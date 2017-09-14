tester7336 написав:Banderlog а теперь давайте по другому. почему мы начали контрнаступление которое было обречено на провал? это ИИ тупой который не просчитал или все было просчитано но специально отправили на убой что бы раша не почувствовала что проигрывает конвенционное противостояние?
Очень умного ИИ пока что нет. Не уверен, что к расчётам контрнаступления ИИ вообще привлекался. Не уверен, что контрнаступление в 2023 было обречено на провал. Возможно, при другом планировании и управлении оно могло быть и удачным. А ломиться в лоб на сильные минные поля... Так себе идея. Между прочим, так же, как и путинская СВО 2022. При более серьёзном планировании и организации результаты могли бы быть гораздо тяжелее для нас. Мы можем радоваться, что Герасимов оказался не таким гениальным полководцем, как отзывался о нём Залужный. Или Путин помешал ему проявить свои таланты. «Миром правит не тайная ложа, а явная лажа».
Є так звані звані "кімнати прийняття стратегічних рішень", можете це не називати ШІ, а груздем, тільки "качину типізацію" ще не скасували
Не понял. Вы в последнее время стали какой-то "загадочный". В смысле загадочных высказываний. Заниматься на форуме разгадыванием лень.
tumos написав: Відтепер для отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг встановлена додаткова умова: середньомісячний сукупний дохід сім'ї на одну особу за попередні шість місяців не повинен перевищувати 4240 гривень, що є розміром доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.
расскажи как ты издевался над бедными официантками. платил им 3 гривны в час.
Господар Вельзевула написав:не избегаете примитивной ловушки вытягивания на личные подробности
какие тут личные подробности? судьба незнакомого никому на форуме мальчика? У лада специфическое отношение к чужим детям, и вероятно есть причины.
ЛАД написав:Развелись. И у него появился новый папа.
ну хоть за его судьбу переживать не нужно.
flyman написав:роль пароля на SIM карту трохи перебільшена?
и сканера отпечатка пальцев.
є лок на телефон, а є PIN для SIM, про сканер чув, але в мене нема ще таких телефонів, тільки ніколи не завадить мати кнопковий телефон із PIN на SIM для SMS банкінгу, і окремо телефон для мобільних додатків (хоча котобанк так не хоче, там круті специ з кібербезпеки, яка перебільшена)
Востаннє редагувалось flyman в Суб 04 січ, 2025 22:44, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:......... Не планування чогось як таке обговорюється і не інструменти державного регулювання, а те, що називається "планова модель економіки", або також називають "командна модель". У цієї моделі є базові принципи, про які я писав вище, і саме через них не можна сюди підгрібати інструменти держ втручання в ринкові відносини. Бо у випадку планової (командної) системи нема тих ринкових відносин. Саме така модель - відсутність права власності на капітал, економічних свобод, конкуренції. Про це я теж писав вище, не бачу сенсу повторювати. Це і є намагання стандартизувати людину і за неї вирішувати, як мають задовольнятися її потреби. Саме це, а не якесь абстрактне планування, є противним людській природі.
Не очень понятно. Вы хотите говорить не о планировании экономики, а о частной собственности на средства производства? Это вообще совершенно другая тема. Не имеющая отношения ни к планированию, ни к "командной модели".
Ви зараз чисто по приколу пишете? Обговорюється економічна система.
ЛАД написав:Нужно. И если вы считаете, что 3 папы (последовательно, и с предыдущим отношения полностью разрываются) для одного ребёнка это хорошо, то что-то у вас не так с изучением психологии. Изучаете не то? или не так?
детеныш макаки вообще не знает кто его папа и что? это делает его злобным, агрессивным или может аутистичным? важно не наличие папы, а наличие значимого взрослого. ЛЮБОГО.
Я декларирую преимущество наследственности над воспитанием. Вопрос спорный. Но згидно моим наблюдениям генетика берет верх над воспитанием.
_hunter написав:Угу, а потом Нисан такой "ой -- как это никто наши автомобили больше не покупает? "
ну так я про это изначально говорил - что мы вольны выбрать чей то план. и в зависимости от нашего выбора чей то план принесет прибыль а чей то убыток. но сути это не отменяет - все равно это был чей то план. и чем мощнее будут ИИ тем точнее он покажет план будет успешным или нет.
план чи прогноз, чи ви таки плаваєте в термінології?
ЛАД написав:[quote="5806860:Faceless"] ...... Читайте не окремі відірвані від контексту слова, і можливо зможете зрозуміти сенс. В іншому разі я вам не зможу допомогти. Там не слово "планування" обговорюється, уявіть собі
А яке? Кстати, в Польше при социализме тоже была плановая экономика, но при этом существовал и частный сектор. И в СССР тоже, не помню до какого года, разрешались мелкие частники - сапожники, стекольщики, портные и т.п. - "кустари".
І які вони були щасливі позбутися тої моделі- це ні про що не каже? Ота подачка для дрібного підприємництва не міняє принципи побудови моделі, а є лиш ознакою її нежиттєздатності, поступового послаблення тих принципів, як процесу загибелі тої економічної системи
Там не было "поступового послаблення".[/quote]Ну в країнах соцтабору і не вийшло запровадити планову по самі помідори. А те, що в "основному" совку, що економічно загинався, як подачку дали можливість для роботи всяких кооперативів - то якби послаблення. Ви ще НЕП згадайте. Як дозволити так потім і заборонили.
Простите, не верю, что человека с высшим образованием за месяц во Франции ничему не обучили и "абсолютно нічому не вчили". И ему "здається, що ця підготовка трошки недостатня, зважаючи на те, скільки на це грошей потратили", — зазначив офіцер". Интересно, если он сам говорит, что ничего не знает ни об армии, ни о войне, то как он может оценивать подготовку? Похоже, человек не хотел и не собирался служить, а во Францию поехал в расчёте там сбежать. Не удалось. Сбежал здесь. И теперь рассказывает корреспонденту, как его "держали в тюрьме" во Франции, и критикует "керівника за непрофесійність".
ЛАД вважає що за місяць можна підготувати офіцера (напр. тому що сучасна техніка вимагає низької кваліфікації), коли в РА тільки в учебці 3 місяці на базову підготовку майбутього солдата.
flyman написав:є лок на телефон, а є PIN для SIM, про сканер чув, але в мене нема ще таких телефонів, тільки ніколи не завадить мати кнопковий телефон із PIN на SIM для SMS банкінгу, і окремо телефон для мобільних додатків (хоча котобанк так не хоче, там круті специ з кібербезпеки, яка перебільшена)
Шо саме не хоче? Користуюсь Котобанком, сім картки фінансового номеру телефону на смартфоні не встановлено.