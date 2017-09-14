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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1168911690116911169211693>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 79
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
20
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
22
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
9
Виснаження однієї зі сторін
15%
12
Ізраїльський варіант
5%
4
Інший варіант
11%
9
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 23:22

  tumos написав:50% на услуги ЖКХ. Но не всю начисляемую сумму, а на нормативный показатель. Содержание такое-то, остальное по окончании службы доплатой в виде льготы. Как я понимаю пока не охватывают УБД-шников такими ограничениями по льготам ЖКХ.

Вже давно пільги та субсидії монетизовані та виплачуються у вигляді коштів на рахунок в Ощаді.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 23:27

  _hunter написав:
  tester7336 написав:
  _hunter написав:Угу, а потом Нисан такой "ой -- как это никто наши автомобили больше не покупает? :shock: "


ну так я про это изначально говорил - что мы вольны выбрать чей то план.
и в зависимости от нашего выбора чей то план принесет прибыль а чей то убыток.
но сути это не отменяет - все равно это был чей то план.
и чем мощнее будут ИИ тем точнее он покажет план будет успешным или нет.

Так при плановой экономике План -- только один: инженер носит _только_ фуфайку и ездит на автобусе, нач-отряда -- ватник и ездит на запорожце. А если планов много -- это уже не плановая экономика -- это какой-то капиталистический бардак :lol:


ИИ просто еще не вырос что бы все мелкие планы соединить в один :lol:
но суть была в том что все равно все что вокруг нас окружает - это все чье то планирование. сходить в лес на охоту - вот это действительно сам.
Востаннє редагувалось tester7336 в Суб 04 січ, 2025 23:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 23:28

  Wirująświatła написав:расскажи как ты издевался над бедными официантками. платил им 3 гривны в час.
Невже такий дурник як ти зможе навязати всім читачам брехню?
1 В мене було кафе (єдиний мій бізнес який передбачав наявність офіціанток ) в 2016-2019 роках.
2 З 2015 року , найменша погодинна оплата моїх працівників становила ВІД 2 доларів/година...

Тому звідки в такого придурка як ти зявилась цифра 3 грн/година - знає тільки такий 3,14добол як ти.

Навіть сьогодні зарплати моїх працівників вищі ніж 2 долари/година і це під час девальвації і війни.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 23:29

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:И скажет, вот п..
у нас на форуме не приняты такие ругательства, даже в свой адрес... :oops:

"Гордон" можна?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 23:34

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:И скажет, вот п..
у нас на форуме не приняты такие ругательства, даже в свой адрес... :oops:

"Гордон" можна?

и арестович тоже можно.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 23:36

  tester7336 написав: сходить в лес на охоту - вот это действительно сам.

навіть по гриби, то план:
1. проснутися рано
2. вдягнутися відповідно до прогнозованої погоди
3. взяти ніж, корзини/сумку/пакет (яку їжу/воду)
4. добратися до лісу (пішки/ГТ/вело/...)
5. назбирати грибів
6. вернутися додому в запланований час (або трохи раніше)
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 23:37

  Wirująświatła написав:и арестович тоже можно.

Льоха чи Люся?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 23:38

  Water написав:
  tumos написав:50% на услуги ЖКХ. Но не всю начисляемую сумму, а на нормативный показатель. Содержание такое-то, остальное по окончании службы доплатой в виде льготы. Как я понимаю пока не охватывают УБД-шников такими ограничениями по льготам ЖКХ.

Вже давно пільги та субсидії монетизовані та виплачуються у вигляді коштів на рахунок в Ощаді.

Знаю, но как это влияет на описанный алгоритм начисления ? Но согласен в части того, что деньги по льготе можно потратить на иные нужды. Но за ЖКХ в любом случае оплатить надо по полученной квитанции.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 23:39

  tester7336 написав:
  _hunter написав:
  tester7336 написав:
ну так я про это изначально говорил - что мы вольны выбрать чей то план.
и в зависимости от нашего выбора чей то план принесет прибыль а чей то убыток.
но сути это не отменяет - все равно это был чей то план.
и чем мощнее будут ИИ тем точнее он покажет план будет успешным или нет.

Так при плановой экономике План -- только один: инженер носит _только_ фуфайку и ездит на автобусе, нач-отряда -- ватник и ездит на запорожце. А если планов много -- это уже не плановая экономика -- это какой-то капиталистический бардак :lol:


ИИ просто еще не вырос что бы все мелкие планы соединить в один :lol:
но суть была в том что все равно все что вокруг нас окружает - это все чье то планирование. сходить в лес на охоту - вот это действительно сам.

>>> ИИ просто еще не вырос что бы все мелкие планы соединить в один
Ходят слухи, что для просчета всех возможных вариантов -- нужно рядышком еще одну реальность построить...

>>> это все чье то планирование
Классика же: "лебедь рак и щука" -- кто там что планирует?
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 23:47

  tumos написав:КМУ подрезал льготы.
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesenn ... 553-311224

Зміни до Порядку надання пільг громадянам
З 1 січня 2025 року набули чинності зміни до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

Кабінет Міністрів України опублікував постанову №1553, що містить зміни, 31 грудня 2024 року.

Відтепер для отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг встановлена додаткова умова: середньомісячний сукупний дохід сім'ї на одну особу за попередні шість місяців не повинен перевищувати 4240 гривень, що є розміром доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Зміни почнуть застосовуватися з 1 січня 2025 року для громадян, які вперше звертаються за пільгами, а після закінчення опалювального сезону 2024/2025 року - для осіб, які отримували пільги до 31 грудня 2024 року.
........
Вы точно всё правильно поняли?
Насколько я понял, речь идёт о праве "на податкову соціальну пільгу". Это не то же самое, что субсидия на ЖКХ.
Если это распространяется на все виды помощи и в т.ч. на субсидии ЖКХ, то это практически лишит помощи чуть ли не всех, кроме совсем уж нищих.
ЛАД
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