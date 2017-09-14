detroytred написав:......... ЛАД, чомусь хоч трохи навчитися за місяць на рівні комвзводу і вище, можна лише за умов, що він потрапив до учбового центру-закладу!!!! Де він нічим іншим не займається, окрім ВЛАСНОГО навчання. І де навчають саме його. Він їсть, спить, а навколо нього всі скачуть та навчають... він тільки всмоктує знання та відпрацьовує практичні навички. Взводного. За отією посадою.
А так... Да він хоча б встиг отримувати спорядження, зброю та ін. Оформлювати це. В тому числі і особовий склад. Вирішувати критичні питання своїх 30 підлеглих. Перебувати на нескінченних нарадах бригадних, батальйона.
Імхо. Да нікуя... він не отримав. Добре, якщо був присутній, коли підлеглих навчали на заняттях... Ще невідомо як там навчали. Бо місяць на бригаду з нуля ... це склепали щось,що змогли.
Є інтерв'ю комбата 155-й. Який визнає, що вчаться вони зараз вже на місці.
Если он хотя бы когда-то реально учился на военной кафедре (а не ходил лишь бы отмазаться от армии), то за месяц хоть чему-то научиться можно, если хотя бы заниматься вместе с підлеглими. А доучиваться придётся на месте. Я, конечно, не знаю, как их готовили во Франции, но, вроде, жалоб на некачественную подготовку за границкй не слышно было. Это ведь не первая бригада.
Вы забываете, что реально учился на военной кафедре он -- 20 лет тому назад. После чего к этому никакого отношения не имел.
ЛАД написав:И где ему взять "значимого взрослого", который хотел бы им заниматься и тратить на это время? В подворотне? У макак не отсутствует папа, а, наоборот, много (вся стая) папы.
реальная проблема, и кстати наличие папы в семье её не решает. Часто при живом и положительном отце ребенок (мальчик) находит значимого взрослого в интернете, или в школе/спортивной секции, в подворотнях сейчас не принято социализироваться. Стая макак бы нормально к этому отнеслась, а для наших культурных традициях значимый взрослый не родственник и не приёмный отец - практически криминал. Отчасти поэтому рушится институт семьи, ребенку нужен более широкий круг взрослых для успешной социализации. Когда я жил в глухом селе, все общались со всеми. И взрослый с мотоциклом или хороший охотник/рыбак вполне мог стать для кого то значимым. За такими бегала толпа мальчишек при живых отцах.
tumos написав: Відтепер для отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг встановлена додаткова умова: середньомісячний сукупний дохід сім'ї на одну особу за попередні шість місяців не повинен перевищувати 4240 гривень, що є розміром доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.
Тема имеет много аспектов. Возьмем к примеру ветеранов из того перечня. Если не ошибаюсь, то льгота была 50% на услуги ЖКХ. Но не всю начисляемую сумму, а на нормативный показатель. Условно говоря нормативный показатель 70 кв/ч, накрутили 300. 50% компенсируется с суммы на 70 кв/ч. Остальное по полной стоимости. Тот же подход по теплу, воде, газу. Теперь как я понимаю у ветеранов остался единственный вариант - это субсидия, если условия ее получения позволяют воспользоваться. Но по сути льгота для ветеранов это было частью договора. Содержание такое-то, остальное по окончании службы доплатой в виде льготы. Как я понимаю пока не охватывают УБД-шников такими ограничениями по льготам ЖКХ.
Востаннє редагувалось tumos в Суб 04 січ, 2025 23:19, всього редагувалось 1 раз.