Дюрі-бачі написав:Якщо вже річ зайшла про мобільний зв'язок, то при чисто капіталістичному ринку маленьке село в Карпатах залишиться без зв'язку, бо будувати Базову станцію для 10 абонентів не вигідно. Саме в таких випадках має прийти держава і забезпечити там зв'язок...
Чомусь Канада і уряд з населенням вирішили по іншому... 90% територій Канади - не заселені, по тій простій причині що 40 млн населення не зможуть економічно доцільно жити на 9 900 000км2 територій. Тому був прийнятий елегантний по своїй суті закон 90% території це Державний Парк на території якого ЗАБОРОНЕНА виробнича діяльність, а раз немає виробництва то й не має потреби в населенних пунктах... І тому вийшло що канадці які живуть на 10% території держави не повинні доплачувати тим хто хоче жити по 2 хати на 1000км2, а раз так то не треба до кожної хати тягнути 500км дороги і возити по 2 булки хліба кожного дня вертольотом( бо хліб має бути свіжий)
А от у "відсталій" Італіі і дроти тягнуть і воду проводять питну , навіть не громадянам ..., мля там мігранти живут кращее чем коренное население України у себе вдома
Треба деколи мозок вмикати коли щось порівнюєш Отже країна____площа території____кількість населення______густина населення Італія____ 301 388 км2____________60 588 306_____________201 особа на 1км2 Канада____9 984 670 км²___________39 292 355_______________4 особи на 1км2 Україна____603 700 км²____________41 167 335______________68 осіб на 1 км2
Тепер дійшло чому те що добре для Канади не підходить для Італії? І те що ми ближче по густині населення до Канади(68-4=64 різниця) Ніж до Італії (201-68=131 різниця) ....
Shaman написав:які моделі - жодна система не спланує це.
а кто решает какой смарт выпускать? вы что ли? вы что ли зашли в магаз и такой - через 3 года я хочу купить Galaxy Fold. и система такая - есть товарищ покупатель, сделаем. это решили за вас да еще через рекламу вам рассказали что именно это вы хотите
Я 30 років торгую.... І чомусь за ці 30 років дійшов до висновку що ВИГІДНІШЕ продавати те що купують , ніж НАВЯЗУВАТИ якийсь аналог... Тому Якщо зявляється якийсь новий товар на ринку - в мене він зявляється тільки ПІСЛЯ того як на протязі місяця в мене будуть про нього питати чи є.... Поки не питають -я продаю те що купують. Тепер інше В різних районах є різні групи товарів які купуються.... Люди ж ніби дивляться один і той самий телевізор.. а перевагу віддають різним наборам... Чому? А відповідь проста - людина купивши під впливом реклами товар -все одно порівнює його з тим що купувала постійно і з тим чия реклама вийшла.... І віддає перевагу ВЛАСНИМ враженням - а не тому що говорять по телевізору. Так , є товари тривалого попиту(авто, квартири) і тут вплив реклами сильніший... Але скільки б реклами не запускалось про зубну пасту - якщо ця паста гірша по співвідношенню ціна/якість від тої що купувалась постійно - то буде реклама-трошки куплять , зникне реклам-зникнуть продажі.
_hunter написав:Угу, а потом Нисан такой "ой -- как это никто наши автомобили больше не покупает? "
ну так я про это изначально говорил - что мы вольны выбрать чей то план. и в зависимости от нашего выбора чей то план принесет прибыль а чей то убыток. но сути это не отменяет - все равно это был чей то план. и чем мощнее будут ИИ тем точнее он покажет план будет успешным или нет.
tester7336 написав:Banderlog а теперь давайте по другому. почему мы начали контрнаступление которое было обречено на провал? это ИИ тупой который не просчитал или все было просчитано но специально отправили на убой что бы раша не почувствовала что проигрывает конвенционное противостояние?
Очень умного ИИ пока что нет. Не уверен, что к расчётам контрнаступления ИИ вообще привлекался. Не уверен, что контрнаступление в 2023 было обречено на провал. Возможно, при другом планировании и управлении оно могло быть и удачным. А ломиться в лоб на сильные минные поля... Так себе идея. Между прочим, так же, как и путинская СВО 2022. При более серьёзном планировании и организации результаты могли бы быть гораздо тяжелее для нас. Мы можем радоваться, что Герасимов оказался не таким гениальным полководцем, как отзывался о нём Залужный. Или Путин помешал ему проявить свои таланты. «Миром правит не тайная ложа, а явная лажа».
Є так звані звані "кімнати прийняття стратегічних рішень", можете це не називати ШІ, а груздем, тільки "качину типізацію" ще не скасували