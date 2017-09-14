и арестович тоже можно.[/quote]
Пардон, исправил згидно правилам форума!
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Додано: Суб 04 січ, 2025 23:58
Додано: Нед 05 січ, 2025 00:07
а я кажу, що й ШІ теж не може спланувати, що буде споживати покупець - це не планується. в ринковій економіці це вирішується тим, що дуже багато агентів дивляться, що цікавить покупців.
висновок - це планування якщо в теорії колись й буде, то не за нашого життя - тож можна фантазувати далі. й скажу ще одну крамольну річ - будь-яке адекватне централізоване планування викликає шалений спротив виробників - це було дуже добре помітно в срср
Додано: Нед 05 січ, 2025 00:10
ИМХО.
Я понимаю событие следующим образом. Существуют группы граждан, которые имеет право
на льготы по оплате услуг ЖКХ согласно разным нормативным актам. Некоторые группы были
уже были окучены ранее ограничениями исходя из размера дохода, при котором льгота
не предоставляется. Теперь ограничения наложены на группу под условным названием "ветераны".
Условием ограничения является сумма 4240 на каждого члена семьи. Поскольку мы говорим о ветеране,
то в семье скорее всего два человека (супруг и супруга). Значит их совокупный доход в месяц должен составлять менее 8480.
Додано: Нед 05 січ, 2025 00:17
Не знаю насчёт подворотни. Не уверен, что этого совсем уж нет.
Не криминал. Я бы не возражал против того, чтобы у моего ребёнка был ещё значимый взрослый, кроме меня. Но всё же я бы старался быть главным. И был бы расстроен, если бы не был для него значимым. Кстати, смею надеяться, что для приёмного сына был значимым, пока ему не объяснили, что будет новый папа, и лучше.
1960-е это уже не послевоенные годы.
Додано: Нед 05 січ, 2025 00:19
Додано: Нед 05 січ, 2025 00:24
Мнений много. Мое мнение-генетика определяющая. Воспитание,или как тут говорят "влияние значимого"- это верхушка.
Суть в генетике. Во первых генетика определяет физуху-рост, вес,костяк. Это немаловажный фактор. Во вторых генетика определяет интеллект- не образование,не прикладные навыки,а тупо интеллект.
Причем генетика есть производное от обеих родителей,причудливо переплетаться с дедушками/бабушками но все же.
Воспитание может определять профессию,хобби,политические и религиозные симпатии, тощо.
Но уровень развития в любой из подсистем будет определять генетика.
Додано: Нед 05 січ, 2025 00:29
ладно, напишем так.
Якщо зараз існує, чи в майбутньому виникне країна з плановою економікою то планувати там з ші будуть ефективніше ніж в часи розквіту госплану.
І країни де над громадянами тотальний контроль, отримують інстумент цей контроль посилити.
P/s ваш праведний гнів на рахунок не можливості "не ефективних" систем і віра в закони ринку смішні.
По Вашому і атомну енергетику і гес (умовну плотину гувера) мало б будувати багато маленьких конкуруючих компаній а потім споживач мав би вибрати за яку йому заплатити)
Додано: Нед 05 січ, 2025 00:29
Water
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 грудня 2024 р. № 1553
ЗМІНА,
що вноситься до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2015 р. № 389
Доповнити постанову пунктом 11 такого змісту:
“11. Установити, що у 2025 році:
1) пільги, передбачені абзацом п’ятим частини п’ятої статті 6 Закону
України “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного
режиму 1917—1991 років” (реабілітованим особам, які стали особами з
інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами), пунктом 11 частини
першої та частинами другою і третьою статті 20, пунктом 1 частини першої
та частинами другою і третьою статті 21, частиною третьою статті 22 в
частині пільг, передбачених пунктом 11 частини першої статті 20, і
пунктом 14 частини першої статті 22 Закону України “Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи” (особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, віднесеним до категорії 1; особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 2; дружинам
(чоловікам) померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською
катастрофою або опікунам (на час опікунства) дітей померлих; дружинам
(чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян,
смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних
випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у
складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт),
абзацами першим і другим пункту 5 статті 12 Закону України “Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”
(звільненим з військової служби особам, які стали особами з інвалідністю
під час проходження військової служби; батькам і членам сімей
військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час
проходження військової служби), пунктом 6 частини першої статті 6,
статтею 7 в частині пільг, передбачених пунктом 6 частини першої статті 6
Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх
соціальний захист” (ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ,
Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки,
державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби,
служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів
військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції,
2
податкової міліції, Бюро економічної безпеки, державної пожежної
охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного
захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації),
пунктами 4—6 частини першої статей 61 і 62 Закону України “Про жертви
нацистських переслідувань” (колишнім неповнолітнім (яким на момент
ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів,
гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською
Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також дітям,
які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків;
колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років)
в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового
тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання,
трудового каліцтва та з інших причин), абзацом третім частини десятої
статті 6 Закону України “Про відновлення прав осіб, депортованих за
національною ознакою” (депортованим особам, які досягли пенсійного віку
або є особами з інвалідністю), надаються за умови, що розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за
попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на
податкову соціальну пільгу відповідно до Порядку, затвердженого цією
постановою;
2) положення підпункту 1 цього пункту застосовується:
з 1 січня 2025 р. — для осіб, які звернулися за наданням пільг
починаючи з 1 січня 2025 р.;
після закінчення опалювального сезону 2024/25 року — для осіб, які
отримували пільги у період до 31 грудня 2024 р. включно.”.
Додано: Нед 05 січ, 2025 00:35
так свой же план
Додано: Нед 05 січ, 2025 00:36
планувати будуть швидше та більше. про ефективніше - вже не певен. загальна ефективність економічного розвитку буде нижче, ніж в країнах з розвиненою економікою - поки що досвід показує саме так. планування не є поганим, все планується - але кожен складає свій план, а не хтось один планує за всіх. "ефективні" системи інколи більш ефективні - прокопати Беломорканал, прокласти БАМ, підняти цілину - й то знову за рахунок населення
про аес та гес некоректні приклади, тому нема сенсу обговорювати. відсутність централізованого планування - це не анархія, як схоже ви думаєте.
та й взагалі ви маєте вірити не в план, а в Божу волю
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