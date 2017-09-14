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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 116851168611687116881168911690>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 78
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
20
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
22
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
9
Виснаження однієї зі сторін
14%
11
Ізраїльський варіант
5%
4
Інший варіант
12%
9
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 22:13

  Господар Вельзевула написав:Кстати, не тем я бизнесом занимался всю жизнь.Это так,к слову.Навеяло.
в моем бизнесе никогда не было официанток.
я б вообще макак разводил, если бы оно было кому то нужно.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 22:15

  jump написав:"Двері тюрми відкриються, а кришка труни — ні": офіцер у СЗЧ розповів про проблеми 155 ОМБр
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/686 ... ovi-detali

Простите, не верю, что человека с высшим образованием за месяц во Франции ничему не обучили и "абсолютно нічому не вчили".
И ему "здається, що ця підготовка трошки недостатня, зважаючи на те, скільки на це грошей потратили", — зазначив офіцер". Интересно, если он сам говорит, что ничего не знает ни об армии, ни о войне, то как он может оценивать подготовку?
Похоже, человек не хотел и не собирался служить, а во Францию поехал в расчёте там сбежать. Не удалось. Сбежал здесь. И теперь рассказывает корреспонденту, как его "держали в тюрьме" во Франции, и критикует "керівника за непрофесійність".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 22:19

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:й якщо не заходить спрощене пояснення, чому планова економіка призводить до автократії, як у

ИМХО саме тому й потрібен гібрид: базові потреби, скажімо 1 футболку в рік, видає держава, решту - хай люди купують самі.
В нас таке +/- реалізовано із "пакетами малюка"
  Bobua написав:А тут ще й московія вводить регулювання цін для бізнесу, і скасовує регулювання для держ.залізниці. Ой молодці...

ИМХО державні підприємства мають бути беззбитковими. Контроль цін адмін методами це погано, ИМХО має бути правильний шлях, коли держ підприємства задають ціни на соціальні товари і створюють конкуренцію приватним.


Яке у даному випадку “погано”?
Вже один раз срср так демонтували.
А тут і московію може. 😌
Це те “погане”, що дуже добре. 😁
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 22:22

  ЛАД написав:
  jump написав:"Двері тюрми відкриються, а кришка труни — ні": офіцер у СЗЧ розповів про проблеми 155 ОМБр
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/686 ... ovi-detali

Простите, не верю, что человека с высшим образованием за месяц во Франции ничему не обучили и "абсолютно нічому не вчили".
И ему "здається, що ця підготовка трошки недостатня, зважаючи на те, скільки на це грошей потратили", — зазначив офіцер". Интересно, если он сам говорит, что ничего не знает ни об армии, ни о войне, то как он может оценивать подготовку?
Похоже, человек не хотел и не собирался служить, а во Францию поехал в расчёте там сбежать. Не удалось. Сбежал здесь. И теперь рассказывает корреспонденту, как его "держали в тюрьме" во Франции, и критикует "керівника за непрофесійність".


С языка сняли. Читал. Галимые отмазки."повезли в Днепропетровскую область"
А куда должны были, в Мукачевский котел?
И тут лицемеры. Ну скажи прямо, воевать не хочу. Все ж люди. Поймут.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 22:29

  tumos написав:
Відтепер для отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг встановлена додаткова умова: середньомісячний сукупний дохід сім'ї на одну особу за попередні шість місяців не повинен перевищувати 4240 гривень, що є розміром доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.


Якщо на покриття базових потреб мінімум $160 на одну особу в місяць
https://fi202x.blogspot.com/2024/12/159-2024.html
звідки брати ще $60?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 22:30

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:Развелись. И у него появился новый папа.


Вы отлично долбите оппонентов логикой, но почему-то не избегаете примитивной ловушки вытягивания на личные подробности. Сознательно или просто пофигу?

Скорее, пофигу. Ну, будет Виталий знать какие-то мои личные подробности. И что?
Когда-то лишний раз сможет меня чем-то уколоть?
Так он и так со своими IQ и, особенно, EQ находит.
Если бы не переходил хотя бы элементарных границ вежливости...
Но я понимаю - тяжёлое детство в глухой российской глубинке. Этого даже изучением психологии не исправишь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 22:34

  ЛАД написав:Но я понимаю - тяжёлое детство в глухой российской глубинке. Этого даже изучением психологии не исправишь.
спасибо добрый вы дедушка, хоть кто то это понимает...
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 04 січ, 2025 22:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 22:36

  Wirująświatła написав:.........
какие тут личные подробности? судьба незнакомого никому на форуме мальчика? У лада специфическое отношение к чужим детям, и вероятно есть причины.
:?:

  ЛАД написав:Развелись. И у него появился новый папа.
ну хоть за его судьбу переживать не нужно.[/quote] Нужно.
И если вы считаете, что 3 папы (последовательно, и с предыдущим отношения полностью разрываются) для одного ребёнка это хорошо, то что-то у вас не так с изучением психологии.
Изучаете не то? или не так?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 22:37

  ЛАД написав:
  jump написав:"Двері тюрми відкриються, а кришка труни — ні": офіцер у СЗЧ розповів про проблеми 155 ОМБр
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/686 ... ovi-detali

Простите, не верю, что человека с высшим образованием за месяц во Франции ничему не обучили и "абсолютно нічому не вчили".
И ему "здається, що ця підготовка трошки недостатня, зважаючи на те, скільки на це грошей потратили", — зазначив офіцер". Интересно, если он сам говорит, что ничего не знает ни об армии, ни о войне, то как он может оценивать подготовку?
Похоже, человек не хотел и не собирался служить, а во Францию поехал в расчёте там сбежать. Не удалось. Сбежал здесь. И теперь рассказывает корреспонденту, как его "держали в тюрьме" во Франции, и критикует "керівника за непрофесійність".

ЛАД, чомусь хоч трохи навчитися за місяць на рівні комвзводу і вище, можна лише за умов, що він потрапив до учбового центру-закладу!!!!
Де він нічим іншим не займається, окрім ВЛАСНОГО навчання. І де навчають саме його.
Він їсть, спить, а навколо нього всі скачуть та навчають... він тільки всмоктує знання та відпрацьовує практичні навички.
Взводного. За отією посадою.

А так...
Да він хоча б встиг отримувати спорядження, зброю та ін. Оформлювати це. В тому числі і особовий склад. Вирішувати критичні питання своїх 30 підлеглих.
Перебувати на нескінченних нарадах бригадних, батальйона.

Імхо. Да нікуя... він не отримав.
Добре, якщо був присутній, коли підлеглих навчали на заняттях...
Ще невідомо як там навчали.
Бо місяць на бригаду з нуля ... це склепали щось,що змогли.

Є інтерв'ю комбата 155-й. Який визнає, що вчаться вони зараз вже на місці.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 04 січ, 2025 22:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 22:39

  ЛАД написав:Нужно.
И если вы считаете, что 3 папы (последовательно, и с предыдущим отношения полностью разрываются) для одного ребёнка это хорошо, то что-то у вас не так с изучением психологии.
Изучаете не то? или не так?
детеныш макаки вообще не знает кто его папа и что? это делает его злобным, агрессивным или может аутистичным? важно не наличие папы, а наличие значимого взрослого. ЛЮБОГО.
Wirująświatła
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