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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1168711688116891169011691 ... 11693>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 79
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
20
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
22
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
9
Виснаження однієї зі сторін
15%
12
Ізраїльський варіант
5%
4
Інший варіант
11%
9
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 22:56

  flyman написав:ро сканер чув, але в мене нема ще таких телефонів,
у меня 1й смарт со сканером был айфон6 емнип в 2016 году. на сегодня смарт с акб менее 5Ач, экраном менее 2400x1080, без фингер сканера и nfs я даже бесплатно не рассматриваю.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 22:56

  detroytred написав:.........
ЛАД, чомусь хоч трохи навчитися за місяць на рівні комвзводу і вище, можна лише за умов, що він потрапив до учбового центру-закладу!!!!
Де він нічим іншим не займається, окрім ВЛАСНОГО навчання. І де навчають саме його.
Він їсть, спить, а навколо нього всі скачуть та навчають... він тільки всмоктує знання та відпрацьовує практичні навички.
Взводного. За отією посадою.

А так...
Да він хоча б встиг отримувати спорядження, зброю та ін. Оформлювати це. В тому числі і особовий склад. Вирішувати критичні питання своїх 30 підлеглих.
Перебувати на нескінченних нарадах бригадних, батальйона.

Імхо. Да нікуя... він не отримав.
Добре, якщо був присутній, коли підлеглих навчали на заняттях...
Ще невідомо як там навчали.
Бо місяць на бригаду з нуля ... це склепали щось,що змогли.

Є інтерв'ю комбата 155-й. Який визнає, що вчаться вони зараз вже на місці.

Если он хотя бы когда-то реально учился на военной кафедре (а не ходил лишь бы отмазаться от армии), то за месяц хоть чему-то научиться можно, если хотя бы заниматься вместе с підлеглими.
А доучиваться придётся на месте.
Я, конечно, не знаю, как их готовили во Франции, но, вроде, жалоб на некачественную подготовку за границкй не слышно было. Это ведь не первая бригада.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 22:57

  Water написав:
  flyman написав:є лок на телефон, а є PIN для SIM, про сканер чув, але в мене нема ще таких телефонів, тільки ніколи не завадить мати кнопковий телефон із PIN на SIM для SMS банкінгу, і окремо телефон для мобільних додатків (хоча котобанк так не хоче, там круті специ з кібербезпеки, яка перебільшена)

Шо саме не хоче? Користуюсь Котобанком, сім картки фінансового номеру телефону на смартфоні не встановлено.

може останнім часом щось змінилось
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 22:59

  Water написав:
  flyman написав:є лок на телефон, а є PIN для SIM, про сканер чув, але в мене нема ще таких телефонів, тільки ніколи не завадить мати кнопковий телефон із PIN на SIM для SMS банкінгу, і окремо телефон для мобільних додатків (хоча котобанк так не хоче, там круті специ з кібербезпеки, яка перебільшена)

Шо саме не хоче? Користуюсь Котобанком, сім картки фінансового номеру телефону на смартфоні не встановлено.

може останнім часом щось змінилось, мова не про котобанк, а про фізичне рознесення пристрою ідентифікації та пристрою із застосунком інтернет-банкінгу.
Може котобанк має двофакторну авторизацію? Пароль + СМС? Чи пінкод до апки?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 04 січ, 2025 22:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 22:59

  tester7336 написав:
  _hunter написав:Угу, а потом Нисан такой "ой -- как это никто наши автомобили больше не покупает? :shock: "


ну так я про это изначально говорил - что мы вольны выбрать чей то план.
и в зависимости от нашего выбора чей то план принесет прибыль а чей то убыток.
но сути это не отменяет - все равно это был чей то план.
и чем мощнее будут ИИ тем точнее он покажет план будет успешным или нет.

Так при плановой экономике План -- только один: инженер носит _только_ фуфайку и ездит на автобусе, нач-отряда -- ватник и ездит на запорожце. А если планов много -- это уже не плановая экономика -- это какой-то капиталистический бардак :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 22:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  Water написав:
  flyman написав:є лок на телефон, а є PIN для SIM, про сканер чув, але в мене нема ще таких телефонів, тільки ніколи не завадить мати кнопковий телефон із PIN на SIM для SMS банкінгу, і окремо телефон для мобільних додатків (хоча котобанк так не хоче, там круті специ з кібербезпеки, яка перебільшена)

Шо саме не хоче? Користуюсь Котобанком, сім картки фінансового номеру телефону на смартфоні не встановлено.

може останнім часом щось змінилось
Я ще з бети з моно і ніколи не було проблемою поставити аплікуху на телефон не з фінномером
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 23:01

  flyman написав:Пароль + СМС?
пользуюсь десятком приложений от разных банков, пароль по смс/вайбер давно не приходит, разве что когда в сенс оформляешь рассрочку надо отправить код на определенный номер.
  Faceless написав:Я ще з бети з моно і ніколи не було проблемою поставити аплікуху на телефон не з фінномером
что это даст? моно не просит смс при входе, кроме первого.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 04 січ, 2025 23:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 23:02

  Faceless написав:Я ще з бети з моно і ніколи не було проблемою поставити аплікуху на телефон не з фінномером

Можливо і не проблема, але чомусь по замовчуванні іде самий незахищений варіант встановлення.
А потім тиць-тиць-тиць і пушнотифікація в той самий телефон. Зато вдобно (юзерфрендлі)
Востаннє редагувалось flyman в Суб 04 січ, 2025 23:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 23:02

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Нужно.
И если вы считаете, что 3 папы (последовательно, и с предыдущим отношения полностью разрываются) для одного ребёнка это хорошо, то что-то у вас не так с изучением психологии.
Изучаете не то? или не так?
детеныш макаки вообще не знает кто его папа и что? это делает его злобным, агрессивным или может аутистичным? важно не наличие папы, а наличие значимого взрослого. ЛЮБОГО.

И где ему взять "значимого взрослого", который хотел бы им заниматься и тратить на это время? В подворотне?
У макак не отсутствует папа, а, наоборот, много (вся стая) папы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 23:04

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  jump написав:"Двері тюрми відкриються, а кришка труни — ні": офіцер у СЗЧ розповів про проблеми 155 ОМБр
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/686 ... ovi-detali

Простите, не верю, что человека с высшим образованием за месяц во Франции ничему не обучили и "абсолютно нічому не вчили".

Если Сам сказал "месяца достаточно" -- значит достаточно. Приказы не обсуждаются.
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