_hunter написав:Угу, а потом Нисан такой "ой -- как это никто наши автомобили больше не покупает? "
ну так я про это изначально говорил - что мы вольны выбрать чей то план. и в зависимости от нашего выбора чей то план принесет прибыль а чей то убыток. но сути это не отменяет - все равно это был чей то план. и чем мощнее будут ИИ тем точнее он покажет план будет успешным или нет.
Так при плановой экономике План -- только один: инженер носит _только_ фуфайку и ездит на автобусе, нач-отряда -- ватник и ездит на запорожце. А если планов много -- это уже не плановая экономика -- это какой-то капиталистический бардак
ИИ просто еще не вырос что бы все мелкие планы соединить в один но суть была в том что все равно все что вокруг нас окружает - это все чье то планирование. сходить в лес на охоту - вот это действительно сам.
Востаннє редагувалось tester7336 в Суб 04 січ, 2025 23:29, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:расскажи как ты издевался над бедными официантками. платил им 3 гривны в час.
Невже такий дурник як ти зможе навязати всім читачам брехню? 1 В мене було кафе (єдиний мій бізнес який передбачав наявність офіціанток ) в 2016-2019 роках. 2 З 2015 року , найменша погодинна оплата моїх працівників становила ВІД 2 доларів/година...
Тому звідки в такого придурка як ти зявилась цифра 3 грн/година - знає тільки такий 3,14добол як ти.
Навіть сьогодні зарплати моїх працівників вищі ніж 2 долари/година і це під час девальвації і війни.
tester7336 написав: сходить в лес на охоту - вот это действительно сам.
навіть по гриби, то план: 1. проснутися рано 2. вдягнутися відповідно до прогнозованої погоди 3. взяти ніж, корзини/сумку/пакет (яку їжу/воду) 4. добратися до лісу (пішки/ГТ/вело/...) 5. назбирати грибів 6. вернутися додому в запланований час (або трохи раніше)
tumos написав:50% на услуги ЖКХ. Но не всю начисляемую сумму, а на нормативный показатель. Содержание такое-то, остальное по окончании службы доплатой в виде льготы. Как я понимаю пока не охватывают УБД-шников такими ограничениями по льготам ЖКХ.
Вже давно пільги та субсидії монетизовані та виплачуються у вигляді коштів на рахунок в Ощаді.
Знаю, но как это влияет на описанный алгоритм начисления ? Но согласен в части того, что деньги по льготе можно потратить на иные нужды. Но за ЖКХ в любом случае оплатить надо по полученной квитанции.
tester7336 написав: ну так я про это изначально говорил - что мы вольны выбрать чей то план. и в зависимости от нашего выбора чей то план принесет прибыль а чей то убыток. но сути это не отменяет - все равно это был чей то план. и чем мощнее будут ИИ тем точнее он покажет план будет успешным или нет.
Так при плановой экономике План -- только один: инженер носит _только_ фуфайку и ездит на автобусе, нач-отряда -- ватник и ездит на запорожце. А если планов много -- это уже не плановая экономика -- это какой-то капиталистический бардак
ИИ просто еще не вырос что бы все мелкие планы соединить в один но суть была в том что все равно все что вокруг нас окружает - это все чье то планирование. сходить в лес на охоту - вот это действительно сам.
>>> ИИ просто еще не вырос что бы все мелкие планы соединить в один Ходят слухи, что для просчета всех возможных вариантов -- нужно рядышком еще одну реальность построить...
>>> это все чье то планирование Классика же: "лебедь рак и щука" -- кто там что планирует?
Зміни до Порядку надання пільг громадянам З 1 січня 2025 року набули чинності зміни до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї.
Кабінет Міністрів України опублікував постанову №1553, що містить зміни, 31 грудня 2024 року.
Відтепер для отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг встановлена додаткова умова: середньомісячний сукупний дохід сім'ї на одну особу за попередні шість місяців не повинен перевищувати 4240 гривень, що є розміром доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.
Зміни почнуть застосовуватися з 1 січня 2025 року для громадян, які вперше звертаються за пільгами, а після закінчення опалювального сезону 2024/2025 року - для осіб, які отримували пільги до 31 грудня 2024 року. ........
Вы точно всё правильно поняли? Насколько я понял, речь идёт о праве "на податкову соціальну пільгу". Это не то же самое, что субсидия на ЖКХ. Если это распространяется на все виды помощи и в т.ч. на субсидии ЖКХ, то это практически лишит помощи чуть ли не всех, кроме совсем уж нищих.
Faceless написав:....... Ви зараз чисто по приколу пишете? Обговорюється економічна система.
Ви зараз чисто по приколу пишете? Вернитесь к началу разговора. Речь шла именно о планировании и возможности его улучшения при помощи ИИ. Давайте в следующий раз сразу точно оговаривайте, что вы хотите обсуждать. Уже не в первый раз после длительных обсуждений оказывается, что вы говорите не о том.