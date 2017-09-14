Бетон написав:у меня надежда только: 1. американцы, которые скрутят в бараний рог ворюг и проходимцев из кривбаса. в некотором роде в рог скрутят кривой рог 1.1. американский аудит. 2. МКС. я надеюсь всех этих насильников в балаклавах с оружием жестоко накажут
А теперь вишенка на торте. 1-Выбирает народ лидера, радуясь что скинули ненавистного своим армовиром пороха. 2-Радуется и крутит дули москалям- вы рабы, у вас тиран хуйло,мы вольные люди,захотели-клоуна выбрать-выбрали, не понравится-выберем вообще свинопаса или пидараса (всеобщее ликование) 3-народ молит бога, что бы государство за океаном спасло их от ими же выбранного лидера Резюме:"Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!" (с)
ти напевне гадаеш що дещо знаєш більше за інших ти, як Бетон , Шмідт ,jump та інші, лазиш по помойках вишукуючи якесь лайно ...це ваше кредо я тобі нагадую про твій час, коли треба приймати ректально пігулки від "зла ". Від цього всі проблеми .
Дюрі-бачі написав:Якщо вже річ зайшла про мобільний зв'язок, то при чисто капіталістичному ринку маленьке село в Карпатах залишиться без зв'язку, бо будувати Базову станцію для 10 абонентів не вигідно. Саме в таких випадках має прийти держава і забезпечити там зв'язок...
Чомусь Канада і уряд з населенням вирішили по іншому... 90% територій Канади - не заселені, по тій простій причині що 40 млн населення не зможуть економічно доцільно жити на 9 900 000км2 територій. Тому був прийнятий елегантний по своїй суті закон 90% території це Державний Парк на території якого ЗАБОРОНЕНА виробнича діяльність, а раз немає виробництва то й не має потреби в населенних пунктах... І тому вийшло що канадці які живуть на 10% території держави не повинні доплачувати тим хто хоче жити по 2 хати на 1000км2, а раз так то не треба до кожної хати тягнути 500км дороги і возити по 2 булки хліба кожного дня вертольотом( бо хліб має бути свіжий)
Shaman написав:так, ви обираєте між моделями телефонів різних корпорацій, які вони запланували. але кожна корпорація планує по своєму, а не десь в одному місці хтось вирішує - apple - 1 млн шт, samsung - 2 млн шт, xiaomi - 3 млн шт. й не було б при плановій економіці й екосистеми apple та андроїд. й не факт, що були б смартфони, а не досі планували кнопкові nokia - надійні ж Джобси неможливі при плановій економіці
в межах корпорацій - планування, десь жорстке, десь гнучке. але головне, що ніхто не обмежує, й кожна людина може придумати щось нове. чохли для телефонів з чого тільки не роблять й які моделі - жодна система не спланує це. а ринок вже вирішує - оце купують, це гарна ідея, це нікому не потрібне - треба згортати. а не вирішили - штампуємо цю модель 5 років, й всім все одно що все це на складах залишається.
зрозуміло пояснив?
просто наши системы планирования еще довольно слабы. и вы вспоминаете систему планирования когда не то что ИИ даже компов еще не было. даже на сейчас 8 лярдов просчитать что бы все запланировать это нам не доступно пока. но изначально если бы вы читали посыл то и был - развитие ИИ может привести к плановой экономике снова. соус могут любой подвести что вы сами за будете.
tester7336 написав:развитие ИИ может привести к плановой экономике снова. соус могут любой подвести что вы сами за будете.
Вартість обробки данних штучним інтелектом -нижча, що дозволить КРАЩЕ врахувати побажання кожного... Але після цього ці побажання треба буде втілити в матеріальний виріб.... Тобто це спростить доступ до АВТОРСЬКИХ продуктів і опустить на ці продукти ціну чим збільшить їх обєми продажів...
Але АВТОРСЬКИЙ продукт -це не ширпотреб, а раз так то кількість точок виробництва - збільшиться.... або вони модернізуються таким чином що на одному станку можна буде виготовляти різний набір продуктів...
Але це не планування, це плисти по течії людських бажань. Тобто ШІ буде визначати що цікаво, а не навязувати це цікаво.
Vadim_ написав:Наприклад , я взяв рахунок-фактуру у ТОВ "рога і ратиці" де Будівелик директор і засновник , сплатив, а у зазначений термін і взагалі воно каже що нічього не винен , звертайся до поліції і суду.
А чого Ви брали саме в цьому Тзов ? тим більше що бачите в ньому ознаки фіктивності? Побачили там наднизьку ціну і вирішили ризикнути? Якщо так- то хто Вам лікар? Якщо ні - то Тзов яке не виконує своїх обовязків перед громадянами - розориться в перших пару тижнів/місяців... І єдині виграші для шахраїв в тому що є море ВІРУЮЧИХ в халяву. і саме ці ВІРУЮЧІ в халяву і створюють основну масу прецедентів... А що станеться коли цих віруючих постійно будуть фінансово нагинати? скільки потрібно буде випадків щоб вони зрозуміли що не варто лізти в шахрайські схеми?
Vadim_ написав:Звернувся , але його адвокат заніс усім грошей Хто виграє позов? З кого починати?
Тепер враховуючи мій попередній абзац... Ви знаєте що той хто організовує шахрайські схеми занесе гроші судді/прокурору і виграє, тим більше що він у вас вкрав і йому є що нести... але при цьому Ви стверджуєте що замість того щоб не лізти в шахрайські схеми - треба збільшувати кількість тих, хто буде ці схеми кришувати. І чого добєтесь?
Какоето мерзкое существо.... фу...
Ти про себе? чи так образився на те що не зміг зрозуміти кимось написане що аж самому противно стало?
Shaman написав:які моделі - жодна система не спланує це.
а кто решает какой смарт выпускать? вы что ли? вы что ли зашли в магаз и такой - через 3 года я хочу купить Galaxy Fold. и система такая - есть товарищ покупатель, сделаем. это решили за вас да еще через рекламу вам рассказали что именно это вы хотите
budivelnik написав:Я не фахівець , але Якщо мама/бабуся- була єврейкою , то нащадок має право бути євреєм... Але крім мам є ще тати/дідусі.... - а в неєврейських народів -національність по батьку От і виходить Людина сама може вибирати якої вона національності.
якщо мама або бабуся були эврейками і тільки 0,2% населення має право назватися євреєм? ржака. 0,2% це хто по паспорту був євреєм в 2001 році. але вони дуже інтенсивно перефарбовувалися в часи совка.
Сміх без причини - ознака дурачини.... Я ж не про те писав. 1 До спрощення виїзду в Державі залишались ВСІ і вперті і не вперті І ті хто йшов за право називати себе євреєм - на ешафоті і ті яким пофігу... 2 Як тільки виїзд спростили - в першу чергу виїхали ті хто був ПРИНЦИПОВО євреєм 3 Як тільки принципові виїхали , то не принциповим стало пофігу називати себе євреєм (по мамі) чи іншою національністю (по татові).
Це хоч зрозуміло - чи знову ржака?
коли ти не зрозумів що в твоїх словах від початку було ржакою то можеш і далі відповідати аби що.
Shaman написав:які моделі - жодна система не спланує це.
а кто решает какой смарт выпускать? вы что ли? вы что ли зашли в магаз и такой - через 3 года я хочу купить Galaxy Fold. и система такая - есть товарищ покупатель, сделаем. это решили за вас да еще через рекламу вам рассказали что именно это вы хотите
Угу, а потом Нисан такой "ой -- как это никто наши автомобили больше не покупает? "