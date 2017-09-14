Додано: Суб 04 січ, 2025 22:06

tester7336 написав: Shaman написав: які моделі - жодна система не спланує це. які моделі - жодна система не спланує це. а кто решает какой смарт выпускать? вы что ли?

вы что ли зашли в магаз и такой - через 3 года я хочу купить Galaxy Fold. и система такая - есть товарищ покупатель, сделаем.

это решили за вас да еще через рекламу вам рассказали что именно это вы хотите а кто решает какой смарт выпускать? вы что ли?вы что ли зашли в магаз и такой - через 3 года я хочу купить Galaxy Fold. и система такая - есть товарищ покупатель, сделаем.это решили за вас да еще через рекламу вам рассказали что именно это вы хотите

Я 30 років торгую....І чомусь за ці 30 років дійшов до висновку що ВИГІДНІШЕ продавати те що купують , ніж НАВЯЗУВАТИ якийсь аналог...ТомуЯкщо зявляється якийсь новий товар на ринку - в мене він зявляється тільки ПІСЛЯ того як на протязі місяця в мене будуть про нього питати чи є....Поки не питають -я продаю те що купують.Тепер іншеВ різних районах є різні групи товарів які купуються.... Люди ж ніби дивляться один і той самий телевізор.. а перевагу віддають різним наборам...Чому?А відповідь проста - людина купивши під впливом реклами товар -все одно порівнює його з тим що купувала постійно і з тим чия реклама вийшла....І віддає перевагу ВЛАСНИМ враженням - а не тому що говорять по телевізору.Так , є товари тривалого попиту(авто, квартири) і тут вплив реклами сильніший...Але скільки б реклами не запускалось про зубну пасту - якщо ця паста гірша по співвідношенню ціна/якість від тої що купувалась постійно - то буде реклама-трошки куплять , зникне реклам-зникнуть продажі.