Бетон написав:у меня надежда только: 1. американцы, которые скрутят в бараний рог ворюг и проходимцев из кривбаса. в некотором роде в рог скрутят кривой рог 1.1. американский аудит. 2. МКС. я надеюсь всех этих насильников в балаклавах с оружием жестоко накажут
А теперь вишенка на торте. 1-Выбирает народ лидера, радуясь что скинули ненавистного своим армовиром пороха. 2-Радуется и крутит дули москалям- вы рабы, у вас тиран хуйло,мы вольные люди,захотели-клоуна выбрать-выбрали, не понравится-выберем вообще свинопаса или пидараса (всеобщее ликование) 3-народ молит бога, что бы государство за океаном спасло их от ими же выбранного лидера Резюме:"Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!" (с)
ти напевне гадаеш що дещо знаєш більше за інших ти, як Бетон , Шмідт ,jump та інші, лазиш по помойках вишукуючи якесь лайно ...це ваше кредо я тобі нагадую про твій час, коли треба приймати ректально пігулки від "зла ". Від цього всі проблеми .
budivelnik написав:Почніть з себе - і щастя Вам посміхнеться.... Якщо Ви не порушуєте - то яка Вам різниця як ведуть себе інші ( якщо й вони ведуть себе так само як і Ви) І таке маленьке зауваження А скільки Ваших фундаментальних прав хто порушив? Оповідання що кляті олігархи чи працедавці чи судді обіжрались.. - це емоція. Саме Ваших прав
Наприклад , я взяв рахунок-фактуру у ТОВ "рога і ратиці" де Будівелик директор і засновник , сплатив, а у зазначений термін і взагалі воно каже що нічього не винен , звертайся до поліції і суду.
А чого Ви брали саме в цьому Тзов ? тим більше що бачите в ньому ознаки фіктивності? Побачили там наднизьку ціну і вирішили ризикнути? Якщо так- то хто Вам лікар? Якщо ні - то Тзов яке не виконує своїх обовязків перед громадянами - розориться в перших пару тижнів/місяців... І єдині виграші для шахраїв в тому що є море ВІРУЮЧИХ в халяву. і саме ці ВІРУЮЧІ в халяву і створюють основну масу прецедентів... А що станеться коли цих віруючих постійно будуть фінансово нагинати? скільки потрібно буде випадків щоб вони зрозуміли що не варто лізти в шахрайські схеми?
Vadim_ написав:Звернувся , але його адвокат заніс усім грошей Хто виграє позов? З кого починати?
Тепер враховуючи мій попередній абзац... Ви знаєте що той хто організовує шахрайські схеми занесе гроші судді/прокурору і виграє, тим більше що він у вас вкрав і йому є що нести... але при цьому Ви стверджуєте що замість того щоб не лізти в шахрайські схеми - треба збільшувати кількість тих, хто буде ці схеми кришувати. І чого добєтесь?
Дюрі-бачі написав:Якщо вже річ зайшла про мобільний зв'язок, то при чисто капіталістичному ринку маленьке село в Карпатах залишиться без зв'язку, бо будувати Базову станцію для 10 абонентів не вигідно. Саме в таких випадках має прийти держава і забезпечити там зв'язок...
Чомусь Канада і уряд з населенням вирішили по іншому... 90% територій Канади - не заселені, по тій простій причині що 40 млн населення не зможуть економічно доцільно жити на 9 900 000км2 територій. Тому був прийнятий елегантний по своїй суті закон 90% території це Державний Парк на території якого ЗАБОРОНЕНА виробнича діяльність, а раз немає виробництва то й не має потреби в населенних пунктах... І тому вийшло що канадці які живуть на 10% території держави не повинні доплачувати тим хто хоче жити по 2 хати на 1000км2, а раз так то не треба до кожної хати тягнути 500км дороги і возити по 2 булки хліба кожного дня вертольотом( бо хліб має бути свіжий)
Shaman написав:так, ви обираєте між моделями телефонів різних корпорацій, які вони запланували. але кожна корпорація планує по своєму, а не десь в одному місці хтось вирішує - apple - 1 млн шт, samsung - 2 млн шт, xiaomi - 3 млн шт. й не було б при плановій економіці й екосистеми apple та андроїд. й не факт, що були б смартфони, а не досі планували кнопкові nokia - надійні ж Джобси неможливі при плановій економіці
в межах корпорацій - планування, десь жорстке, десь гнучке. але головне, що ніхто не обмежує, й кожна людина може придумати щось нове. чохли для телефонів з чого тільки не роблять й які моделі - жодна система не спланує це. а ринок вже вирішує - оце купують, це гарна ідея, це нікому не потрібне - треба згортати. а не вирішили - штампуємо цю модель 5 років, й всім все одно що все це на складах залишається.
зрозуміло пояснив?
просто наши системы планирования еще довольно слабы. и вы вспоминаете систему планирования когда не то что ИИ даже компов еще не было. даже на сейчас 8 лярдов просчитать что бы все запланировать это нам не доступно пока. но изначально если бы вы читали посыл то и был - развитие ИИ может привести к плановой экономике снова. соус могут любой подвести что вы сами за будете.