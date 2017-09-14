Додано: Суб 04 січ, 2025 23:10

ЛАД написав: И где ему взять "значимого взрослого", который хотел бы им заниматься и тратить на это время? В подворотне?

У макак не отсутствует папа, а, наоборот, много (вся стая) папы. И где ему взять "значимого взрослого", который хотел бы им заниматься и тратить на это время? В подворотне?У макак не отсутствует папа, а, наоборот, много (вся стая) папы.

реальная проблема, и кстати наличие папы в семье её не решает. Часто при живом и положительном отце ребенок (мальчик) находит значимого взрослого в интернете, или в школе/спортивной секции, в подворотнях сейчас не принято социализироваться. Стая макак бы нормально к этому отнеслась, а для наших культурных традициях значимый взрослый не родственник и не приёмный отец - практически криминал. Отчасти поэтому рушится институт семьи, ребенку нужен более широкий круг взрослых для успешной социализации. Когда я жил в глухом селе, все общались со всеми. И взрослый с мотоциклом или хороший охотник/рыбак вполне мог стать для кого то значимым. За такими бегала толпа мальчишек при живых отцах.кстати это вы должны мне рассказывать, вы же росли в послевоенное время без отца.