЧІ в халяву і створюють основну масу прецедентів...
А що станеться коли цих віруючих постійно будуть фінансово нагинати? скільки потрібно буде випадків щоб вони зрозуміли що не варто лізти в шахрайські схеми?
  Vadim_ написав:Звернувся , але його адвокат заніс усім грошей
Хто виграє позов?
З кого починати?
Тепер враховуючи мій попередній абзац...
Ви знаєте що той хто організовує шахрайські схеми занесе гроші судді/прокурору і виграє, тим більше що він у вас вкрав і йому є що нести... але при цьому Ви стверджуєте що замість того щоб не лізти в шахрайські схеми - треба збільшувати кількість тих, хто буде ці схеми кришувати.
І чого добєтесь?

Какоето мерзкое существо.... фу...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 21:27

  Wirująświatła написав:https://t.me/kindzadza_chat/58188

Видео, конечно, интересное.
Но вот от чего они "відмовляються", непонятно.
Может, от демобилизации?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 21:28

  холява написав:, коли треба приймати ректально пігулки від "зла ".
вот эти?
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Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 04 січ, 2025 21:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 21:28

  Vadim_ написав:


Какоето мерзкое существо.... фу...[/quote]

Ну , а ти, як я розумію "глиба розуму " ....
холява
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 21:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Якщо вже річ зайшла про мобільний зв'язок, то при чисто капіталістичному ринку маленьке село в Карпатах залишиться без зв'язку, бо будувати Базову станцію для 10 абонентів не вигідно. Саме в таких випадках має прийти держава і забезпечити там зв'язок...
Чомусь Канада і уряд з населенням вирішили по іншому...
90% територій Канади - не заселені, по тій простій причині що 40 млн населення не зможуть економічно доцільно жити на 9 900 000км2 територій.
Тому був прийнятий елегантний по своїй суті закон
90% території це Державний Парк на території якого ЗАБОРОНЕНА виробнича діяльність, а раз немає виробництва то й не має потреби в населенних пунктах...
І тому вийшло що канадці які живуть на 10% території держави не повинні доплачувати тим хто хоче жити по 2 хати на 1000км2, а раз так то не треба до кожної хати тягнути 500км дороги і возити по 2 булки хліба кожного дня вертольотом( бо хліб має бути свіжий)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 21:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:так а чем тогда отличается чиновник от той корпорации что тоже что то запланировала и мне навязала?
я свободен только в рамках выбора между их планов а не то что мне нужно.
Тим що чиновник корпорації живе від доходів того що ви купили ( а корпорацій багато)
а чиновник Держави мав в 5 точці чи купили ви те що він запланував..
а так все інше однакове.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 21:34

  Shaman написав:так, ви обираєте між моделями телефонів різних корпорацій, які вони запланували. але кожна корпорація планує по своєму, а не десь в одному місці хтось вирішує - apple - 1 млн шт, samsung - 2 млн шт, xiaomi - 3 млн шт. й не було б при плановій економіці й екосистеми apple та андроїд. й не факт, що були б смартфони, а не досі планували кнопкові nokia - надійні ж :D Джобси неможливі при плановій економіці

в межах корпорацій - планування, десь жорстке, десь гнучке. але головне, що ніхто не обмежує, й кожна людина може придумати щось нове. чохли для телефонів з чого тільки не роблять й які моделі - жодна система не спланує це. а ринок вже вирішує - оце купують, це гарна ідея, це нікому не потрібне - треба згортати. а не вирішили - штампуємо цю модель 5 років, й всім все одно що все це на складах залишається.

зрозуміло пояснив? 8)


просто наши системы планирования еще довольно слабы. и вы вспоминаете систему планирования когда не то что ИИ даже компов еще не было.
даже на сейчас 8 лярдов просчитать что бы все запланировать это нам не доступно пока.
но изначально если бы вы читали посыл то и был - развитие ИИ может привести к плановой экономике снова. соус могут любой подвести что вы сами за будете.
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 21:36

  Wirująświatła написав:
  холява написав:, коли треба приймати ректально пігулки від "зла ".
вот эти?
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"Тот, кто вызывает в тебе злость, обретает над тобой власть" :mrgreen:
Господар Вельзевула
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